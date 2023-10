[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン))は、2023年10月21日(土)大阪/2023年10月28日(土)東京で開催が決定した公式オフラインイベントの、大阪会場の詳細情報の公開をお知らせします。





■リネージュ2 公式オフラインイベント



【開催日時】

大阪:2023年10月21日(土) 12時30分開場/13時スタート

東京:2023年10月28日(土) 12時30分開場/13時スタート

【概要】

大阪と東京で開催が決定した公式オフラインイベントでは、ライブサービスに11月実装予定の新クラス「シャインメーカー」を含む次期アップデートの追加コンテンツ先行体験や、会場限定ガチャなど内容盛り沢山で大阪/東京両日開催予定です。

【大阪会場情報】

開催日時:2023年10月21日(土)

会場:e-スポーツカフェ ラグレア(大阪府枚方市岡東町22-9 アドゥスイール2階)

http://www.saint-jewel-holdings.com/

開場:12時30分

イベントスタート:13時

出演者:【FS】MCアライ |リネージュ2日本統括プロデューサー

≪「リネージュ2 公式オフラインイベント in大阪」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/202310offeveoosa



【東京会場情報】

開催日時:2023年10月28日(土)

会場:CAFE & BAR eスポフィールド(東京都板橋区高島平1-79-3 トミコシ会館2階)

https://espofield.com/

開場:12時30分

イベントスタート:13時

※東京会場の詳細情報は、後日公開予定となります。



さらに、大阪/東京両日、オフラインイベント終了後に公式オフ会の開催も予定しています。

事前予約不要、入場無料のイベントとなりますので、ぜひお誘い合わせのうえご参加ください。



【ゲーム概要】



NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。



リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://twitter.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード



エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP





(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2023年10月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)