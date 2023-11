[株式会社東京ニュース通信社]

「新正俊2024カレンダーブック」好評発売中!



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、’24年1月はじまりの「新正俊2024カレンダーブック」が売れ行き好調なことから、重版を決定いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。







舞台『魔法使いの約束』シリーズ(真木晶/賢者役)やアグレッシブ ダンス ステージ『DEAR BOYS』(主演・哀川和彦役)、MANKAI STAGE『A3!』シリーズ(兵頭九門役)などでの好演で注目を集める俳優・新正俊。そんな彼が10月17日に発売した自身初のカレンダーブックが、大反響につき重版されることが決定した。



本作は、ナチュラルな表情を収めたモーニングルーティンや青空をバックに爽やかに決めたカット、自身が趣味とする絵に触れる様子などを収録。また、ファッショナブルな衣装を身にまとい、自然や幻想的なセットの中で見せた大人っぽい表情など、新たな魅力が詰まった1冊だ。



さらに、カレンダーに使用された写真は新自らセレクト。ページ構成にもこだわり、そのアーティスティックな才能を発揮している。



表舞台で活躍する“役者・新正俊”の姿と、普段あまり見せることのない“素顔の新正俊”。その2つの表情をたっぷりと楽しむことができるカレンダーブックは必見だ。



また12月24日には、東京・HMVエソラ池袋にて新正俊2024カレンダーブック発売記念イベントも開催。本人からカレンダーのお渡しや2ショットチェキ撮影、サイン&お名前を入れたイベント限定生写真のお渡しなど特典が満載なのでそちらもぜひお楽しみに。



【新正俊コメント】

重版!? と、ただただ驚いていますが、本当にありがとうございます!! 僕のやりたいことを詰め込んだ初めてのカレンダー。たくさんの方に見てもらえていることが、すごくうれしいです。ぜひ、2024年を僕のカレンダーと一緒に歩んでください!



【新正俊プロフィール】

1999年9月6日生まれ。大阪府出身。乙女座。O型。

16歳の時に役者デビュー。主な出演作に、舞台『魔法使いの約束』シリーズ(真木晶/賢者役)、MANKAI STAGE『A3!』シリーズ(兵頭九門役)、アグレッシブ ダンス ステージ『DEAR BOYS』(主演・哀川和彦役)などがある。11月11日(土)よりMANKAI STAGE『A3!』ACT2!~AUTUMN 2023~に出演するほか、’24年2月8日(木)からは舞台「One on One 35th note『side-by-side』」にワダ役として出演を控える。

新正俊 Official Site <https://masatoshi-shin.com/>

X(旧Twitter) 新正俊 (@shin_masatoshi)

Instagram 新正俊 (@shin.masatoshi)





発売記念イベント開催決定!





2023年12月24日(日)に東京・HMVエソラ池袋にて発売記念イベント開催決定! 詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/products/31153/>をご確認ください。



アニメイトにてメイキングDVDセット販売、決定!





アニメイトにてカレンダーブックメイキングDVDが付いた「新正俊2024カレンダーブック」を数量限定で販売いたします。



【価格】

価格:4,950円

※ メイキングDVD付き商品と通常版で販売価格が異なります。ご注意ください。

※ 在庫には限りがございます。ご了承ください。

※ カレンダーブックは通常版と同じものとなります。



アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2310870/



<注意事項>

※11月11日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗等にてご確認ください。

※メイキングDVD付きの販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。



購入者特典、決定!





■セブンネットショッピング

【特典内容】

・生写真1枚



セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107434743



<注意事項>

※11月11日現在

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時はショップによって異なる場合があります。詳しくは各社HP等にてご確認ください。



【商品概要】

「新正俊2024カレンダーブック」

●発売日 : 2023年10月17日(火)<好評発売中>

●定 価 : 3,300円

●撮 影 : MARCO

●発 行 : 東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式X(Twitter)

@TVguidePERSON<https://twitter.com/TVguidePERSON>

■公式Instagram

@tvgperson<https://www.instagram.com/tvgperson/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-12:16)