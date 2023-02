[AWA]



AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2022年5月に日本デビューを果たした韓国のボーイズグループ「OnlyOneOf」が、“寒い日に聴くと心が温かくなる曲”をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストを公開しました。





今回公開されたプレイリストは、OnlyOneOfの日本1stミニアルバム『chrOme arts』のリリースを記念して作成されたもので、“寒い日に聴くと心が温かくなる曲”をテーマに楽曲がセレクトされています。ロンドンのシティポップバンドPrepの「As It Was」をはじめ、聴けばついどこかへ出かけたくなるような藤井 風の「きらり」や、2人で星空を眺めている様子が浮かぶ優里の「ベテルギウス」など、洋邦さまざまな心温まる楽曲が選曲されています。また、プレイリストには、OnlyOneOfによるスペシャルヴォイスも収録。ぜひ、日本1stミニアルバムとプレイリストをお楽しみください。



■『Selected by OnlyOneOf:寒い日に聴くと心が温かくなる曲』

01. OnlyOneOf Special Voice

02. cOy / OnlyOneOf

03. melting snOwman (From "WarmWinterWishes") / OnlyOneOf

04. chrOme arts / OnlyOneOf

05. suit dance (Japanese ver.) / OnlyOneOf

06. Better Alone / Benson Boone

07. I Want You / Haeil

08. be mine / JunJi (OnlyOneOf)

09. i can't help it / Jvke

10. golden hour / Jvke

11. Enemies / Lauv

12. As It Was / Prep

13. because / Rie (OnlyOneOf)

14. Painkiller / RUEL

15. camellia / slchld

16. Pretender / Official髭男dism

17. きらり / 藤井 風

18. ベテルギウス / 優里



▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/official.select.onlyoneof.20230215



■OnlyOneOf

韓国のボーイズグループOnlyOneOf(オンリーワンオブ)2019年5月28日韓国デビュー。キュビン、リエ、ユジョン、ジュンジ、ミル、ナインの6人のメンバーで構成。OnlyOneOfというグループ名には“誰かのただ一つ”、“唯一の存在になりたい“という意味が込められ、ダンススキルに定評があり男性的な色気と柔らかく繊細な魅力を持ち合わせている。



■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億2000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOSアプリ 14.0以降、Androidアプリ 10.0以降

<PC版>Windows 10 (32/64bit)、macOS 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、

Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日



■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/15-15:15)