株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバード」)が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数3,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベル「+ONE by イケメンシリーズ」の第1弾タイトルとして、株式会社アニメイト(本社:東京都板橋区、代表取締役社長:藤樹 潤)とサイバードがお届けする『恋花幕明録』について、メインキャラクターである「斎藤一」CV:仲村 宗悟と「土方歳三」CV:古川 慎が歌う主題歌『理由』を収録したCDの発売が2023年夏に決定し、ジャケットイラストを初公開しました。

また、App Store/Google Play両ストアにて本作の事前登録を開始しました。















■「斎藤一」CV:仲村 宗悟と「土方歳三」CV:古川 慎による主題歌が発売決定!







本作のメインキャラクター「斎藤一」CV:仲村 宗悟と「土方歳三」CV:古川 慎の歌う主題歌『理由』を収録したデュエットソング&シチュエーションCDの発売が2023年夏に決定しました。

CDは「side 斎藤一」「side 土方歳三」にわかれており、それぞれの主題歌『理由』のソロ歌唱バージョンと甘いシチュエーション音源を収録予定です。また、本曲のジャケットイラストを初公開します。

本曲は公開中の公式PVにて視聴することができますので、発売までぜひ公式PVにてお楽しみください。

※予約開始日時や、販売詳細に関しては後日公式Twitterにてお知らせします。



公式PV:https://youtu.be/mgQYJCIVVUU









■App Store/Google Play両ストアにて事前登録受付中!









App Store/Google Play/アニメイトゲームス他、各媒体にて事前登録を受け付け中です。事前登録数に応じて最大でダイヤ1700個やガチャ10回分アイテムなど豪華アイテムがもらえるキャンペーンを実施中の他、アニメイトゲームス・公式LINE・メールでの登録でそれぞれ限定特典をもらうことができます。 さらに、App Store/Google Play各ストアにて事前登録をしていただくとサービス開始のタイミングにストアより通知が届きます。



◆App Store 事前登録

https://apps.apple.com/jp/app/id1641633901

◆Google Play事前登録

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.appli.android.bkm.ja



1. 事前登録者数プレゼント

キャンペーン期間:2023年2月15日(水)~サービス提供開始まで



















※カードガチャの対象はスタンダードカードガチャになります。

※プレゼントはサービス開始後30日以内にプロローグを終えたお客様全員に配布します。





2.アニメイトゲームス事前登録者限定の特典

アニメイトゲームスの事前登録者全員に、アニメイトでのお買い物に使えるアニメイトポイント300ポイントをプレゼントします。



3.公式LINE事前登録者限定の特典

公式LINEを友だち追加して事前登録した方全員に、「限定ボイス付き★4彼カード」をサービス開始時にプレゼントします。

公式LINE:https://lin.ee/Nd8RrO8



4.メール事前登録者限定の特典

公式サイトよりメールで事前登録を行うと、本作に登場するキャラクター8人の特別ボイスを聴くことができます。

メール事前登録:https://p-one.site/bakumeiroku/regist_mail.html









■サービス開始時期延期のお知らせ







本作のサービス開始につきまして、2023年春を予定しておりましたが、ゲーム内容と品質の向上のため、延期させていただくことを決定いたしました。延期後のサービス開始時期は2023年6月中を予定しています。

本作を楽しみにお待ちいただいているお客様には、延期によってご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。









■「+ONE by イケメンシリーズ」とは









全世界でのシリーズ累計会員数3,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の派生レーベルとして誕生し、サイバードが様々なパートナー企業と一緒に、お互いの強みを活かした女性向け恋愛ゲームをお届けします。







■『恋花幕明録』とは









「+ONE by イケメンシリーズ」の第1 弾タイトルとして、株式会社アニメイトとサイバードがお届けする作品です。本作では、戊辰戦争後の明治時代を舞台に「斎藤一」「木戸孝允」「土方歳三」など歴史上の武士達との命をかけた激動の恋物語をお届けします。アニメイトゲームス、App Store、Google Playでの配信を予定しています。



◆登場キャラクター&声優陣

「斎藤一」CV:仲村 宗悟、「土方歳三」CV:古川 慎、「木戸孝允」CV:鈴木 崚汰、

「井伊直弼」CV:松風 雅也、「西郷隆盛」CV:木村 良平、「勝海舟」CV:阿座上 洋平、

「榎本武揚」CV:興津 和幸、「桐野利秋」CV:坂田 将吾



『恋花幕明録』公式サイト:https://p-one.site/bakumeiroku/

『恋花幕明録』公式Twitter:https://twitter.com/bakumeiroku





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計3,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



