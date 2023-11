[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

さらに新規ワールド「ヴァラカス」が本日18時にオープン!





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。



■2周年記念アップデート「祝福された記念日」を実施!新規クラス「銃士」などが登場!



【アップデート日程】

2023年11月1日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、2周年記念アップデート「祝福された記念日」を実施しました。

「祝福された記念日」ではリネージュWの8つ目のクラス「銃士」が登場したほか、新規アリーナ ダンジョン「火竜の棲処」や、メイン クエストの続編が公開されました。

新規クラス「銃士」は遠距離攻撃を得意とし、専用武器「機関砲」と専用防具「魔力砲」を使用するピュアアタッカーです。爆発的な火力と豊富な戦術スキルを持つ「銃士」をぜひプレイください。また、「銃士」の実装を記念して「クラス チェンジ(銃士)」も開催しました。

新規アリーナ ダンジョン「火竜の棲処」は、マッチングされたワールドのプレイヤーたちが集まるダンジョンです。

ゲーム内のダンジョン メニューからレベル75以上のキャラクターが入場でき、毎週7時間、利用することが可能です。

「火竜の棲処」は7つの地域に分かれており、奥に進むほど難易度と獲得報酬が上昇します。新しく実装された「神話級防具」のグローブや、「銃士」に関連するスキル ブック、武器などを定められた確率によって獲得することができます。

新規クラス「銃士」やアリーナ ダンジョン「火竜の棲処」などアップデートの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪新規クラス:銃士の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6540dea839cf1f5a7111e68d

≪クラス チェンジ(銃士)の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/notice/view?articleId=654156e439cf1f5a7111e6e4

≪アリーナ ダンジョン「火竜の棲処」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6540f3487bf70d510c8dfe68



■リネージュW史上最大級の枚数!「TJ’s BLESS COUPON」を開催



【イベント日程】

2023年11月1日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年1月10日(水) 定期メンテナンス前まで *一部例外あり

【概要】

本日より「出席チェック57Days - TJ’s BLESS COUPON」を開催しました。

期間中、デイリー報酬と57日間の追加特典報酬アイテムを獲得できます。

ログインの8日目、15日目、22日目、29日目、36日目、43日目、50日目、57日目には「TJ’s BLESS Coin」を獲得することができ、入手した「TJ’s BLESS Coin」を用いてショップ メニューから6種の「TJ’s BLESS COUPON」をそれぞれアカウントごとに1回ずつ交換できます。

※装備復旧のみ、アカウントごとに3回交換できます。



<6種類の「TJ’s BLESS COUPON 」について>

「TJ’s BLESS COUPON - 変身復旧」は、集計期間中の英雄級以上の合成履歴のうち最高等級の合成に再挑戦できます。

「TJ’s BLESS COUPON - マジックドール復旧」は、集計期間中の英雄級以上の合成履歴のうち最高等級の合成に再挑戦できます。

「TJ’s BLESS COUPON - 装備復旧」は、集計期間中のエンチャント失敗で消失した希少級以上の武器、防具、装身具のうち1種を刻印装備として復旧できます。

「TJ’s BLESS COUPON - ルーン復旧」は、集計期間中のエンチャント失敗で消失したルーンのうち最も高い強化値を1種刻印装備として復旧できます。

「TJ’s BLESS COUPON - 有料装備復旧」は、集計期間中のエンチャント失敗で消失した光るシャツ/バイザー/ショルダーのうち、1個を選択して復旧できます。

「TJ’s BLESS COUPON - スペシャル カード合成復旧箱」は、集計期間中の英雄級以上の変身あるいはマジックドールの合成履歴のうち最高等級の合成に再挑戦できます。さらに、合成に挑戦する前にあらかじめ成功時と失敗時に獲得するカードを自由に指定することが可能です。

詳細は公式サイトのお知らせよりご確認ください。

≪「出席チェック57Days - TJ’s BLESS COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=653ba64039cf1f5a7111e649





■レベル75までの育成を大幅にブーストするイベント「祝福される者たちの地」など多数開催



【イベント日程】

2023年11月1日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年1月10日(水) 定期メンテナンス前まで *一部例外あり

【概要】

イベント期間中、100マイレージでイベント「出席チェック63Days-祭りの序幕」をオープンすることができます。オープンしてログイン1日目には英雄級の武器1種、防具8種、変身、マジックドールなど冒険のスタートダッシュに役立つ様々なアイテムを即時に受け取ることができます。

出席チェックで受け取った英雄級武器と防具を永久に使用できるようにアップグレードするイベント「もう一度!研ぎ澄まされた武器」も同時に開催します。

また、ショップメニューの交換所の「祝福の地」では毎日24時間分の「お祭りの成長ポーション(レベル74)」をアデナで入手することができ、モンスター討伐時のEXPやキャラクターの能力値を大幅に増加することができます。

さらに、出席チェックの1日目で受け取った「お祭りのコイン(イベント)」を利用して、キャラクターのレベルに応じた「お祭りの巻物(イベント)」が入手可能です。「お祭りの巻物(イベント)」で指定されたクエストの完了時にも大量のEXPが入手できるため、レベル75までの成長を目指す方には必見のイベントです。

≪イベントの総合案内はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=653ba76c202de86dc5baaa36



■新規ワールド「ヴァラカス」オープン



【「ヴァラカス」オープン日時】

2023年11月1日(水) 18時

【概要】

2周年の節目を記念して、これからリネージュWをはじめるプレイヤーの皆様が円滑なゲームプレイを行えるよう、11月1日(水) 18時に新規ワールド「ヴァラカス」をオープンします。

「ヴァラカス」のサーバーでは経験値ボーナス +100%が得られる「加護」アイテムをはじめ、プレイ負荷を抑えるためにフィールド ボス モンスターの難易度緩和や一部コンテンツのロックなどを行っていますので、これから『リネージュW』を遊ぶ方や、過去に『リネージュW』をプレイしていた方にオススメのワールドです。

新規ワールド「ヴァラカス」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪新規ワールド「ヴァラカス」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/notice/view?articleId=653b986c7bf70d510c8dfdf8





【ゲーム概要】



「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!



『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com



【タイトル情報】



タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LineageW_JP

公式Discord:http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ



コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年11月1日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



