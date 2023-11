[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

総額1,300万円分のカイモ大放出キャンペーンなど22周年関連施策を一部発表!





『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームや、『リネージュM』『雀龍門M』『リネージュ2M』『ブレイドアンドソウル2』などのモバイルゲームをサービス/運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン) 以下、エヌシージャパン)は、本日2023年11月1日(水)に、創立22周年記念サイト「Welcome to PURPLE World」を公開したことをお知らせいたします。



■エヌシージャパン22周年記念サイト「Welcome to PURPLE World」公開!



【サイト公開日時】

2022年11月1日(水)

【概要】

本日、エヌシージャパン創立22周年記念サイト「Welcome to PURPLE World」を公開しました。

エヌシージャパンは創立22周年のタイミングに合わせて、NC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」のサービス拡大をいたします。

今回公開された記念サイト「Welcome to PURPLE World」では、「PURPLE」が今まで対応していなかったPC/モバイルタイトルにてPURPLE上でのプレイが可能になるなど、サービスが拡大することに関する生放送の告知や、総額1,300万円分のカイモ大放出キャンペーンなど今後実施される22周年記念施策の一部を紹介しております。



●PURPLEお披露目生放送

【放送日時】

2023年11月5日(日) 18時

【概要】

今回サービス拡大される「PURPLE」の特別放送を行います。

メインMCにエヌシージャパン三浦統括プロデューサー、アシスタントMCに声優の優木かなさん、そしてスペシャルゲストとして、PURPLEに詳しい「ブレイドアンドソウル」山本プロデューサーが登場します。

番組では、「PURPLE」サービスの拡大で、クロスプラットフォームでのプレイの幅がより広がり、デバイスの壁を超えたプレイスタイルが実現できることについての解説や紹介、および「PURPLE」に関するキャンペーンの紹介、エヌシージャパン22周年クイズなどを予定しております。

なお、総額1,300万円分のカイモが大放出するキャンペーンに関しても情報発表を予定しております。

一度でもエヌシージャパンの関連タイトルで遊ばれている方には、お得な情報発表が満載となっておりますので、是非、ご視聴ください。

【生放送URL】

https://youtube.com/live/nG552rNdk5I



●NC Cafe

NCタイトルと共に楽しめる特別なコーヒーとマグカップが22周年を記念した商品として登場します!

※詳細は後日発表予定です。

●カイモ大放出予告

総額1,300万円分のカイモが大放出する各種キャンペーンなど、「カイモ」に関するイベントが11月10日(金)正午に公開されます!

お楽しみに!

≪カイモについて≫

カイモはゲーム決済、アイテム購入などで使えるNCsoftの専用電子マネーです。

カイモチャージやカイモを利用する事でパール ポイントが貰え、このパールをポイントショップで専用アイテムに無料で交換できます。

https://www.ncsoft.jp/shop/kaimo



≪「Welcome to PURPLE World」はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/nc/2311_22ndAnive/#main

≪NC公式Xでも情報を発信します。≫

https://twitter.com/NCJ_official



■エヌシージャパンについて



http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立された NCSOFT Corporation の日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』をリリースし、2023年8月には『ブレイドアンドソウル2』、9月には『PUZZUP AMITOI』をリリースしました。



【サービスタイトル一覧】

リネージュ公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage/

リネージュ2ライブサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

タワー オブ アイオン公式サイト https://event2.ncsoft.jp/1.0/aion/gate/

ブレイドアンドソウル公式サイト https://www.ncsoft.jp/bns/

リネージュM公式サイト https://lineagem-jp.com/

雀龍門M公式サイト https://jmm.ncsoft.jp/

リネージュ2M公式サイト https://lineage2m.ncsoft.jp/

ブレイドアンドソウル2公式サイト https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

PUZZUP AMITOI 公式サイト https://puzzupamitoi.plaync.com/

ポータルサイト「NCSOFT」 https://www.ncsoft.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan/

公式X(Twitter) https://twitter.com/NCJ_official



(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2023年11月1日現在のものです。諸般の事情により、予定を変更する場合がございます。



