株式会社サイバード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡)が手掛ける、累計会員数3,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、2023年4月1日(土)に重大発表として、新たなステージを迎える『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』を堪能できる特報PVを公開し、第3章を始動することを発表しました。また、「Do As Infinity」の『紡ぎ』が第3章の主題歌に決定しました。









特報PV:https://youtu.be/AwPItQVrOZE





■「Do As Infinity」の『紡ぎ』が第3章主題歌に決定!



「Do As Infinity」の『紡ぎ』が第3章主題歌に決定しました。

『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』の主題歌「あなたをただ愛している」に続き、再度のコラボレーションが実現し、第3章をより魅力的に彩ります。

作詞、作曲、編曲と楽曲の制作には、数々のアーティストへ楽曲提供を行っているアーティストHi-yunk (BACK-ON)が担当し、一つの愛をテーマに喜びや悲しみを表現した珠玉のロックバラードとなっています。



続報については、アプリ内のお知らせや『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』公式Twitter(https://twitter.com/CYikemenprince)で随時公開しますので、お楽しみにお待ちください。





■「Do As Infinity」プロフィール







Do As Infinity:伴 都美子(Vo.)、大渡 亮(Gt.&Vo.)からなるロックバンド。

1999年結成。デビュー前から渋谷ハチ公前を中心に100回以上路上ライブを行い、同年9月29日、シングル「Tangerine Dream」でavex traxよりデビュー。

数々のヒット曲と、ミリオンを記録するアルバムをリリースし、日本音楽界に 確固たる 立ち位置を確立する。

2019年に、デビュー20周年を迎え、数々のリリース、ツアーを実施。精力的な活動を続けている。



オフィシャルウェブサイト:https://d-a-i.com/





■『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』とは







『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、フランス民話『美女と野獣』をモチーフにした作品です。内面に「野獣」のような危険さを持ち合わせた彼らと、切なくも最後はとびきり甘い恋愛を体験できるストーリーとなっています。





・登場キャラクター&声優陣

レオン=ドントゥール(CV:加藤 和樹)、シュヴァリエ=ミシェーレ(CV:小野 友樹)、イヴ=クロス(CV:内田 雄馬)、ノクト=クライン(CV:江口 拓也)、リヒト=クライン(CV:大海 将一郎)、クラヴィス=ルルーシュ(CV:野島 健児)、ジン=グランデ(CV:安元 洋貴)、ルーク=ランドルフ(CV:吉高 志音)、サリエル=ノワール(CV:速水 奨)、リオ=オルティス(CV:峯田 大夢)、ギルベルト=フォン=オブシディアン(CV:浅沼 晋太郎)、キース=ハウエル(CV:羽多野 渉)、シルヴィオ=リッチ(CV:佐藤 拓也)



■配信概要

名称 イケメン王子 美女と野獣の最後の恋

提供 株式会社サイバード

配信開始日 2020年7月1日

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制

アクセス方法 App Store/Google Playストアにて「イケメン王子」で検索

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/prince/original/

公式Twitter https://twitter.com/CYikemenprince

公式LINE LINE友だち検索で「cyikemenprince」を検索

コピーライト (C)CYBIRD





■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計3,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。



会 社 名:株式会社サイバード(https://www.cybird.co.jp/)

本 社:東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設 立:1998年9月29日



*サイバード及び「CYBIRD」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



