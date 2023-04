[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー27日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 531 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 531



調査方法:実地調査220、インターネット調査311



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



問題:粉末射出成形は何ですか?世界の粉末射出成形の市場規模はどのくらいで、2035年までの成長率はどのくらいと予測されますか?



粉末射出成形は、機械用の小型で複雑な 3 次元コンポーネントを大量に製造するために使用される高度な製造技術です。



世界の粉末射出成形市場は2022年に90億米ドルの市場価値から、2035年までに170億米ドルに達すると予測されています。粉末射出成形市場は2023 -2035年間に 8 % の CAGR で成長しています。



問題:粉末射出成形市場の成長を牽引する要因は何ですか?



スマートフォンなどの民生用電子機器の大量生産が、予測期間中の市場成長を促進する主要因となっています。2022 年の最大のスマートフォン ベンダーの世界的な出荷台数は、226百万台に達したことが観測されています。複雑なデザイン、小型化、良好な表面仕上げなどを実現できる粉末射出成形技術は、世界の家電製品の大規模生産に役立っています。



以下は、粉末射出成形(PIM)市場の領域で成長を促進するその他の顕著な要因の一部ですー



世界的な航空宇宙分野の大幅な成長

パンデミック後の自動車生産の回復

ヘルスケア分野の成長のための相当な投資







問題:粉末射出成形市場の主な分類は何ですか?



粉末射出成形(PIM)市場は、技術別、エンドユーザー産業別に分類することができます。これらのセグメントは、次のようにさらに分岐します。



1. 技術別





金属射出成形 (MIM)

セラミック射出成形 (CIM)



技術別に基づいて、金属射出成形(MIM)技術のサブセグメントが、予測期間終了までに最大の市場シェアを占めると予想されます。このサブセグメントは、予測期間中に最大 8% の割合で成長するはずです。この技術は、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙など、さまざまな産業で応用されています。自動車産業は、MIM技術の最も重要なエンドユーザーの1つです。この技術は、ステアリングシステム、ギアボックス、エンジンなど、自動車の高度に複雑で強固な部品を大量生産するために使われています。2021年には世界で約8,000万台の自動車が生産されると推定されています。さらに、スマートフォンの大量生産が、この技術の成長につながるはずです。





2. エンドユーザー産業別





航空宇宙と防衛

自動車

電気と電子

医療および歯科矯正

銃器

消費財

その他



エンドユーザー産業に基づいて、2035年には、電気と電子産業が世界市場で最も大きなシェアを占めると予想されます。スマートシティやスマートハウスの普及に伴い、スマート家電の需要が世界的に高まっており、これが業界成長の主要因と考えられています。例えば、世界で販売されている食器洗い機の台数は、2028年までに132百万台に達すると予想されています。同様に、スマートフォンの消費の増加も市場の成長に大きく貢献するはずです。





問題:粉末射出成形市場の成長を阻害する課題は何ですか?



パンデミック中の旅行制限により、原材料の供給が一時的に中断されました。これにより、予測期間中の市場の成長が鈍化すると予想されます。例えば、2020年のCOVID-19開始時には、世界の90%以上が国境を閉鎖した渡航制限を遵守していると推定されます。



その他、市場の成長を制限する要因は以下の通りです。



バイオベースのポリマーで粉末射出成形 (PIM) を使用する際に必要な特別な注意

完成品の輸出を制限する厳しい規制





質問:粉末射出成形の市場をリードしている企業は?粉末射出成形市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、粉末射出成形市場を築いた企業です -



ARBURG GmbH + Co KG.

ARC Group Worldwide, Inc.

GKN Sinter Metals Engineering GmbH

Metal Powder Products, LLC.

Schunk GmbH..

RHP-Technology GmbH

Pharmaco Metal Injection Molding AG

Ortech, Incorporated

Form Technologies

Epson Atmix Corporation





粉末射出成形市場の最新開発は以下の通りです。



GKN Sinter Metals Engineering GmbHは、2022年10月にFormnext 2022の機会に、メタルバインダージェッティングの量産で高い評価を得ている能力を披露することを発表しました。

Metal Powder Products, LLC.は、2021年8月にProform Powdered Metals, Inc.の買収を発表しました。これは、高品質の焼結青銅製ベアリング、スペーサー、ブッシングの製造を専門としています。





問題:アジア太平洋地域が粉末射出成形 市場で最も有利な機会を提供すると予想される理由は何ですか?日本の粉末射出成形市場の動向は何ですか?



アジア太平洋地域は2021年に市場シェアの約41%を占め、予測期間中に約9%のCAGRで成長すると予想されます。地域市場の成長は、アジア太平洋地域の需要の約 61% を占める中国が主導するはずです。この国には、生産高が急増している堅牢な電子産業があります。2021年に中国で生産される携帯電話の台数は20億台と推定されています。さらに、市場は、インド、日本、韓国などの他の国のエレクトロニクス、航空宇宙、防衛、自動車産業からも恩恵を受けるはずです。2021年度の携帯電話の国内出荷台数は約1300万台でした。



問題:2035 年までに粉末射出成形 市場で大きな市場シェアを保持するか、顕著な成長を示すと予想される他の地域はどれですか?



北米地域は、予測期間中に最大 5% の CAGR で成長すると予想されます。この地域の市場は、それぞれ 5% の割合で発展すると予想される米国やカナダなどの国々からの貢献によって大幅に成長するはずです。自動車・航空宇宙産業における大量生産と積層造形(AM)産業の発展が、PIMの地域市場の主要な成長要因となっています。米国の航空宇宙と防衛産業は、2021年に200カ国以上に輸出しています。2020―2021年間の輸出総額は、約11%増加しました。ヨーロッパ地域は、2035 年までに大きな市場シェアを保持すると予想される別の地域です。地域市場は、英国とドイツを中心に最大 5% の割合で成長すると予想されており、各地域は最大 5% の CAGR で発展すると予想されています。自動車部品や電気自動車の生産が急増し、自動車産業が高度に発展していることが、この地域の市場成長を促進する主な要因となっています。2022年の乗用車におけるプラグイン電気自動車の新規登録台数は、前年比約26%増となる見込みです。この地域の石油およびガス産業への追加の資金調達の増加は、市場の成長につながるはずです。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-20:16)