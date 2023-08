[株式会社キョードーメディアス]





シチュエーションコメディの決定版!『NOISES OFF』(ノイゼズ・オフ)の全キャストが決定いたしました!



『NOISES OFF』は、イギリスの劇作家マイケル・フレインによって書かれ、1982年にマイケル・ブレイクモアの演出により、ロンドンのリリック劇場で初演。その後もウエストエンド、ブロードウェイはもちろん、世界各地で繰り返し上演され、愛されてきた傑作です。この作品は、作者自身が書いた別の喜劇を舞台袖から見ていた際、前(客席) から観るより、後ろ(舞台裏)から観た方がより面白く感じたことが誕生のきっかけのシチュエーションコメディで、日本でもたびたび上演されてきました。



今回演出に森新太郎を迎え、キャストには藤井流星(ジャニーズWEST)が初の単独主演を致します。

藤井が演じるのは、ロジャー・トランプルメインというプライドが高い若手俳優役です。

さらに、物語の中心となる女優、ミセス・クラケット役にはバラエティや舞台、ドラマ、映画と幅広く活躍中の羽野晶紀、若くて未熟な女優、ヴィッキー役には映画やドラマのみならず舞台でも活躍する平祐奈を迎えました。そして、怒りっぽい性格の演出家役には、ミュージカルを中心に活躍し、近年では映像作品へも出演する伊礼彼方、感情的で敏感な性格の舞台監督助手役には、ミュージカルを中心に数々の話題作に出演する小南満佑子、働き過ぎの舞台監督役には「劇団ラッパ屋」のみならず外部舞台、ドラマ、CM、ナレーションなど多方面で活躍する福本伸一が劇中劇の製作陣として出演します。暴力と血を異常に恐れている俳優、フィリップ・ブレント、シャイフ(アラブの首長)役には、ドラマ、映画、CM、舞台と多方面で活躍する葛山信吾、明るく陽気で分別のある女優、フレイヴィア・ブレント役には、元宝塚歌劇団星組トップスターでコメディエンヌとしても定評のある紅ゆずる、初老でアルコール依存症の俳優で泥棒役には確かな演技力でこれまで数々の演劇賞を受賞してきている山路和弘といった、いずれも個性豊かな役柄にぴったりな役者が名を連ねました。



演出の森新太郎が、今回の『NOISES OFF』は関西弁が飛び出す!と語っていたように、関西方面にゆかりの深いキャスト揃い!爆笑必至!『NOISES OFF』にどうぞご期待ください!





【STORY】

舞台『ナッシング・オン(何事もなし)』本番前夜。深夜にまで及ぶ舞台稽古。役者たちはいまだ段取りも掴めず、舞台監督は連日の徹夜でふらふら。そこに呆れた演出家のダメ出しが飛ぶ。混沌とする舞台上……。はたして無事に初日を迎えることが出来るのか?

1ヵ月後の地方公演。役者同士の喧嘩が勃発。そこへ久しぶりに姿を見せた演出家。だが、彼はなぜだかこそこそとしている。複雑に絡まる恋愛模様が大変な事態を巻き起こしていく。

さらに2ヵ月後。いよいよツアーの千秋楽を迎える。舞台裏から役者同士が喧嘩する声が聞こえる中、アナウンスが流れ……最後の舞台『ナッシング・オン(何事もなし)』の幕があがる……。



【キャスト】

◆主演/ロジャー・トランプルメイン役:藤井流星(ジャニーズWEST)

役柄:プライドが高い若手俳優。



プロフィール:大阪府出身

ジャニーズ事務所の「ジャニーズWEST」のメンバー。

フジテレビ『ようこそ、我が家へ』('15)、日本テレビ『卒業バカメンタリー』('18)、日本テレビ『正しいロックバンドの作り方』('20)などに出演。10月からはテレビ朝日『18歳、新妻、不倫します。』に主演予定。そのほか、フジテレビ『VS魂グラデーション』にレギュラー出演中。



◆ミセス・クラケット役:羽野晶紀

役柄:物語の中心となる女優。天然で、忘れっぽい。



プロフィール:京都府出身

大学在学中に劇団☆新感線に入団。

バラエティやドラマ、ラジオパーソナリティ、舞台、映画、音楽活動など幅広く活躍。

近年の主な作品は、劇団☆新感線『髑髏城の七人』('17)、NHK朝の連続テレビ小説『スカーレット』('19)、ミュージカル『INTO THE WOODS』(’22)、野田地図『Q:A Night At The Kabuki』(’19/’22)海外公演、映画『1秒先の彼』(’23)等。

金曜パーソナリティを務める関西テレビ「よ~いドン!」は今年15周年を迎える。



◆ヴィッキー役:平祐奈

役柄:若くて未熟な女優。基本的に空気が読めない。



プロフィール:兵庫県出身

映画『奇跡』('11)でデビュー。以降、NHKBSプレミアム『女川いのちの坂道』('19)、AbemaTVオリジナルドラマ『御曹司ボーイズ』などのドラマで主演を務める。BAYFM76「平祐奈の凸凹ラジオ」ではラジオパーソナリティを務める。映画『恋は光』('22)にて第44回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。近年では映像作品のみならず、PARCO STAGE「エドモン~『シラノ・ベラジュラック』を描いた男」('23)に出演するなど幅広く活躍。現在、フジテレビ『この素晴らしき世界』に出演中。



◆演出家役:伊礼彼方

役柄:怒りっぽい性格の演出家



プロフィール:神奈川県出身(アルゼンチン生まれ)

中学生の頃より音楽活動を始め、2006年舞台デビュー。08年『エリザベート』ルドルフ役に抜擢され、以降、多数のミュージカル・ストレートプレイ、コンサート、朗読劇など、確かな歌唱力と表現力で役柄やジャンルを問わず幅広く活躍中。近年の主な舞台作品に『キングアーサー』(‘23)、『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』(’21,‘22)、『ミス・サイゴン』(’22)、『ブラッド・ブラザーズ』(‘22)、『レ・ミゼラブル』(’19、‘21)など。現在『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』出演中。今春より放送中のNHK連続テレビ小説『らんまん』高藤雅修役で出演し話題に。





◆舞台監督助手役:小南満佑子

役柄:感情的で敏感な性格の舞台監督助手。



プロフィール:兵庫県出身

4歳からダンス、10歳から声楽をはじめる。2015年ジュリアード音楽院オーディション最優秀賞受賞。2020年度東京音楽大学声楽科卒業。以降、ミュージカルを中心に数々の話題作に出演。さらに、NHK連続テレビ小説『エール』('20)でもその存在感を存分に発揮。近年では、【ミュージカル】『蜘蛛女のキス』('21)、『ラ・カージュ』('22)、『キング・アーサー』('23)など。9月にはアミューズ×明治座ミュージカル『ヴァグラント』への出演を控える。



◆舞台監督役:福本伸一

役柄:働き過ぎの舞台監督。どこかいつも抜けている。



プロフィール:大阪府出身

1985年早稲田大学教育学部卒業後、劇団「ラッパ屋」旗揚げに参加。劇団の主力メンバーとして活躍しながら、外部舞台、ドラマ、CM、ナレーションなど多方面で活躍。近年では、【ドラマ】テレビ朝日『おかしな刑事2022』('22)、NHK『プリズム』('22)、テレビ東京『弁護士ソドム』('23)【舞台】パルコプロデュース『三十郎大活劇』('22)、『百日紅、午後四時』(’22)、パルコプロデュース『幽霊はここにいる』('22)、悪童会議 旗揚げ公演『いとしの儚』('23)など。



◆フィリップ・ブレント、シャイフ(アラブの首長)役:葛山信吾

役柄:暴力と血を異常に恐れている俳優。すぐに鼻血がでる。何かあるとすぐに自分を責める。



プロフィール:三重県出身

フジテレビ『ヴァンサンカン・結婚』('91)でデビュー後、テレビ朝日『仮面ライダークウガ』('00)、フジテレビ『真珠夫人』('02)などドラマ、映画、CMに多数出演。舞台でもストレートプレイから時代劇、ミュージカルと幅広く活躍し、近年では、『サザエさん』('19)、『新・陽だまりの樹』('20)、ミュージカル『アニー』('22)、『華麗なる詐欺師たち』坂本冬美特別公演('23)などに出演。



◆フレイヴィア・ブレント役:紅ゆずる

役柄:明るく陽気で分別のある女優。



プロフィール:大阪府出身

2002年に宝塚歌劇団に88期として入団。'16年に星組トップスターに就任。‘19年退団。退団後は『エニシング・ゴーズ』('21)、『アンタッチャブル・ビューティー~難波探偵狂騒曲~』('22)、『ホロー層の殺人』(’23)など舞台出演のほか、テレビ東京『女子グルメバーガー部』(’20)などのドラマ出演のほか、日テレプラス・ひかりTV『俳句先輩』では特技の俳句に関する分野にも活動の幅を広げている。



◆泥棒役:山路和弘

役柄:初老でアルコール依存症の俳優。目を離すと隠れてお酒を飲んでしまう。



プロフィール:三重県出身

青年座研究所に第1期生として入所後、劇団青年座に入団。舞台、ミュージカルのほか、映画、ドラマなど映像作品でも活躍。第36回菊田一夫演劇賞・演劇賞、第59回毎日芸術賞(演劇・演芸・邦舞部門)など受賞。さらに声優としても多くの洋画作品で吹き替えを担当し、第15回声優アワード 外国映画・ドラマ賞受賞。近年では、【ドラマ】フジテレビ『エルピス-希望、あるいは災い-』、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』(’22)【映画】『燃えよ剣』(’21)【舞台】ミュージカル『メリー・ポピンズ』('18、’22)、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』('20、’22)など多数。





舞台『ナッシング・オン(何事もなし)』キャスト

■ミセス・クラケット…ブレント家の家政婦。

■ロジャー・トランプルメイン…ブレント家の不動産屋。ヴィッキーと交際中。

■ヴィッキー…税務署に勤めている。ロジャーと交際中。

■フィリップ・ブレント…劇作家。海外在留による免税のためスペインで暮している。

■フレイヴィア・ブレント…フィリップの妻。

■泥棒…ブレンド家に侵入する、70代の老人の泥棒。

■シャイフ(アラブの首長)…ブレント家に興味を持つ財産家。フィリップの生き写し





【公演概要】

タイトル:『NOISES OFF』



作:マイケル・フレイン

翻訳:小田島恒志



演出:森新太郎



出演:

藤井流星(ジャニーズWEST)

羽野晶紀

平祐奈



伊礼彼方

小南満佑子

福本伸一



葛山信吾

紅ゆずる

山路和弘





日程・劇場:

<大阪公演>2023年11月4日(土)~2023年11月12日(日) 森ノ宮ピロティホール

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00~18:00※日祝休業)



<東京公演>2023年11月16日(木)~2023年11月29日(水) EX THEATER ROPPONGI

問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



<福岡公演>2023年12月4日(月)~2023年12月10日(日) キャナルシティ劇場

問い合わせ:キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00~15:00)



チケット:S席 11,000円(全席指定/未就学児入場不可)

※福岡公演のみ:S席 11,000円/A席 9,000円



チケット一般発売日:2023年10月1日(日)





公式サイト:https://noises-off.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/noisesoff_stage



主催:東京グローブ座 テレビ朝日 シーエイティプロデュース





