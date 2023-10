[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

各種記念イベントが同時開催!



PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン))は、2023年10月11日(水)にクラシックサービスにて最新大型アップデート「Episode2.8 VERSUS」の実施、アップデートを記念した各種イベントの開催をお知らせします。





<クラシックサービス>

■最新アップデート「Episode2.8 VERSUS」



【アップデート日時】

2023年10月11日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

クラシックサービスにて、最新アップデート「Episode2.8VERSUS」を本日実施しました。

今回のアップデートでもっとも大きな見所は、新エリア「アフェタ ベルスラン」の追加です。

同エリアはキャラクターレベルが56以上になると入場できる統合ワールドとなっており、新エリア追加に伴いキャラクターレベル上限も55から58に変更されています。

また同エリアでは天族、魔族が互いに侵攻するエリアとなっており、8箇所の前線基地が存在し、それら基地攻略により戦局を大きく変えることも可能になっています。

この他にも、新しい装備、新しいダンジョンなど新要素が目白押しとなっており、遊べるコンテンツが一気に広がっていることが大きな特徴です。

また、今回のアップデートでは、フィールド上空で滑空して哨戒しながら、敵を急襲できる専用スキルが登場しました。

こちらも今後の集団戦を大きく左右する画期的なスキル追加となっており、天族、魔族、龍族の三つ巴の戦いが今後さらにヒートアップしていく様相を呈しています。

本アップデートで、遊ぶコンテンツがさらに大きく拡張された「タワー オブ アイオン」クラシックサービスをお楽しみください。

≪最新アップデート「Episode2.8 VERSUS」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/aionClassic/2310update/



■アイオンマイレージ



【開催期間】

2023年10月11日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年11月1日(水)定期メンテナンス前

【概要】

公開中のアップデート特設サイトに新たなイベント「アイオンマイレージ」が追加されました。

本イベントは、プレイヤーの皆さまの今までのゲーム活動記録に応じて、豪華報酬がプレゼントされます。

「装備交換で消費したアビスポイント累積値」、「特定ネームドボス討伐の累積値」の2つのデータをポイント化し、より高いポイントを個人記録マイレージとして活用しています。

本イベント独自に設定された等級基準にあわせて、等級に応じた豪華報酬をプレゼントします。

≪「アイオンマイレージ」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/aionClassic/2310update/#mileage



■製作&採集熟練度3倍!ドロップ率3倍!「EP2.8フィーバー」



【開催期間】

2023年10月11日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月8日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

「Episode2.8 VERSUS」実装を記念して、今回もお得なフィーバーイベントを開催します!

イベント期間中は、アイテムのドロップ率が3倍アップに加え、製作&採集熟練度も3倍に増加するだけでなく、特定ネームドボスからのドロップ獲得量が2倍になります。

なお、今回のアップデートイベントから、対象ネームドボスが大幅に増加しており、メリットもさらに大きくなりました。

キャラクター成長およびアイテム収集に絶好の機会となりますので、この機会にぜひキャラクターを育成しながら、レアな装備を揃えるために本イベントをご活用ください!

≪「EP2.8フィーバー」の詳細はこちら

https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/versusfever1011



■特典がリニューアル「ウェルカムスクラッチボーナスVer2.8」



【リニューアル日時】

2023年10月11日(水) 定期メンテナンス時

※終了日は別途告知

【概要】

60日以内にログイン記録のないプレイヤーを対象に、イベントページにて1日1回ハズレなしのスクラッチが無料でプレイできるイベント「ウェルカムスクラッチボーナス」の特典をリニューアルしました。

1日1回のスクラッチ報酬に加え、累積プレイボーナスとして1回/3回/5回/7回/10回/14回/21回/30回スクラッチをプレイすると追加プレゼントを受け取ることができます。

新しくプレイを始める方や久しぶりにプレイしようと思っている方は、ぜひスクラッチにチャレンジしてみてください。

≪「ウェルカムスクラッチボーナスVer.2.8」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/aionClassic/welcomeScratch/



■キャラクター成長をサポート「ディーヴァ定着支援」



【開催期間】

2023年10月11日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年11月8日(水)定期メンテナンス前

【概要】

レベル1~9までの初心者キャラクターがゲームに接続すると、「ディーヴァ定着支援箱」をプレゼントします。

「ディーヴァ成長支援箱」はレベル1/20/30/40/50/55の6段階で開封できる箱となっており、レベル55達成時には、「プラチナの功績勲章30個」や「[イベント]倉庫拡張券」、「LV51~55レジェンド グレード スティグマの箱」など、ゲームプレイに役立つアイテムを入手できます。

各成長段階で助けになる消耗品各種も含まれているので、旅のお供に是非活用ください。

≪「クラシック成長支援」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aionclassic/levelsupport1011/



【ゲーム概要】



2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。



タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://www.ncsoft.jp/aionclassic/

公式X(旧Twitter) https://twitter.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.





※当プレスリリースの内容は2023年10月11日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



