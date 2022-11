[株式会社 三越伊勢丹ホールディングス]

アーティストの皆川明さんを新たなパートナーにむかえ展開する、あたたかいクリスマスの世界



伊勢丹新宿店は、2022年11月9日(水)~12月25日(日)まで、クリスマスキャンペーンを開催いたします。

あらたなクリスマスのパートナーはアーティストの皆川明さん。世界がよい循環で未来へつながっていくように人も自然も動物も、互いを大切に想い合う。そんなあたたかいクリスマスの世界をお楽しみいただきます。

伊勢丹新宿店では、「クリスマスステーション」を館内各所で展開するほか、ショーウィンドーや館内装飾、包装紙など「One」をコンセプトにした皆川明さんの世界観が詰まった非日常の空間をご提案いたします。





キャンペーンテーマ「One」







One of many Many in one たくさんのひとつ ひとつのたくさん

この世界は見えるもの、見えないものが互いに響きあいながら形や想いや記憶へと繋がっています。

その中にきらめく輝きや喜びを見つけ日々を照らしていきたいと願っています。

“私” と “大切な人” と “この世界” の喜びを見つける旅のように。形に想いをこめて 想いを形にこめて。

皆川明 AKIRA MINAGAWA



本館・メンズ館の各所に、のべ7箇所の「クリスマスステーション」を展開



■ 本館1階 ステーション ◇ZAKKA◇ 本館1階 雑貨/イセタンシード





<GOOD GOODS ISSEY MIYAKE>“MOKKO" POP UP STORE

11月9日(水)~11月22日(火)

伊勢丹新宿店限定品を含む、ホリデーカラーの小物をご紹介。クリスマスのお出かけが楽しくなりそうなアイテムの数々をご紹介いたします。



■ 本館3階 ステーション ◇minä perhonen◇ 本館3階 リ・スタイル、センターパーク/プロモーション

※ステーション ◇minä perhonen◇ は11月9日(水)~11月29日(火)となります。

※センターパーク/プロモーションでの展開は11月9日(水)~11月15日(火)を予定しております。



<ミナ ペルホネン>テキスタイルバッグ 各22,000円



<ミナ ペルホネン>からクリスマスシーンを彩る伊勢丹新宿店限定バッグをご紹介。皆川明さんのクリスマスディレクションの中に登場する『metsä』、『candle』、『life puzzle』の柄を使用したテキスタイルバッグ。その他にもクリスマスをよりお楽しみいただくためのアイテムが揃います。



■ 本館5階 ステーション ◇CENTRAL◇ 本館5階 センターパーク





ステーション「CENTRAL」では、<MAJOTREE>のクリスマスツリーを展開。「魔女が作ったクリスマスツリー」をコンセプトに、繊細で華やか、かつ温かみのあるクリスマスアイテムを取り揃えます。主宰の岩城和子さんデザインのオーナメントやサンタドールを駆使したアレンジメントツリーなど、お部屋のテイスト合わせられる豊富なデザインとカラーが特徴です。



■ 本館6階 ステーション ◇FAMILY◇ 本館6階 イーストパーク、センターパーク、玩具

※開催場所により会期が異なります。





ステーション「FAMILY」のいちおしは、<クールスノーグローブ>のスノーグローブ。さまざまなシーンを球体に収めたスノードーム。ドーム内の雪にはラメが混ざり、光の反射で美しく輝きます。ちいさなドームに宿る幻想的な世界をお楽しみください。



■ 本館6階 ステーション ◇ART◇ 本館6階 アート&フレーム





坂崎千春 版画特集

11月9日(水)~12月24日(土)

Suicaのペンギンをはじめとする人気キャラクターを数多く生み出している人気作家坂崎千春氏の、ペンギンとパンダが戯れるほっこりかわいい新作ジクレー版画をメインとした、版画作品を特集展示。ペンギンやモノクロ動物たちの可愛くて楽しい作品が揃います。



■ 本館7階 ステーション ◇KIMONO◇ 本館7階 着物語





<WA・KKA>京袋帯 各44,000円



ISETAN キモノエル 2022

11月9日(水)~12月25日(日)

“着物好きによる、着物好きのためのクリスマス”をテーマに、クリスマスを彩る着物や帯など集めました。髪飾りや帯留めなど、ギフトにもおすすめの商品が揃います。



■ メンズ館1階 ステーション ◇ISETAN Men’s◇ メンズ館1階 プロモーション

※メンズ館のステーションは11月30日(水)からの展開となります。



マフラー・手袋 ギフトセレクション

11月30日(水)~12月25日(日)

国内外のブランドからカシミヤ・ウールマフラー、スヌード、革・ニット手袋など、ビジネス、カジュアル問わず幅広いニーズにお応えできる品揃えで展開いたします。



クリスマスステーションの特典





11月9日(水)より各階「クリスマスステーション」にて、エムアイカードで1レシート5,500 円以上お買いあげのお客さまに、皆川明さんがデザインを監修した木製オーナメントを差しあげます。



クリスマスキャンペーンのコンセプト『One』をテーマにした、三越伊勢丹オリジナルのトートバッグが登場



本館1階 雑貨/イセタンシードのステーション ◇ZAKKA◇ と、本館3階 リ・スタイルおよびセンターパーク/プロモーションのステーション ◇minä perhonen◇ でお取扱いをいたします。





One tote bag (candle、life puzzle、one day、metsä、kaleidoscope) 各 3,300 円

(ポリエステル(リサイクルポリエステル使用)/W38×H40cm、ハンドル長さ 57cm)



三越伊勢丹オンラインストア:11月9日(水)10時から販売開始予定

https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=002485&stock=all&srule=views



館内やショーウインドーなどの装飾も「One」をコンセプトにした皆川明さんの世界観を表現



「森の中で輝く光」をテーマに、皆川明さんが描いた「クリスマスを迎えた森の中に集うさまざまな人々と動物たち」をもとに、森のイメージで館内全体を包み込み、そこで暮らすさまざまな人や生き物たちが光り輝く様を表現します。









※画像はイメージです。





開催概要



2022 伊勢丹新宿店のクリスマス

会期:2022年11月9日(水)~12月25日(日)

第一弾:11月9日(水)~11月29日(火)、第二弾:11月30日(水)~12月13日(火)、第三弾:12月14日(水)~12月25日(日)

会場:伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10



【三越伊勢丹の2022年度クリスマスキャンペーンについてのプレスリリースはこちら】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002347.000008372.html





伊勢丹新宿店

営業時間:午前10時~午後8時

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

電話:03-3352-1111 大代表



