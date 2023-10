[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。



■2周年記念アップデート「祝福された記念日」特設サイトを更新!



【アップデート日程】

2023年11月1日(水) 定期メンテナンス時

【特設サイトURL】

https://lineagew.plaync.com/jp/conts/2023/231025_update

【概要】

本日、「リネージュW」2周年記念アップデート「祝福された記念日」の特設サイトを更新しました。

「祝福された記念日」で実装予定の新規クラス「銃士」の情報や、新たなクーポン「TJ’s Bless Coupon」の詳細、新たな領地「火竜の棲処」の狩場についての情報、新たに実装されるワールド「ヴァラカス」など、アップデートに関する様々な情報が公開されました。

2周年記念アップデート「祝福された記念日」の詳細は特設サイトにてご確認ください。



■「リネージュW」×「佐賀県」のコラボレーションが決定!



【概要】

10月27日(金)20時に配信されたリネージュW公式生放送「スタジオW」にて「リネージュW」の今後のコラボレーション計画が発表されました。

その中で「リネージュW」と日本の地方自治体である「佐賀県」とのコラボレーションを発表しました。

「リネージュW」と「佐賀県」とのコラボレーションは、プレイヤーが「リネージュW」のゲーム内で「佐賀県」の探索を楽しむことができるだけでなく、オフラインでも「佐賀県」で「リネージュW」の世界観を楽しめるようなイベントを提供する予定です。

「佐賀県」は日本列島南西部に位置し、東は福岡県、西は長崎県に接しています。九州佐賀国際空港には羽田・ソウル・台北・上海から直行便があり、アクセスも良く、気軽な小旅行にもおすすめのエリアです。

佐賀県は有明海と玄界灘の2つの海、山地や平野で構成されていることから、自然の豊かさが特徴です。複数の泉質の温泉地や歴史あるお祭り、数々の伝統工芸や史跡など、見どころがたくさんあります。

詳しい内容は「リネージュW」公式ホームページにてご確認ください。

【ゲーム概要】



「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!



『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com



【タイトル情報】



タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LineageW_JP

公式Discord:http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ



※当プレスリリースの内容は2023年10月27日(金)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



