[株式会社東京ニュース通信社]

「SAUNA BROS.vol.7」12月13日(水)発売!



雑誌「TV Bros.」「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「SAUNA BROS.vol.7」を12月13日(水)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。







SAUNA is PEACEFUL!!



サウナの素晴らしさ・魅力をすべてのサウナ好きに伝える、サウナ雑誌「SAUNA BROS.」のvol.7が誕生!



すべてが自由ですべてがピースフルな“サウナ”の魅力をすこしでも多くの方に伝えたいと、ただただ、サウナが好きな編集部員が、愛情と熱量だけで制作している「SAUNA BROS.」。これまでにリリースしたSAUNA BROS.vol.1~vol.6は、サウナを愛するみなさまからご好評をいただき、完売する書店も続出。おかげさまで重版するにまで至りました!



今号は、すぐにでも行きたい最新の“感動系サウナ”や、リニューアルしてさらにパワーアップした人気施設などをはじめ、サ旅をさらに楽しむための特集や、京都にスポットを当てた銭湯特集など、全国のサウナを幅広くご紹介しています! この一冊で最高の“GOOD SAUNA LIFE”をご提案いたします。



さらに今号も、施設のポイントを写真を見て楽しめるように、ダイナミックな掲載をすると共に、施設の裏側や担当者からのコメントなどのディープポイントも細かく解説し、男性のサウナ好きも女性のサウナ好きも楽しめる特集となっています。そのほか、サウナメディアや著名人の紹介、サウナ好きアスリートのインタビューや新企画など、盛りだくさんの内容でお届け致します!



<とじ込み付録>

人気サウナ施設ロゴ&公式キャラクター・ピースくんの超レアロゴステッカー



ラインアップ





●COVER GIRL&SPECIAL GRAVURE

武田玲奈 at スカイスパYOKOHAMA(神奈川県)



●特集1 誕生! すぐに行きたい“感動系サウナ”

TOJIBA(長野県)

湯屋 FUROBAKKA(富山県)

SPA&ごはん ゆるうむ(茨城県)

etc.



●特集2 有名施設が進化! さらに充実、さらにアツい

ウェルビー栄(愛知県)

天然温泉 湯どんぶり栄湯(東京都)

The Sauna(長野県)

リラクゼーションスパ アペゼ(愛知県)

etc.



●SPECIAL GRAVURE & COLUMN

有岡大貴(Hey! Say! JUMP)×浅香航大

at カプセルホテル&サウナ ジートピア(千葉県)

フィギュアスケーター 友野一希



●特集3 “サ旅”を楽しむ!

Part1.~京都銭湯SAUNAの温故知新~

五香湯

旭湯

山城温泉

etc.



Part2.~駅から近すぎサウナ station to sauna~

高畠町太陽館(山形県)

日本まん真ん中温泉 子宝の湯(岐阜県)

DOAI VILLAGE(群馬県)



●特集4 長期休業&改装前に……もう一度訪ねたいあの空間

神戸クアハウスの軌跡と奇跡――



●人気サウナ番組をPICK UP!

ヒャダイン×濡れ頭巾ちゃん「サウナを愛でたい」(BS朝日)

at 筑紫野 天拝の郷、筑紫の湯、源泉掛け流し温泉久留米 游心の湯(福岡県)

サバンナ高橋×えなこ「サバンナ高橋の、サウナの神さま」(TOKYO MX)

at 戸越銀座温泉(東京都)

清水みさと「清水みさとの、サウナいこ?」(JFN系列19局ネット/AuDee)

at サウナ東京(東京都)

マグ万平「マグ万平の、のちほどサウナで」(MROラジオ)

at みやこ湯(東京都)



●SAUNA BROS.WEBで好評連載 特別版

黒羽麻璃央

岡田結実



●特集9 みんな知りたい! 共感できる情報満載!「サウナ好き37人に聞きました!」



(内容は変更になる場合があります)



【商品情報】

「SAUNA BROS.vol.7」

●発売日:2023年12月13日(水) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:1,137円

●発行:東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店(honto<https://honto.jp/netstore/pd-book_32948979.html>ほか)にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■SAUNA BROS.WEB<https://saunabrosweb.jp/>

■公式Twitter @sauna_bros <https://twitter.com/sauna_bros>

■公式Instagram @saunabros <https://www.instagram.com/saunabros>

■公式ECサイト SAUNA BROS.STORE<https://saunabros.stores.jp/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-19:16)