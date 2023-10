[エイチーム]

株式会社エイチームのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:中内之公)と、株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明、以下ブシロード)および、株式会社TBSテレビ(東京都港区赤坂、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が共同開発したゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)』は、2023年10月13日(金)より、サービス開始5周年を記念して「Re LIVE祭キャンペーン」を開催します。







5周年ありがとう!「Re LIVE祭」開催!





ゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)』の5周年をお祝いする「Re LIVE祭キャンペーン」を開催します。

2023年10月13日(金)より、初期レアリティ★5・COST26の舞台少女が新登場!

プレイヤーの皆さまに感謝を込めて、期間中の初回ログイン時に★5「舞台少女 Encore 愛城華恋」や4,643スタァジェムをプレゼントします。

さらに、毎日無料ガチャを開催!毎日ログインすると最大200連分引くことができ、50連分ごとに★4舞台少女が必ず1体出現します。最大4体の★4舞台少女が無料で獲得できるチャンスをお見逃しなく!



開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年11月1日(水) 4:59

※施策ごとに開催期間が異なります。

詳しい情報は『スタリラ』公式X(旧Twitter)でもお知らせします。

公式X(Twitter): https://twitter.com/starlightrelive





ログインするだけで★5「舞台少女 Encore 愛城華恋」もらえる!





期間中、初回ログイン時に★5「舞台少女 Encore 愛城華恋」をプレゼント!

継続してログインすると才能の結晶やアクセサリーがもらえます。

開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年11月1日(水) 4:59





プレイヤー全員に4,643スタァジェムをプレゼント!





「Re LIVE祭」開催を記念して公式X(Twitter)で開催したリポストキャンペーンの結果を受け、プレイヤー全員に4,643スタァジェムをプレゼントします!プレゼントボックスからお受け取りください。

開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年11月1日(水) 4:59





毎日無料10連ガチャ開催!





毎日10連ガチャが無料!各期間、毎日ログインすると最大200連分のガチャが無料で引けます。

さらに、50連分ごとに★4舞台少女が必ず1体出現!毎日引くと最大4体の★4舞台少女が無料で獲得できます。

開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年11月3日(金) 4:59



・ガチャの結果をSNSでシェアしよう!抽選で10名様に3,000スタァジェムが当たる!

スタリラ公式X(旧Twitter)でキャンペーンを開催!アカウント(@starlightrelive)をフォローして、ガチャ結果画面のスクリーンショットを撮影してください。ハッシュタグ「#ReLIVE祭記念ガチャ結果」をつけてポスト(ツイート)した方の中から後日抽選で10名様に、3,000スタァジェムをプレゼントします!

開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年10月17日(火) 23:59



■★5舞台少女が新登場!新たな力「座長&開演スキル」を所有!





5周年を記念して初期レアリティ★5・COST26の舞台少女が新登場!

さらに、初期レアリティ★5舞台少女の専用スキルとして新機能「座長&開演スキル」が登場!



・新機能「座長&開演スキル」とは

座長スキル: 編成時に「座長」に設定した1体のみが発動させることができる効果です。

レヴュー開幕時に発動し、舞台少女ごとに個性的で強力な効果を持ちます。



開演スキル:「開演スキル」を所有する舞台少女全員がレヴュー開幕時に発動させることができる効果です。

レヴューを有利に運ぶさまざまな種類の効果があります。



座長の選択やスキルの組み合わせにより、さまざまな攻略が可能となります。新たな編成をお楽しみください!



新★5舞台少女「ヴェルダンディ 西條クロディーヌ」 登場!





初期レアリティ★5の舞台少女「ヴェルダンディ 西條クロディーヌ」(CV: 相羽あいなさん)がラインナップされたガチャを開催!

新たな力「座長&開演スキル」を持つ舞台少女をお見逃しなく!

開催期間: 2023年10月13日(金) メンテナンス終了後 (17:00予定) ~ 2023年10月23日(月) 15:59



・ヴェルダンディ 西條クロディーヌの「座長&開演スキル」

座長スキル: 「味方全体に上位必中を付与する」

開演スキル: 「立ち位置後の味方に上位感電耐性アップ50を付与する」





『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)』について





本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からTBSテレビ他にてアニメ放送された二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材としたスマートフォン向けゲームアプリ。

全編オリジナルストーリーで展開され、アニメに登場する舞台少女はもちろん、ゲームアプリオリジナルの舞台少女や、ミュージカルから派生した舞台少女が登場。作品の世界観を存分に楽しめる本格派RPG。



『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』公式サイト: https://revuestarlight.bushimo.jp/

(C)Project Revue Starlight (C) 2023 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



利用料金: 基本無料(アイテム課金制)

App Store: https://itunes.apple.com/JP/app/id1404759803

Google Play(TM): https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.smile

Amazonアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B07RLG1616/



ブシロードについて





ブシロードはIP(知的財産)を軸にコンテンツビジネスを展開する会社です。トレーディングカードゲームをはじめ、スマートフォン向けゲーム、ライブイベントなど多岐にわたるエンターテインメント事業を行っています。



TBSについて





放送法による一般放送事業(テレビの放送)及び、その他放送事業・放送外事業を展開する会社です。



