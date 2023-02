[株式会社パルコ]

MY COMTEMPORARY MOMENT TOGA SPRING SUMMER 2023 COLLECTION



株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、渋谷PARCO 4F 「PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージアムトーキョー)」にて、2022年9月にロンドンにて発表されたTOGA SPRING SUMMER 2023 COLLECTION を 直に体感できる展覧会「 MY COMTEMPORARY MOMENT TOGA SPRING SUMMER 2023 COLLECTION」を開催致します。

本展覧会では、The Gentlewoman, Fantastic Man, BUTT magazineを手掛けるJop Van Bennekomをアートディレクターに迎え、彼が選出したパリ、アムステルダム、ロサンゼルス、ソウルを拠点とする今注目の4名の女性写真家が撮り下ろしたTOGA SS23シーズンイメージを発表する他、会場限定商品の販売やSS23シーズンのイメージ新聞と本展覧会のガイドブックを配布致します。(*新聞、ガイドブックは数量に限りがございます。予めご了承ください。)









■タイトル : MY COMTEMPORARY MOMENT TOGA SPRING SUMMER 2023 COLLECTION

■会場 :PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F) 東京都渋谷区宇田川町15-1 tel:03-6455-2697

■会期 :2023年3月3日(金)~ 3月12日(日) 11:00-21:00

※営業日時は感染症拡大防止の観点から変更となる場合がございます、渋谷PARCOの営業日時をご確認ください。

渋谷PARCO公式サイトhttps://shibuya.parco.jp/ ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

■入場料 :一般 500円(税込)/小学生未満無料

■公式HP:art.parco.jp

■主催:PARCO / TOGA

■企画制作:PARCO / DRUMCAN inc. / TOGA



Photographer



・Liv Liberg

オランダ出身の写真家。オランダの田舎で生まれ育ち、当時身に着けた服やキャラクターの遊びの経験を活かし、女性であることを仕事を通し探求している。ファースト写真集 ‘Sister Sister’を2021年Art Paper Editionsより創刊した。



・Nina Ahn

1980年に韓国で生まれる。現在は韓国とイギリスを拠点に活動。個人的な作品の中には、韓国の若者の社会的現実を探求する中で若者の孤独な姿を描いている。また、彼女の家族の日常と不思議な生活を繊細な視点で記録している。



・Zoë Ghertner

ニューヨーク出身でLAを拠点に活動する写真家。自然主義的なスタイルと女性の力強い描写の作品で知られている。 ロサンゼルスの旧トーマスダンカンギャラリーやニューヨークのケーニッヒ&クリントンギャラリーなど、積極的に展覧会を開催している。



・Camille Vivier

パリを拠点とし、ファッションエディトリアルとアートの分野で活躍するフランス人フォトグラファー。Art Paper Editionsより2冊のパーソナルブック"Twist " と "Sophie"を出版している。



TOGA



・TOGA 1997年TOGAをスタート。デザイナーは古田泰子。

・2004年にTOGA PULLA、2011年にメンズライン TOGA VIRILISを立ち上げる。

・2014年秋冬よりロンドンでコレクション発表を続け、最新の2023年秋冬コレクションはプレゼンテーション形式で発表。



