[株式会社東京ニュース通信社]

「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック もっふんがつないだキズナ and ラクレス!?」11月30日(木)発売



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する株式会社東京ニュース通信社は、本日11月30日(木)に「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック もっふんがつないだキズナ and ラクレス!?」を発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。





放送中のスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」(テレビ朝日系)のヒメノ・ラン(演・村上愛花)、リタ・カニスカ(演・平川結月)、モルフォーニャ(演・長谷川かすみ)にフィーチャーしたパート、そしてカグラギ・ディボウスキ(演・佳久創)、スズメ・ディボウスキ(演・加村真美)、ラクレス・ハスティー(演・矢野聖人)にフォーカスを当てたパートの2部構成となっているインタビュー&ビジュアルムックが、本日発売。



表紙を開くと、ヒメノ、リタ、モルフォーニャのパートは、ヒメノがお土産を持ってリタの元へやってくるところから始まる。モルフォーニャ(と、リタの大好きな劇中アニメのキャラクター・もっふん)も加わって音楽を堪能したり、地球でいうババ抜きゲームをしたりと、楽しい時間を過ごす…。そして植物が元気に咲く屋外へ場所を移し、自然光を浴びた美しい写真も収めている。



村上愛花&平川結月&長谷川かすみの座談会では、お互いが演じる役についての他己紹介や、リタとモルフォーニャの“壁ドン”シーン誕生秘話、ヒメノから「友達」と言われたリタの心境などを語ってもらった。



裏表紙を開くと、カグラギ、スズメ、ラクレスのパートが登場。シュゴッダムに平和をもたらしたシュゴ仮面とその妻・スズメが、あなたをアンビバレンスな世界へと引き込む作りとなっている。



複雑な関係性にあるカグラギ、スズメ、ラクレスが“家族”として一堂に会したり、スズメが相変わらずラクレスにメロメロな様子だったり、カグラギとスズメの心温まる兄妹ショットだったり…ファンなら一度は見たいと思うであろう3人の姿を詰め込んだ。



佳久創&加村真美&矢野聖人の座談会では、「まるで大河ドラマのよう」と呼び声高いカグラギとラクレスのシーンで意識していることや、本心が読みづらいキャラクター3人の心境を想像してもらい、今後の放送がより一層楽しくなるインタビューとなっている。



王様たちのソロビジュアルは、8月に発売した「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック We’re KING!!!!!!」で好評を博した全身の四面図に加え、表情で喜怒哀楽を表現してもらった写真も収録。本編と併せて見ると、キャラクターの心情の理解度が上がる…かもしれない!?



テレビシリーズ第38話の“リタのアイドル回”を経た今、最もホットなヒメノ&リタ&モルフォーニャと、胸の内がミステリアスなカグラギ&スズメ&ラクレスの、150点以上に及ぶ撮り下ろし写真と独占インタビューを収めた「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック もっふんがつないだキズナ and ラクレス!?」。おうちで温かくして、テレビシリーズ本編と併せて楽しんでほしい。



(C)テレビ朝日・東映AG・東映



購入者特典、決定!





下記対象法人にて「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック もっふんがつないだキズナ and ラクレス!?」をご購入の方に生写真を1枚プレゼント!

※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。



■セブンネットショッピング

【特典内容】

下記特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容1.ヒメノ・ラン(村上愛花)&リタ・カニスカ(平川結月)生写真1枚



特典内容2.ヒメノ・ラン(村上愛花)&リタ・カニスカ(平川結月)&モルフォーニャ(長谷川かすみ)生写真1枚



セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

ヒメノ・ラン(村上愛花)&リタ・カニスカ(平川結月)生写真付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107454191

ヒメノ・ラン(村上愛花)&リタ・カニスカ(平川結月)&モルフォーニャ(長谷川かすみ)生写真付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107454192



■アニメイト(※通販・実店舗含む)

【特典内容】

リタ・カニスカ(平川結月)&モルフォーニャ(長谷川かすみ)生写真1枚



アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2357945/



■楽天ブックス

【特典内容】

下記特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容1.カグラギ・ディボウスキ(佳久 創)&スズメ・ディボウスキ(加村真美)&ラクレス・ハスティー(矢野聖人)生写真1枚ラクレス・ハスティー(矢野聖人) 生写真1枚



特典内容2.ラクレス・ハスティー(矢野聖人) 生写真1枚



楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

カグラギ・ディボウスキ(佳久 創)&スズメ・ディボウスキ(加村真美)&ラクレス・ハスティー(矢野聖人)生写真付き

http://books.rakuten.co.jp/rb/17698132/

ラクレス・ハスティー(矢野聖人) 生写真付き

http://books.rakuten.co.jp/rb/17698318/



■TOKYO NEWS magazine&mook(honto)

【特典内容】

スズメ・ディボウスキ(加村真美)&シュゴ仮面(矢野聖人)生写真1枚



TOKYO NEWS magazine&mook(honto)でのご購入については下記HPをご覧ください。

https://honto.jp/netstore/pd-book_32934466.html



<注意事項>

※11月30日現在

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。



【商品情報】

「王様戦隊キングオージャー キャラクターブック もっふんがつないだキズナ and ラクレス!?」

●発売日:2023年11月30日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価:2,750円

●発 行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■TVガイドPERSON 公式X(Twitter)

@TVguidePERSON<https://twitter.com/TVguidePERSON>

■TVガイドPERSON 公式インスタグラム

@tvgperson<https://www.instagram.com/tvgperson/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-22:40)