[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月1日ー7日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査322、インターネット調査220



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: 3Dスキャンはどのように定義できますか?予測期間の終わりまでに、3Dスキャン市場の推定規模と収益成長率は何ですか?



3D スキャンは、レーザー光を利用してオブジェクトの形状をデジタルでキャプチャするプロセスです。これは、完全に非接触、非破壊の技術プロセスです。高機能でコンパクトなサイズが人気の3Dスキャナーで行います。3D スキャン市場は 2022 年に 40 億米ドルを獲得し、予測期間中に 16% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界の 3D スキャン市場は、2035 年までに約 170 億米ドルに達すると予想されています。



質問: 3Dスキャン市場の成長を牽引している要因は何ですか?



自動車の生産と需要の増加は、3D スキャン市場の成長につながる主な要因です。3D スキャナは、エンジン部品やシャーシから鍛造部品に至るまで、さまざまな自動車部品の 3D 図面の作成に役立ちます。2021 年には、世界中で約 8,000 万台の自動車が生産されました。これは、2020 年に比べて約 1% の増加です。



以下は、3D スキャン市場のドメインの成長を促進する他の顕著な要因の一部です。



住宅需要の高まりと建設活動の増加

義肢やその他の医療用インプラントに対する需要の高まり

ゲーム業界の人々の関心の高まりとより優れたゲーム キャラクターへの関心

ラップトップ、携帯電話、家電製品などの電子製品に対する需要の増加







質問: 3Dスキャン市場の分類は何ですか?



3D スキャン市場は、アプリケーション、サービス、エンドユーザー、およびタイプによって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



1. アプリケーション別





医療・ヘルスケア

航空宇宙と防衛

エンターテイメントとメディア

土木・建設

工業生産

その他





3D スキャナーのすべてのアプリケーションの中で、工業製造セグメントが最大の市場シェアを保持しています。セグメントの成長は、製造業からの生産の増加に起因しています。製造業で実際の参照が使用される場合、3D スキャナーは複雑な製品を測定することができ、エンジニアリング ワークフローを大幅に高速化します。最新の UNIDO 世界製造業レポートによると、世界の製造業生産は、パンデミックによる 2020 年の 4.2% の落ち込みに続き、2021 年には 9.4% 拡大しました。



2. サービス別





リバースエンジニアリング

品質検査

ラピッドプロトタイピング

顔と体のスキャン



3Dスキャナーが提供するすべてのサービスのうち、品質検査セグメントは、予測期間の終わりまでに市場収益の大きなシェアを占めると予想されています。サブカテゴリの成長の主な成長要因は、高品質の製品とサービスに対する需要の高まりです。1,012 人のオーストラリア人を無作為に抽出して実施された調査によると、回答者の約 39% が、組織が質の高いサービスに対する期待を満たさないことがよくあると考えています。さらに、回答者のほぼ 73% が、より良い製品とサービスに対してより多くのお金を支払う意思があると回答しています。これに加えて、食品の安全性と最適な品質を確保するために、食品業界では 3D スキャナーが頻繁に使用されています。世界人口の半数以上、約 60% が消費する食品に関心を持ち、51% が飲む水の安全性に関心を持っています。



3. エンドユーザー別





短距離スキャナー

中距離スキャナー

長距離スキャナー





4. タイプ別





光学スキャナー

レーザースキャナー

ストラクチャード ライト スキャナー







質問: 3Dスキャン市場の成長を制限する課題は何ですか?



3D スキャナーは初期費用が高いため、小規模企業が導入するには非常に費用がかかります。 産業用 3D レーザー スキャナーの価格は、通常 50,000 米ドルから 150,000 米ドルです。これには、設置用アクセサリとオペレーターのトレーニングは含まれません。これらは、通常、機械を外注しますが、機械を購入すると非常に経済的ではなくなります。しかし、3Dスキャナーを操作するには、企業は熟練した労働者を雇用したり、労働者を訓練したりする必要があり、外注するだけでも費用がかかります。したがって、スキャナーの高コストは、市場の成長を妨げる可能性があります。



市場の成長を制限するその他の要因は次のとおりです。



手動測定、モバイル マッピング、電子距離測定、360 度システムなど、他の代替手段の利用可能性

3D スキャン ソフトウェア ソリューションに関連するさまざまな複雑さ





質問: 3Dスキャン市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



3Dスキャン市場の主なプレイヤーは、次のとおりです。



Nikon Metrology Inc.

Hexagon AB

FARO Technologies, Inc.

David Systems GmbH

Fuel 3D Technologies Limited

Artec Europe, S.a.r.l.

GOM Metrology GmbH

Creaform Inc.

Trimble, Inc.





3Dスキャン市場の分野における最近の開発の一部は、下記の通りです。-





2022 年 10 月、Faro Technologies Inc. は、FARO Focus Core Laser Scanner の発売を発表しました。Focus Core は、建設、ビル運営、および公共安全における同社の主要市場に独自のサービスを提供するため、顧客の 3D キャプチャ エクスペリエンスを開始するのに適しています。

2022 年 7 月、Trimble Inc. は、Trimble X12 スキャニング システムのリリースを発表しました。これは、Trimble の正確なデータ キャプチャとフィールド レジストレーション用のソフトウェアを、Zoller+Fröhlich の最先端の 3D レーザー スキャニングおよびイメージング ハードウェア技術と組み合わせたものです。





質問: アジア太平洋地域が 3D スキャン市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか?日本の3Dスキャニング市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するため、3D スキャンで最も有利な機会を提供すると予想されます。 市場の成長は、ビデオゲームの体験を向上させるための政府の取り組みの高まりにより期待されています。インドの財務大臣である Nirmala Sitharaman は、アニメーションおよびゲーム業界の才能を強化するために、視覚効果、ゲーム、アニメーション、およびコミックの促進委員会の設立を発表しました。さらに、オンラインゲームに携わる人々の数が増えることで、この地域の市場の成長が後押しされると予想されます。インドでは、8 億 4,600 万人のインターネット ユーザーのうち約 4 億 3,300 万人がゲームをプレイしています。さらに、2021 年には、インドの全インターネット ユーザーの半数以上がオンライン ゲームをプレイしており、これはオンライン人口全体の 35% を占めています。アジア太平洋の全地域の中で、日本の市場は著しい成長を遂げています。この成長は、義肢の生産と需要の増加によるものです。



毎年、約 60,000 個のプロテーゼと装具が製造されています。日本には、約 180 の四肢販売店があり、そのうちの 120 は民間で、残りは公営または半官営です。 これらのショップでは、20,000 ~ 30,000 件の修理が行われます。



質問: 2035 年までに 3D スキャン市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場の収益の大部分を占めると予想される別の地域です。自動車、電子機器、およびその他の製品の生産が増加しているため、この地域の市場の成長が期待されています。米国の自動車生産は、2023 年 1 月の 160 万台と比較して、2 月には約 171 万台に増加しました。さらに、2022 年 2 月には、全体的な工業生産が 1% 増加し、生産量は 2021 年よりも 6% 近く増加しました。ヨーロッパ地域は、3D スキャンの市場で著しい成長が見込まれるもう 1 つの地域です。住宅需要の高まりと、住宅建設を後押しする政府のイニシアチブが、この地域での 3D スキャンの需要を増加させる主な要因です。すべての主要政党は、2019 年の選挙マニフェストで住宅供給を拡大することを約束しました。さらに、選挙で選ばれた政権は、毎年イングランドに 30 万戸の住宅を建設する予定です。



