[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月6日ー2月13日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 533人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 533



調査方法:実地調査213、インターネット調査320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:産業用釘打ち機・ステープラーとはなんですか?産業用釘打ち機・ステープラー市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



釘打ち機やステープラーは、建築・建設業界において、材料同士を効率的かつ正確に接合するために使用されることが多い機器です。釘打ち機は、木材やプラスチック、金属など、さまざまな素材に釘を打ち込むための装置です。ホッチキス」は、釘ではなくホッチキスで部材を連結するための装置です。産業用釘打ち機・ステープラー市場は、2022年に9億米ドルを獲得し、予測期間中に4%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の工業用ネイラーおよびステープラー市場は、2035年までに第14億米ドルに達すると予想されています。



質問:産業用釘打ち機・ステープラー市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、産業用釘打ち機・ステープラー市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



建設業界の台頭により、市場は大きく成長します: 住宅や商業施設の建設、インフラ整備、リハビリテーション、修理など、建設業はあらゆる分野で活躍しています。釘打ち機とステープラーは、さまざまな建設作業で広く使用されており、この業界では不可欠な機器となっています。さらに、世界的な人口増加に伴う建設業界の活況は、産業用釘打機およびステープラー市場の活性化につながるです。例えば、2022年には米国だけで155万戸以上の住宅が建設される予定です。

様々な産業で自動化された工具の大規模な導入が、産業用釘打ち機およびステープラー市場を後押しします。

より軽く、より効率的で、よりパワフルなツールを提供するための市場関係者の製品開発

家庭用/商業用家具の需要増加による家具産業の拡大が市場成長を促進します。







質問:産業用釘打ち機・ステープラー市場の主要な分類は何ですか?



産業用釘打ち機・ステープラー市場は操作別、エンドユーザー別、製品タイプによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



操作別





i). ニューマチック



ii). 電気



iii). ガス式



操作に基づいて、2035年には、ニューマチックタイプの釘打ち機とステープラーが最大の市場シェアを占めると予想されています。スピード、正確さ、修理のしやすさなどから、企業や個人の間で需要が高まると予想さ れます。例えば、釘打ち機の中には、毎秒300~400メートルの速度で釘を打ち出すことができるものがあります。 そのため、空気圧式の釘打ち機がプロに好まれています。電動式の釘打ち機は、家庭やDIYに適しています。







エンドユーザー別





i). 建設



ii). 製造業



iii). 木材加工



iv). 自動車



v). その他



エンドユーザーに基づいて、建設分野が予測期間終了までに市場収益の大きなシェアを占めると予想されています。フレーミングやルーフィング、その他の作業に至るまで、釘打ち機やステープラーは建設分野で多くの需要があります。プロジェクト完了までの期間が短い住宅へのニーズが高まる中、建設会社は仕事を迅速かつ効率的に進めるための道具を頼りにしています。世界人口が80億人に達した今、増加する人口に対応するため、より多くの住宅やインフラが必要とされています。人口といえば、家具や自動車の販売増に伴い、木工分野や自動車分野も釘打機・ステープラーの主要エンドユーザーとなっています。







製品サイズ別





i). ネイラー



ii). ステープラー



質問:産業用釘打ち機・ステープラー市場の市場制約は何ですか?



安全性への懸念と、使用者に深刻な被害を与える可能性が、産業用釘打ち機とステープラーの市場成長を阻害する要因の1つになると予想されます。工業用釘打ち機とステープラーは、正しく使用しないと怪我をする可能性があります。乱用や事故は重大な傷害や物的損害を引き起こす可能性があり、一部のユーザーはこれらの器具の利用を思いとどまることになります。例えば、CDCによると、毎年37,000人以上の人がこのような傷害で緊急治療室を訪れているといいます。



以下は、産業用釘打ち機・ステープラー市場の成長を制約しているいくつかの要因です -



ネジやリベットなど他のファスナーの入手可能性と関連性。

購入時のイニシャルコストやメンテナンスコストが高い。





質問:産業用釘打ち機・ステープラー市場をリードしている企業は? 産業用釘打ち機・ステープラー市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、産業用釘打ち機・ステープラー市場をリードする企業です –



Stanley Black & Decker

Hitachi Power Tools

Senco Brands Inc.

Makita Corporation

Illinois Tool Works Inc.

TTI Inc.

Ingersoll Rand

Koki Holdings

BeA Fastening Systems Ltd.

Grex Power Tools





以下は、産業用釘打ち機・ステープラー市場における最近の動向の一部です: -



Dev 2021では、高品質の工業用釘打ち機とステープラーを製造するExcel Industriesが、2020年にStanley Black & Deckerに買収されています。

2022年5月、Makita Corporationは、23ゲージピンとブラシレスモーターを搭載した40Vコードレスピンネイラ「GTP01」を発表しました。





質問:アジア太平洋地域が産業用釘打ち機・ステープラー市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本における産業用釘打ち機・ステープラー市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長するはずなので、産業用ネイラーとステープラーにおいて最も有利な機会を提供すると予想さ れます。アジア太平洋地域では、特にインドや中国などの国々で建設部門が急速に拡大しており、それが同地域の工業用釘打機およびステープラーの需要を生み出しています。また、この地域では工業化が進んでおり、さまざまな製造用途で工業用ステープラーや釘の需要を高めています。中国やインドなどの国々では、可処分所得の水準が上昇するにつれて、顧客は住宅改修プロジェクトに取り組む傾向が強くなり、同地域での工業用ステープラーや釘打ち機の普及に拍車をかけています。例えば、インドの一人当たりの所得は2014-15年の1050米ドルから2022-23年には2100米ドルまで上昇した。さらに、日本では、市場関係者は、さまざまな業界の高まる需要に対応するため、技術革新と既存製品の機能アップに注力しています。さらに、日本ではDIYの文化も発展しています。データでは、2021年のホームセンターの売上高は60億ドル以上となっています。



質問:2035年までに産業用釘打ち機・ステープラー市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に世界市場収益の大きなシェアを占めると予想されるもう一つの地域で あります。同市場にはすでに世界トップクラスの市場関係者が存在し、同地域では産業用釘打ち機やステープラーが企業や個人の間で高く受け入れられ、成熟しています。今後の市場の成長は、拡大する建設産業から期待できます。北米の建設業界は、住宅やインフラプロジェクトの増加により規模が拡大しており、これが工業用釘打機およびステープラー市場の成長を後押ししています。例えば、米国では2021年に住宅建築許可証の発行件数が17%以上増加しました。ヨーロッパ地域は、産業用釘打ち機およびステープラー市場の顕著な成長が期待されるもう一つの地域です。 この地域の市場成長は、ドイツ、英国(U.K.)、フランスが牽引するはずです。また、ヨーロッパでは製造業や自動車産業が盛んであることから、成長が期待されます。さらに、欧州連合ではエネルギー効率の高い建物の重要性が高まっており、産業用釘打ち機およびステープラーの需要を牽引しています。欧州委員会によると、EUの建物の約35%は築50年以上で、約75%はエネルギー効率が悪いとされています。一方、毎年改修される建物はわずか1%に過ぎません。つまり、EUの建物の大部分は、現在のエネルギーニーズや基準に適応しておらず、エネルギーとコストの無駄遣いにつながっているのです。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-20:46)