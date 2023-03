[株式会社資生堂]





心を揺さぶるのは、美しいもの、まぎれもない本物、そして完璧なもの。

香水は、感覚をよび覚まし、エスプリを高揚させるものである。



永遠を内包するような独自の美を生み出し続ける、「フランスの知性・哲人」とも称されるアーティスト、セルジュ・ルタンスによるオリジナルブランド「セルジュ・ルタンス」は、2023年ホームフレグランスのコレクション「アットホーム(AT HOME)」を携え、夢の世界へと貴方を誘います。





ボトルのなかにひっそりと凝縮されている、一瞬にしてイマジネーションの旅へ誘う美しく、希少なエッセンスたちの懐かしさ、荘厳さ、旅の途中のような高揚。ひとたび巻き込まれたなら、抗うことはできません。纏う人の美意識を表現する気体の宝石とも呼ぶべきセルジュ・ルタンスの香りの世界が、自身だけでなくお気に入りの空間にまで広がります。





人は自分の住む家に、色を加え、好みに合わせてオブジェをしつらえたり、本を並べたりします。私はそれを、自分の香りを決めることだと捉えています。家を香りで満たすことは、不足を補う行為でありながら、今述べたものをすべて手放すことでもあります。私が提案するメゾン(家)はどれも、空想や夢から生まれたものだからです。

セルジュ・ルタンス



未体験の5つの旅を、2つのスタイルでお楽しみください。



五感を目覚めさせる、夢のような憧れの旅路。

瞑想にふける日本の宮廷から、スコットランドの石造りの家へ。

緑したたるモロッコの夜の庭、絢爛な木工細工で飾られたアラブの宮殿へと続く旅は

やがて、慣れ親しんだ清潔なリネンの棚で幕を閉じます。



新しい香りに身をまかせ、

あなたの家から空想の旅を始めましょう。



ピエールセシュレーヌエキュイール / 乾いた石、羊毛とレザー

ルパレデサーブル / 砂の宮殿

メスケリル / 夜の香木

ラダムドゥヘイアン / 平安の女官

ラルモワールアランジュ/ リネンの棚





2023年5月1日(月)より全国順次発売予定

〈メゾン パフューム〉

各100ml 6,930円(税込)

ひと吹きすると、部屋いっぱいに広がり

時の経過とともに繊細な表情をのぞかせます。





Summer 2023 Launch

〈パフューム インセンス〉

各30本 24cm 6,930円(税込)

〈インセンス ホルダー〉

9,680円(税込)

ゆっくりと広がって、どんな住まいも

奥深い瞑想の雰囲気で満たします。





LE PALAIS DES SABLES ルパレデサーブル / 砂の宮殿

絢爛 、寛大 、包容

<コンポジション:アンバー、沈香、レザー>







「砂時計の中で生きることなど、

できるだろうか。

消えゆくものを永遠に残すため、

時の力に頼れるだろうか。

砂も、行き交うキャラバンも、空飛ぶ絨毯もまた、東洋の夢である。」



木と革の香りが支配する家。モロッコにある

セルジュ・ルタンスの家を思わせる、

アラブの壮麗さと幻影。





MESK EL-LAÏL メスケリル/夜の香木

豊潤 / 必然 / まばゆさ

<コンポジション:イランイラン、アラビアジャスミン、蜂蜜>







「沈黙の呼びかけ。花に語らせることは、

その香りに耳を傾けること。

確かに、きこえてくるはずだ。」



アルサ(アラブ風の庭園)を

そぞろ歩く時に感じる

「メスケリル」の心惹かれる妖艶な香り。





LADAME DE HEIAN ラダムドゥヘイアン/平安の女官

繊細 / 洗練 / 心づかい

<コンポジション:ローリエ、クローブ、安息香>







「灰、塵、空気から光にいたるまで。

その女性は誇り高く、すべてをご存じだ。」



ふすま、障子、畳。家を満たす香。

その静けさを破るのは、着物の衣ずれの音だけ。





PIERRES SÈCHES, LAINE ET CUIR ピエールセシュレーヌエキュイール/乾いた石、羊毛とレザー

歓迎 、護り、魅惑

<コンポジション:コーヒー、オークウッド、レザー>







「乾いた石造りの家は、

柔らかなカシミアの心。

わたしたちを支え、守りぬき、包み込む。」



スコットランド北部、高地地方の断崖に

たたずむ

石造りの小さな家。

窓を激しく打つ雨。暖炉でくすぶる、

薪の燃えさし。

古びた革張りの肘掛け椅子、床の敷物、

オーク材の書棚…

安堵と心地よさをくれる場所。





L'ARMOIRE A LINGE ラルモワールアランジュ/ リネンの棚

清潔 / 明瞭 / 親しみ

<コンポジション:ペパーミント、ムスク>







「淡い色の木材、純白の洗濯物。

リネンの棚は、覚えている。」



白木でできたリネンの棚を開くと、

アイロンをかけたばかりの洗濯物の、心地よく清潔な香りが溢れ出す。

新鮮な空気の息づかい。親しみと安らぎをおぼえる、完璧で清潔な香り。





SERGE LUTENS / セルジュ・ルタンス







1942年フランス、リール生まれ。1980 年、資生堂の海外イメージクリエイタ―として契約を結び、以降数々の資生堂ブランドのクリエイションを務める。2000 年、自らの名を冠したフレグランスを、2005 年にメイクアップラインを発売。香り、化粧品、映像、写真・・・さまざまな分野で永遠を内包するような独自な美を生み出し続ける「フランスの知性・哲人」とも称されるアーティスト。2007 年フランス共和国芸術文化勲章コマンドゥール(Commandeur de L'Ordre Des Arts et Des Lettres)受章。





