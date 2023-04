[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月19日ー2月26日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 542人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法:実地調査220、インターネット調査322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:医療用コールドチェーンモニタリングとは何ですか?予測期間の末に、医療用コールドチェーンモニタリング市場の推定規模と収益成長率はどのくらいですか?



コールドチェーンとは、温度に敏感な製品の管理、保管、輸送に必要な、正確に調整されたイベントにおける温度制御された環境の連鎖を指します。医療用コールドチェーン-モニタリングは、IoT技術を使用して、温度に敏感な救命製品を継続的に監視することを指します。医療用コールドチェーンモニタリングの世界市場は、2022年に 58.7億米ドルとなり、2023年から2035年までの12%のCAGRで成長し、2035年には144億米ドルに達すると予測されます。







質問:医療用コールドチェーンモニタリング市場の市場制約は何ですか?



以下は、医療用コールドチェーンモニタリング市場の成長を制約しているいくつかの要因です -



高い投資コストー医療用コールドチェーン-モニタリングには最新の機器と温度制御装置が必要であり、高価であり ます。

複数の関係者やプロセスを含む複雑で断片的なサプライチェーンも、市場の成長を阻んでいます。





質問:医療用コールドチェーンモニタリング市場の主要な分類は何ですか?



医療用コールドチェーンモニタリング市場は、次のように分類されます: -



コンポーネントタイプ別{(ハードウェア:センサー、データロガー、リアルタイム監視装置、RFID装置、抵抗温度検出器、その他)および(ソフトウェア:クラウドベースとオンプレミス)}。コンポーネントタイプに基づいて、予測期間中にハードウェア分野が優位に立つと予想されます。 温度センサーを搭載したRFIDタグは、コールドチェーン物流の運用において温度環境の変化を記録し、救命製品のリアルタイムモニタリングやきめ細かい管理を実現することができます。また、ワクチンや生物製剤など温度に敏感な製品の温度を監視するためのデータロガーやリアルタイムモニタリング装置も大きく伸びています。生物製剤の世界売上高は、2023年に4,200億米ドルに達します。ワクチンや生物製剤の成長に伴い、医療用コールドチェーン-モニタリング市場におけるハードウェアの需要も急増します。





質問:医療用コールドチェーンモニタリング市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、医療用コールドチェーンモニタリング市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



製薬業界の成長―世界の医薬品製造分野は、2022年に5,000億米ドルと推定されています。



· ワクチン開発の活発化―ワクチンは、その有効性を維持するために、製造されてから接種の瞬間まで、限られた温度帯で継続的に保管する必要があります。パンデミックが始まってから12カ月も経たないうちに、いくつかの研究チームがこの課題に立ち向かい、SARS-CoV-2を予防するワクチンを開発しました。WHOは11のワクチンに緊急使用リスト(EUL)を付与しました。2020年末までに、COVID-19ワクチンは全世界で133.4億回投与され、1年を通して毎日663,733回が投与されました。



臓器移植の増加

法規制の厳格化技術的な進歩







温度タイプ別(フローズンとチルド)



エンドユーザー別(バイオ製薬会社、病院とクリニック、研究機関、その他)医療用コールドチェーンモニタリング市場のエンドユーザーに基づいて、リードするのは、バイオ製薬会社と推定されます。1.2兆米ドルの製薬業界では、2019年時点で2900億米ドルに達する温度感応製品が増加しています。したがって、世界のバイオ医薬品業界は、2019年に温度制御された輸送に157億USDを費やさなければならず、2018年から10億USD増加した。





質問:医療用コールドチェーンモニタリング市場をリードしている企業は? 医療用コールドチェーンモニタリング市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



医療用コールドチェーン-モニタリング市場の主なプレーヤーは、Carrier Global Corporation(米国)、Monnit Corporation(米国)、Temptime Corporation(米国)、Cold Chain Technologies(米国)、Dickson(米国)、Spotsee(米国)、Berlinger & Co. AG(スイス)、Testo SE & Co. KGaA(ドイツ)、Emerson(米国)、Signatrol(英国)、Haier Biomedical(山東)、Rotronic(スイス)、Elpro(スイス)、Controlant(アイスランド)、Roambee Corporation(カリフォルニア)、OnAsset Intelligence, Inc(米国)、Tive(米国)などです。





以下は、医療用コールドチェーンモニタリング市場における最近の動向の一部です: -



Carrier Global Corporationは、革新的な冷凍ソリューションを通じて食品、医薬品、ワクチンを保護する、健康的で安全、かつ持続可能なコールドチェーン・プログラムを開始しました。このプログラムは、急速に進化するサプライチェーンの需要に応え、お客様のコールドチェーン活動をより効果的にするために考案されました。

Cold Chain Technologies は、Packaging Technology Group, LLC(以下、PTG)を買収し、環境に配慮した持続可能なパッケージングソリューションへの取り組みを強化します。これらのソリューションは、年間数百万ポンドの埋立廃棄物の削減を促進し、ライフサイエンス業界全体の二酸化炭素排出量を削減するものです。





質問:医療用コールドチェーンモニタリング市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





アジア太平洋地域の医療用コールドチェーンモニタリング市場は、温度に敏感な医薬品、バイオ医薬品、ワクチンに対する需要の増加と、この地域で実施されている臨床試験の数の増加により、最大の成長が見込まれています。 市場は、約 14% の高い CAGR で成長すると予想されます。 この地域の製薬業界からの膨大な需要と、成長する医療インフラと厳しい規制が市場の成長を後押ししています。 中国は医薬品成分の世界最大の生産国です。 中国の製薬産業は 2021 年に 1,600 億米ドルに達しました。さらに、アジア太平洋地域のワクチン産業は 10% の CAGR で成長すると予想され、2022 年の 90 億米ドルから 2032 年までに 200 億米ドルに達すると予想されています。

日本は医療用コールドチェーンモニタリング市場が盛んで、市場の規模は2022年に262百万米ドル、2032年には9%のCAGRで成長し350百万米ドルに達すると予測されます。温度に敏感な医薬品やワクチンの需要の高まりと、AIやIoTなどの先進技術の現場への導入が、主に市場の成長を後押ししています。また、政府が多額の投資を行い、市場を促進するための主要な取り組みを行っています。

2021年12月、日本政府とUNICEFは、COVID-19ワクチンの効率的な全国展開を支援するため、バヌアツ保健省にソーラー冷蔵庫と冷凍庫を20台引き渡しました。

2022年10月、日本政府(GoJ)は本日、150万米ドル相当のワクチンコールドチェーン機器を保健省に引き渡しました。この委託品はUNICEFを通じて調達され、コールドチェーン機器2,134台、温度監視装置500台、発電機2台で構成されています。この資金は、ブータンがCOVID-19のワクチン接種を成功させる上で重要な役割を果たしました。さらに、ブータン全土の医療施設は、コールドチェーンの要件を満たす設備を整え、遠隔地のコミュニティやアクセスしにくい人々への重要な予防接種サービスの提供に貢献することになります。

北米地域の医療用コールド-チェーン-モニタリング市場規模は、2022年に40億米ドルと評価され、2032年には8%のCAGRで成長し70億米ドルに達すると予想されています。この地域の市場は、慢性的な健康状態の有病率の上昇、臨床試験の増加、臓器移植の高い割合により、約34%の良好な収益シェアを獲得すると予想されています。米国で行われる移植の件数は年々増加しており、2022年には42,800件以上の臓器移植が行われます。また、ワクチンの使用量が多いことも、医療用コールドチェーン-モニタリング市場を牽引しています。2022年、サウスカロライナ州の住民に投与された1日のワクチン量は152,237回分でした。

ヨーロッパ地域の医療用コールドチェーン-モニタリング市場は、2022年に20億米ドルと評価され、6.2%の高いCAGRで成長し、2032年には43億4000万米ドルに達すると予測されます。臨床試験数の増加や企業の高水準の投資が、市場に新たな機会をもたらしています。フランス、ドイツ、英国(最大のバイオテクノロジー拠点がある)は、欧州における臨床試験センターのトップ3です。







