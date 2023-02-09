［株式会社パルコ］







株式会社パルコは、『刀剣乱舞-ONLINE-』の刀剣男士をサンリオがデザインプロデュースし、パステルでキュートな絵柄が特徴の『わんぱく! 刀剣乱舞』とのコラボレーションカフェ「わんぱく!刀剣乱舞CAFE 第三弾」を、渋谷・心斎橋・名古屋の3会場で開催いたします。カフェでは、第三弾コラボの20振りとこんのすけのここだけのオリジナルメニューを展開!併設のグッズショップでは、カフェオリジナルグッズ、及び関連グッズを販売いたします。





【オリジナルメニュー】 ※一部抜粋













…and more！

※商品画像はイメージです。デザイン及び価格は変更になる場合がございます。



【オリジナルグッズ】 ※一部抜粋





















わんぱく!刀剣乱舞CAFE 第三弾 開催概要



カフェのご利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内致します。グッズショップはフリー入場です。



<東京>渋谷 TOKYO PARADE goods&cafe

( 渋谷PARCO 6F )

2023.3.2(木) ~ 5.8(月)

OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD / DRINK 20:00)



<大阪>心斎橋 THE GUEST cafe&diner

( 心斎橋PARCO 6F )

2023年4月下旬~

OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00

(ラストオーダー FOOD / DRINK 19:00)



<愛知>名古屋 THE GUEST cafe&diner

( 名古屋PARCO 西館8F )

2023年5月中旬~

OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD / DRINK 20:00)



※情勢により、営業時間は変更になる可能性がございます。その場合は、カフェ公式サイトにてご案内いたします。 ※店舗では、感染症予防活動を徹底した上で、営業を行ってまいります。ご来場されるお客様におきましても、感染症対策へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



詳細は下記、カフェ公式サイトをご覧ください

TOKYO PARADE goods&cafe 公式サイト https://cafe.parco.jp/parade/

TOKYO PARADE goods&cafe 公式Twitter https://twitter.com/TOKYO_PARADE_

『わんぱく!刀剣乱舞』 公式サイト https://touken-ranbu.athree3pr.com



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-17:16）