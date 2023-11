[株式会社東京ニュース通信社]

「TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号(仮)」12月1日(金)発売



「TVガイド」、「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、「LDH JAPAN」所属の豪華キャストが一挙集結する最旬グラビア&ムービーマガジン「TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号(仮)」を12月1日(金)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。





本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博しているムービー特化型マガジン「TVガイドdan」。これまでも数多くの今を時めく若手俳優・アーティストが登場してきたが、このたび、今年創立20周年を迎えた「LDH JAPAN」所属の豪華キャストが一挙集結する「TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号(仮)」の発売が決定した。



表紙を飾るのは、デビュー記念日である12月5日(火)に3rdアルバム「FANTASTIC ROCKET」をリリースするFANTASTICS。今年、初の単独アリーナライブを開催し、来年2月からはアリーナツアーも決定しているなど、成長の著しい彼らをクールに撮り下ろしたほか、1問1答のアンケート企画や、座談会では今年のメンバー内MVPや珍プレー・好プレー賞を挙げてもらった。



裏表紙には、12月1日(金)公開の映画「MY (K)NIGHT マイ・ナイト」で主演を務める、THE RAMPAGEの“スリーボーカル”こと川村壱馬×RIKU×吉野北人がそろって登場。本作でデートセラピスト役を務める彼らにメンバー同士の“癒やしポイント”を尋ねたり、シックで大人っぽいグラビアもたっぷり楽しめる。



そのほか現在ドラマ「推しが上司になりまして」(テレビ東京系)に出演中で、GENERATIONSとしてもミニアルバム「beyond the GENERATIONS」をリリースする片寄涼太を、日本旅館で独占撮り下ろし。さらにドラマ「ブラックファミリア~新堂家の復讐~」(読売テレビ・日本テレビ系)から塩野瑛久、ドラマ「トクメイ!警視庁特別会計係」(カンテレ・フジテレビ系)より前田拳太郎という劇団EXILEの気鋭メンバーが見どころを語っている。



そしてLDH史上最大規模のオーディション「iCON Z ~Dreams For Children~」から誕生し、今年8月に3組同時デビューを果たした“NEO EXILE”世代のアーティストであるKID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYが本誌初登場。グループの特色が表れた個性豊かなグラビアにも注目だ。



またスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」(テレビ朝日系)から、本誌の紅一点として平川結月がリタ・カニスカ役として登場している。



なお、Amazonでは通常版と表紙・裏表紙の絵柄が異なるAmazon限定版も同時発売。まさに日本のエンターテインメント界をけん引し続けているLDHの20周年記念にふさわしい、「TVガイドdan」初の特別号に期待していただきたい。



ラインナップ





<表紙&巻頭特集>

FANTASTICS

(3rdアルバム「FANTASTIC ROCKET」)



<裏表紙&巻末特集>

川村壱馬×RIKU×吉野北人

(映画「MY (K)NIGHT マイ・ナイト」)



<今、気になる男子を完全独占撮り下ろし>

片寄涼太

(GENERATIONSミニアルバム「beyond the GENERATIONS」)



塩野瑛久

(ドラマ「ブラックファミリア~新堂家の復讐~」)



前田拳太郎

(ドラマ「トクメイ!警視庁特別会計係」)



KID PHENOMENON

(2ndシングル「存在証明」)



THE JET BOY BANGERZ

(EP「PHOTOGENIC」)



WOLF HOWL HARMONY

(配信シングル「Sugar Honey」)



<dan the GIRLS>

平川結月

(スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」)



購入者特典、決定!





■Amazon

【特典内容】

限定表紙版



Amazonにて「【Amazon.co.jp限定】TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号 限定表紙版(仮)」をご購入の方に、通常版とは異なる表紙・裏表紙絵柄の「TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号(仮)」 をお届け!



Amazonでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/

※表紙・裏表紙以外は通常版と同じ内容となります。



<注意事項>

※11月6日現在

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は異なる場合がございます。詳しくは上記HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。



【紙版 商品情報】

「TVガイドdan別冊 丸ごとLDH特別号(仮)」

●発売日:2023年12月1日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価:1,540円

●発 行:東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



