[AWA]

“人生~LIFE~”をテーマに自身の楽曲をセレクト





AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、今年5月より全国ツアーの開催が決定しているReoNaが、自身の楽曲の中から“人生~LIFE~”をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストを公開しました。さらに、ここでしか聴くことのできない限定ボイストラックを収録。





今回公開されたプレイリストは、“人”として、“生きる”ことを紡いできた轍と共に描いた2ndフルアルバム『HUMAN』の配信開始を記念して作成されたもので、“人生~LIFE~”をテーマに自身の楽曲の中からセレクトされています。今作の表題曲である「HUMAN」をはじめ、“神崎エルザ starring ReoNa”名義でリリースした「ALONE」や、THE FIRST TAKEでも披露している「ANIMA」のライブバージョンなど、アーティストとしてこれまで歩んできたReoNaの様々な楽曲が詰まっています。ぜひ、待望の新作『HUMAN』とボイス入りプレイリストをお楽しみください。



■『Featured Artist ReoNa:人生~LIFE~』

01. ReoNa Special Voice

02. BIRTHDAY "unknown ver. Live at PACIFICO YOKOHAMA 2021.04.29" (Live Version)

03. 心音 "unknown ver. Live at PACIFICO YOKOHAMA 2021.04.29" (Live Version)

04. まっさら

05. 生命線

06. Alive

07. 生きてるだけでえらいよ

08. ライフ・イズ・ビューティフォー

09. HUMAN

10. ANIMA "unknown ver. Live at PACIFICO YOKOHAMA 2021.04.29" (Live Version)

11. Weaker

12. VITA

13. メメント・モリ

14. Let it Die "unknown ver. Live at PACIFICO YOKOHAMA 2021.04.29" (Live Version)

15. おやすみの詩

16. トウシンダイ

17. あしたはハレルヤ

18. Lotus

19. ALONE

20. さよナラ

21. 葬送の儀

22. forget-me-not "unknown ver. Live at PACIFICO YOKOHAMA 2021.04.29" (Live Version)



▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.reona.20230308



■ReoNa

ReoNa(レオナ)/10月20日生まれ。陰のある少女らしいルックスながら、繊細で深い、少年の様な歌を歌うシンガー。2017年開催の『SACRA MUSICオーディション』のファイナリスト。TVアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』にて、劇中歌アーティスト“神崎エルザ”の歌唱を担当、『神崎エルザ starring ReoNa』として2018年7月にミニアルバム『ELZA』をリリース。そして同時期放送開始のTVアニメ『ハッピーシュガーライフ』のエンディングテーマ「SWEET HURT」にて、ソロデビューを果たした。



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOSアプリ 14.0以降、Androidアプリ 10.0以降

<PC版>Windows 10 (32/64bit)、macOS 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、

Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-16:46)