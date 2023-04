[SDKI Inc.]



質問:ポリカーボネートジオールとはなんですか?ポリカーボネートジオール市場の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長予測はどのくらいですか?



ポリカーボネートジオール(PCD)は、様々な用途に使用される、固体および液体のケミカルポリオールです。標準的なポリエステルポリオールよりも耐薬品性、加水分解安定性、硬度、耐衝撃性が向上したプレミアムポリエステルポリオールです。ポリカーボネートジオール市場は、2022年に250百万米ドルを獲得し、予測期間中に6%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界のポリカーボネートジオール市場は、2035年までに503百万米ドルに達すると予想されています。



質問:ポリカーボネートジオール市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、ポリカーボネートジオール市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



プラスチックによる環境汚染に対する世界的な懸念の高まりが、ポリカーボネートジオールの市場成長を促進する主な要因となっています。例えば、プラスチックは生涯を通じて温室効果ガス(GHG)の総排出量の3%を占めると推定されています。ポリカーボネートは、常にシングル、ダブル、マルチウォールのパネルとして出荷されるため、GHG排出量を削減し、二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。さらに、ポリカーボネートジオールのリサイクル性も、製品の使用機会を向上させ、市場の成長につながります。



世界的なコーティングの大量消費

世界における建設活動件数の驚異的な増加

革製品の生産が著しく伸びていること







質問:ポリカーボネートジオール市場の主要な分類は何ですか?



ポリカーボネートジオール市場は、フォーム別、アプリケーション別、分子量によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



フォーム別



i). ソリッド

ii). リキッド



フォームに基づいて、、ソリッドポリカーボネートジオールのセグメントが、予測期間終了までに市場収益の最大シェアを占めると予想されます。また、2023年から2035年にかけては、このセグメントが両者の中で最も早く成長すると予想されています。固体ポリカーボネートジオールは、酸化や加水分解などの課題に対して顕著な耐性を示します。また、優れた機械的特性と高い熱安定性により、低温での使用にも適しています。繊維、家具、自動車などの業界では、環境汚染を最小限に抑えるために高性能な合成皮革や水性塗料が求められており、市場の成長に大きく貢献するものと思われます。工業用水汚染の最大21%は、布地の仕上げ処理と捺染の結果であると推定されています。







アプリケーション別



i). 粘着剤・シーラント



ii). 合成皮革



iii). エラストマー



iv). 塗料・コーティング



v). その他



アプリケーションに基づいて、、2035年末には合成皮革のセグメントが市場収益の最大シェアを占めると予想されます。動物保護に関する世界的な動きは、皮革などの原材料となる動物に対する残酷な行為を根絶することを目的としており、これが合成皮革の需要を生み出すと予想されます。皮革製造のための皮のために、水牛、牛、豚、山羊、子牛が年間20億頭以上殺されていると推定されます。動物保護に関する法律や運動に加え、環境汚染への懸念や合成皮革の特性向上が、このセグメントの需要を押し上げると予想されます。







分子量別





i). 1000g/mol以下



ii). 1000-2000g/mol



iii). 2000g/mol以上



質問:ポリカーボネートジオール市場の市場制約は何ですか?



ビスフェノールAの中毒に関する健康上の懸念は、ポリカーボネートジオールの市場成長を制限する主要な要因の一つで あります。ポリカーボネートジオールの一般的な成分であるビスフェノールは、人間のホルモンバランスの乱れを引き起こすことが観察されています。また、乳幼児の脳や前立腺に影響を与えることが確認されています。米国では人口の91%がビスフェノールAの影響を受けていると推定されています。



以下は、ポリカーボネートジオール市場の成長を制約しているいくつかの要因です -



ポリカーボネートジオールの使用を規定する世界共通の指令の欠如

高性能なポリウレタンをお求めやすい価格で提供することへの挑戦





質問:ポリカーボネートジオール市場をリードしている企業は? ポリカーボネートジオール市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、ポリカーボネートジオール市場をリードする企業です –



UBE Corporation

Tosoh Europe B.V.

Perstorp Holding AB

Mitsubishi Chemical Group Corporation

Daicel Corporation.

Covestro AG

Bayer AG

KURARAY CO., LTD.

Caffaro Industrie S.p.A.

DuPont de Nemours, Inc.





以下は、ポリカーボネートジオール市場における最近の動向の一部です: -



2022年8月、UBE株式会社がタイでポリカーボネートジオール製造の設備を拡張すると発表した。

2022年3月、Covestro AGがインドでポリカーボネートコンパウンド事業を拡大し、グレーターノイダに2つの新しい生産ラインを設置すると発表。





質問:アジア太平洋地域がポリカーボネートジオール市場で最も有利な機会を提供すると予想されるの理由は何ですか? 日本におけるポリカーボネートジオール市場の傾向は何ですか?



アジア太平洋地域は、予測期間終了までに48%の市場シェアを占めると予想されます。この地域市場は、中国、インド、韓国、日本などで自動車、エレクトロニクス、製造業が高度に発達していることから、成長が見込まれています。例えば、中国における民生用電子機器の総販売数は、2028年までに約2億個に達すると予想されています。 日本では、塗料やコーティングの需要が高いため、日本市場の成長に大きく貢献すると期待されています。日本における塗料の消費量は、2022年に33万トンを超えると予測されています。



質問:2035年までにポリカーボネートジオール市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域市場は、予測期間中に23%のシェアを占めると予想されます。水性塗料やコーティング剤の生産を促進する先進技術の採用や、シーラントや接着剤の高い消費量も、市場成長に寄与すると予想されます。例えば、米国(U.S.)における塗料およびコーティング剤の生産額は、2023年に10億ガロンを超えると予測されています。



ヨーロッパ地域市場は、予測期間終了までに16%の市場シェアを占めると予想されています。同地域における合成皮革製品の需要は、同地域市場成長の最も大きな推進要因であると考えられています。例えば、欧州の皮革および関連製品産業は、2023年時点で35999社以上の企業が存在すると推定されています。



