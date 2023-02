[AWA]



AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、元AKB 48でボカロ好きで知られる後藤萌咲、自身もVTuberでありVTuberスタイルライターとしても活動するChumuNote、VTuberに欠かせないイベントスペース「エンタス」を運営するTAKUYA the bringerの3名をネット発アーティストのキュレーターとして選任いたしました。





AWAはネットを中心に活動するアーティストのキュレートとプッシュを本格化させており、それを一層強化し加速させるべく、ネットシーンのさらなる活況を願い活動する後藤萌咲、ChumuNote、TAKUYA the bringerの3名をAWA公式として、ネット発アーティストのキュレーターに選任。3名は順次、ネットシーンに特化したオリジナルプレイリストの公開や、無料で誰でも参加でき、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」の開催などを予定している。AWAと公式ネット発キュレーターがタッグを組んで発信するコンテンツにぜひご注目ください。



■後藤萌咲

後藤萌咲アカウント:https://mf.awa.fm/3EirqLx

2019年にAKB48を卒業。雑誌「JELLY」のレギュラーモデルを務め、また舞台女優としても精力的に活動中。アジア圏からの支持も熱くInstagramフォロワーは10万超、SHOWROOMでは第3期トップランカーに選出される。アニメやゲームが好きで毎月ニコニコ生放送にてゲーム中継を配信。 さらに2020年1月には、TikTokで120万再生を突破し話題となった1st ソロシングル「サファイアブルー」を配信リリース。あらゆるジャンルの枠を超えた新しいアイコンとしての活躍が期待される。



■ChumuNote

ChumuNoteアカウント:https://mf.awa.fm/3KdqjR8

個人勢/ミキシングエンジニア/VTuberスタイルライター/ボーカリスト。



■TAKUYA the bringer

TAKUYA the bringer アカウント:https://mf.awa.fm/3I8TSk9

バーチャルアーティストのオリジナル楽曲にフォーカスしたラジオ番組「VTuber music DJ's」 #VMDJ をナビゲート

2020年4月~2021年6月InterFM

2021年7月~YouTubeにて毎週月曜日深夜25時からオンエア中

https://youtube.com/@VMDJ



長年DJとしても活動しているTAKUYA the bringerの選曲は時間の経過を忘れさせるほど魅力的で「時間軸が曲がる」とリスナーからコメントも多い。また年間100組以上のVTuberが出演するイベントスペース「秋葉原エンタス」を運営しており、VTuberの聖地として呼ばれるエンタスは黎明期からカルチャーの発展に貢献。

https://entas.jp

Twitter https://twitter.com/selecta_takuya?s=21&t=ItGm0M7QrBIzzZ30k3K6PA



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「ラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



