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【LILY BROWN】2024年春の最新ビジュアルを公開！…

【LILY BROWN】2024年春の最新ビジュアルを公開！春爛漫に心ときめく″New Romantic Style″＜1月11日(木)公開＆先行予約スタート＞

［株式会社マッシュホールディングス］

雑賀サクラをモデルに起用した最新ビジュアルの公開＆先行予約開始に先駆けて、オンラインサイトにて1月1日(月)より商品のラインアップを公開！

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は、モデルの雑賀サクラ(さいがさくら)さんを起用した春の最新LOOK BOOKを2024年1月11日(木)12:00に、LILY BROWNオフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開し、同時に商品の先行予約をスタートいたします。先行予約に先駆け、1月1日(月・元旦)0:00よりLILY BROWNオフィシャルオンラインサイト、MASH STOREおよびUSAGI ONLINEにて商品ラインアップを公開いたします。さらに、1月11日(木)～1月13日(土)の3日間、先行予約対象商品をご予約いただいたお客様にはMAポイントを会員ランクに関わらず一律で10%付与キャンペーンを実施いたします。




エアリーなフリルやチュール、小花柄にリボンモチーフなどのロマンティックなディテールに心ときめく春。
レトロスポーティなムードやワークテイスト、プレイフルなカラーリングなど遊び心を散りばめて、
「ロマンティックスタイル」を新鮮なバランス感覚で解釈した最新コレクションをお届けします。
ラインアップ



ニットカーデセットキャミワンピース　￥21,450
メリージェーンパンプス　￥14,960
ミニリボンバック　￥12,100



［L.B CANDY STOCK］リボンニットトップス　￥16,940



キャミセットクロップドカーディガン　￥9,900
［L.B CANDY STOCK］ハートビジューワイドデニムPT　￥29,700
チュールバケットバッグ　￥9,900



［L.B CANDY STOCK］デコラティブスキンボディースーツ　￥11,880
ブロークンワイドデニムパンツ　￥14,960
ウェスタンショートブーツ　￥16,940
マルチウェイチェーンベルト　￥6,930



2wayジャガードペプラムビスチェ　￥13,970
サイドライントラックパンツ　￥12,980



トラックジャンパーワンピース　￥18,920
リボンディティールミュール　￥13,970
ミニハートバック　￥11,880
シアーレースハイソックス　￥1,540



LilyBearロングシャツ　￥12,980
レーストリムショートパンツ　￥9,900
ビッグフレームウェリントン　￥3,080



カラーブロックトラックジャケット　￥17,930
コルセットキャミビスチェ　￥11,880
ラッフルボリュームチュールスカート　￥20,900
ウェスタンショートブーツ　￥16,940
3WAYハートポーチ　￥6,930



バリエーションドロストオーバージャケット　￥23,980
パッチワークレースロングワンピース　￥22,880
ウェスタンショートブーツ　￥16,940
シーグラスカゴバッグ　￥14,960
［L.B CANDY STOCK］ビジューリボンフック　￥5,940



スパンコールカットトップス　￥9,900
※下部にも記載のある商品ではないでしょうか※


SUSQUAショートフリルオールインワン　￥14,960



クロップドデニムジャケット　￥14,960
ストレートデニムスカート　￥11,880
ランダムラメボーダーニットPO　 ￥12,980
リボンディティールミュール　￥13,970



チュールギャザーレーストップス　￥13,970
タックプリーツスカショーパン　￥11,880



Lily Bearハートモチーフニット　￥12,980
ダーツワイドデニムパンツ　￥12,980
バリエーションハット　￥9,900



LILYフットボールシャツ　￥9,900
シアーレーストップス　￥6,930
バリエーションボリュームスカート　￥17,930
スリッポンローファー　￥14,960



スパンコールカットトップス　￥9,900
［L.B CANDY STOCK］リボンミニスカート　￥19,910



フリンジフリルニットキャミトップス　￥11,880
シアーレーストップス　￥6,930
ラインワイドデニムパンツ　￥13,970
ビッグフレームウェリントン　￥3,080



シアージャガードドロストブルゾン　￥17,930
ビスチェディテールバルーンキャミワンピース　￥ 19,910
［L.B CANDY STOCK］デコラティブスキンボディースーツ　￥11,880
ウェスタンショートブーツ　￥16,940


※ラインアップの一部紹介のため、詳細は特設ページをご覧ください。
※すべて税込み価格
販売について


■商品一覧公開日：1月1日(月)0:00
・オフィシャルオンラインストア ＜ https://lily-brw.com/
・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/
・MASH STORE（公式アプリ）

先行予約開始日：1月11日(木)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア　＜ https://lily-brw.com/
・USAGI ONLINE　＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/
・MASH STORE（公式アプリ）
※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

■MAポイント10％ UPキャンペーン：1月11日(木)～1月13日(土)
1月11日(木)～1月13日(土)の3日間、2024年初春の新作先行予約対象商品をご購入いただいたMA CARD会員様には、会員ランクに関わらず一律で還元率10％のポイント付与いたします。

■取扱店舗：
・オフィシャルオンラインストア　＜ https://lily-brw.com/
・USAGI ONLINE　＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/
・MASH STORE（公式アプリ）
以下、順次入荷
・全国直営店　＜ https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx
・ZOZOTOWN　< https://zozo.jp/brand/lilybrown/
・楽天　< https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-LILY+BROWN/


雑賀サクラ プロフィール



東京都出身。レプロエンタテインメント 所属のファッションモデル。
ViVi専属モデルとして、GirlsAwardをはじめとしたファッションショー、数々のアパレルブランドのモデルやイベントに出演。
LILY BROWN（リリー ブラウン）について



『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP：https://lily-brw.com/
lnstagram：https://www.instagram.com/lily_brown_official/
Twitter：https://twitter.com/_LilyBrown
FaceBook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-10:16）

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