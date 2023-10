[エイチーム]

先駆者に学ぶ AWSセキュリティベストプラクティス



株式会社エイチームのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita(キータ)」を展開しているQiita株式会社(本社:名古屋市中村区、代表取締役社長:柴田健介)は、2023年11月22日(水)に株式会社サイバーセキュリティクラウド(本社:東京都品川区、代表取締役社長兼 CEO:小池 敏弘、以下サイバーセキュリティクラウド社)が開催する「Cloud Security Day 2023 先駆者に学ぶ AWSセキュリティベストプラクティス」を後援いたします。



Cloud Security Day 2023 先駆者に学ぶ AWSセキュリティベストプラクティス





急増するサイバー攻撃によりクラウド環境のセキュリティ対策の必要性がますます高まっており、いまやクラウドのセキュリティ対策は「企業の事業継続・成長のために欠かせないインフラ」の立ち位置に変化しています。



当イベントは、グローバルセキュリティメーカーのサイバーセキュリティクラウド社が開催する、AWSに精通したメンバーが「AWSセキュリティベストプラクティス」 をテーマに語り尽くすイベントです。

当日はQiitaプロダクトマネージャーの清野がモデレーターを務め、AWS環境でどのような優先順位・組織体制でセキュリティを強化しているのか、直面した壁や課題をどのように乗り越えていったのかなど、実際の事例をもとに赤裸々にお話しいただきます。

イベント終了後にはオフライン参加者限定でLightning Talk&交流会を実施いたします。軽食と飲み物等もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。



▼イベントの詳細はこちら

https://increments.connpass.com/event/298906



登壇者情報(敬称略)









川崎 雄太 / 株式会社ココナラ システムプラットフォーム部 部長 Head of Information

電力会社でエンジニアのキャリアをスタート。株式会社リクルートテクノロジーズ(現株式会社リクルート)でプロダクトインフラ組織のチームリーダーを経て、アドテク企業でプロダクトインフラ組織のグループマネージャーを歴任。2020年に株式会社ココナラへジョイン、現在はHead of Informationの役割で、日々活動中。

2023年から技術広報 / エンジニアブランディングにも取り組んでいる。







岩本 隆史 / ENECHANGE株式会社 VPoT

約20年のWeb開発、AWS Japanでの技術サポートを経て現職。

技術的負債の返済が大好物。

情報処理技術者試験の現行全区分に合格済み。

JAPAN MENSA会員。











日向野 達郎 / 株式会社BookLive 技術・開発本部 システム開発部 SREチーム マネージャー

東京電機大学大学院未来科学研究科情報メディア学専攻修了。2014年に株式会社BookLiveへ新卒入社し、電子書籍ストアのシステム開発を担当。開発業務を担当する中でパフォーマンス改善やシステムの安定化に興味を持ち、SREチームに異動。現在はSREチームマネージャーとして、サービスの信頼性や効率性を高めるための取り組みをリードしている。AI/ML分野に興味があり、SRE業務の傍らでAI/MLの業務活用に向けた取り組みを推進中。





渡辺 洋司 / 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役CTO

1975年生まれ。明治大学理工学部情報科学科を卒業。大手IT企業の研究開発のコンサルティングを手掛ける企業において、クラウドシステム、リアルタイム分散処理・異常検知の研究開発に携わる。

2016年 当社に入社後、CTOや取締役を歴任。

2021年 代表取締役CTOに就任。









臼田 佳祐 / クラスメソッド株式会社 AWS事業本部カスタマーソリューション部 シニアソリューションアーキテクト

2017年よりクラスメソッド株式会社でAWSとセキュリティに関するコンサルティングなどに従事。

最近ではセキュアアカウント、インシデント自動調査、AWSセキュリティ強化プログラムなど自社サービス開発も実施。

社外ではSecurity-JAWSの運営として活動。AWS Security

Hero(~2023)。好きなサービスはAmazon GuardDuty。





佐竹 陽一 / 株式会社サーバーワークス マネージドサービス部 カスタマーサクセス

2008年からキャリアをスタートさせ、2010年1月から AWS を業務で本格的に利用を開始。現在は同社にてカスタマーサクセスマネジャーとしてエンタープライズ企業との長期的な関係を継続する傍ら、コスト最適化のコンサルティングや、ウェビナー講師、エンジニアブログでの発信を行う。

近年はセキュリティの観点から AWS Organizations と AWS SecurityHub を活用したマルチアカウント運用に力を入れている。2023 Japan AWS Top Engineers (Security)、AWS All CertificationsEngineersに選出。





勝原 達也 / アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 技術推進本部 セキュリティ ソリューション アーキテクト

SIerでキャリアをスタートし主にコンシューマ向け認証・認可サービスの開発・運用やコンサルティング業務に従事。その後、セキュリティ専業企業で重要インフラ OT及びIoTセキュリティ事業の推進や、自動車セキュリティJV立上げを経てプレイングマネージャとして活動。2021年にAWSへ入社し、クラウドセキュリティにまつわるお客様の課題解決に日々取り組んでいる。好きなAWSサービスはAmazon Cognito。2023年よりデジタル庁トラストTFでデジタル・アイデンティティに関連する有識者会議メンバーとして参画中。





黒田 浩明 / 株式会社サイバーセキュリティクラウド WAF自動運用サービス部 部長 プロダクトマネジメント部 プロダクトマネージャー

エンジニアとして受託開発企業、スタートアップで勤務。クラウドシステムやリアルタイム分散処理の研究開発、IoTサービスの立ち上げ、ドローン撮影画像による発電所や製油所の点検システム開発など多くの開発プロジェクトに従事。

CSCではWafCharmのプロダクトマネージャーとして、ロードマップの策定や開発・サポートチームの取りまとめ等に従事。





坂口 龍一 / 株式会社サイバーセキュリティクラウド セールス本部 本部長

前職までは一貫して法人顧客向けのIT商材の営業に従事し、インサイドセールスからフィールドセールスまでを幅広く経験。 現在は、セールス本部の本部長として全体のマネジメントやパートナー企業とのアライアンス構築に従事。















清野 隼史 / Qiita株式会社

アルバイトを経て、2019年4月にIncrements(現 Qiita株式会社)へ新卒入社。入社後は「Qiita」、「Qiita Jobs」のプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月から「Qiita」のプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。









開催概要









「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。



株式会社サイバーセキュリティクラウドについて





サイバーセキュリティクラウドは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用した、Webアプリケーションのセキュリティサービス、及び脆弱性情報収集・管理ツールといったハッカー対策サービスを提供しています。これからも私たちはWAFを中心としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーディングカンパニーの1つとして、情報革命の推進に貢献してまいります。



「Qiita」について





エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/



Qiita株式会社について





「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/



