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『刀剣乱舞-ONLINE-』×サンリオデザインプロデュースで…

『刀剣乱舞-ONLINE-』×サンリオデザインプロデュースで人気のコンテンツ、待望の第三弾コラボカフェが登場!「わんぱく!刀剣乱舞CAFE」第三弾、渋谷・心斎橋・名古屋パルコで期間限定オープン!

［株式会社パルコ］




株式会社パルコは、『刀剣乱舞-ONLINE-』の刀剣男士をサンリオがデザインプロデュースし、パステルでキュートな絵柄が特徴の『わんぱく! 刀剣乱舞』とのコラボレーションカフェ「わんぱく!刀剣乱舞CAFE 第三弾」を、渋谷・心斎橋・名古屋の3会場で開催いたします。カフェでは、第三弾コラボの20振りとこんのすけのここだけのオリジナルメニューを展開!併設のグッズショップでは、カフェオリジナルグッズ、及び関連グッズを販売いたします。


【オリジナルメニュー】 ※一部抜粋


たいこがねさだむね のおこさまランチプレート　￥ 1,650
だいはんにゃながみつ のマカロニグラタン ￥ 1,540
すいしんしまさひで と みなもときよまろ のプリンアラモード ￥ 1,540
なまずおとうしろう ひらのとうしろう まえだとうしろう あきたとうしろう のフロート ￥ 990
…and more！
※商品画像はイメージです。デザイン及び価格は変更になる場合がございます。

【オリジナルグッズ】　※一部抜粋


アクリルマグネット 第三弾 (A)1個 550円10個入BOX 5,500円ブラインド10種
アクリルマグネット 第三弾 (B) 1個 550円10個入BOX 5,500円ブラインド10種


マグネット付きキャンディ缶(5種) 880円



わんぱく!刀剣乱舞CAFE 第三弾 開催概要

カフェのご利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内致します。グッズショップはフリー入場です。

<東京>渋谷 TOKYO PARADE goods&cafe
( 渋谷PARCO 6F )
2023.3.2(木) ~ 5.8(月)
OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00
(ラストオーダー FOOD / DRINK 20:00)

<大阪>心斎橋 THE GUEST cafe&diner
( 心斎橋PARCO 6F )
2023年4月下旬~
OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00
(ラストオーダー FOOD / DRINK 19:00)

<愛知>名古屋 THE GUEST cafe&diner
( 名古屋PARCO 西館8F )
2023年5月中旬~
OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00
(ラストオーダー FOOD / DRINK 20:00)

※情勢により、営業時間は変更になる可能性がございます。その場合は、カフェ公式サイトにてご案内いたします。 ※店舗では、感染症予防活動を徹底した上で、営業を行ってまいります。ご来場されるお客様におきましても、感染症対策へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳細は下記、カフェ公式サイトをご覧ください
TOKYO PARADE goods&cafe 公式サイト https://cafe.parco.jp/parade/
TOKYO PARADE goods&cafe 公式Twitter https://twitter.com/TOKYO_PARADE_
『わんぱく!刀剣乱舞』 公式サイト https://touken-ranbu.athree3pr.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-17:16）

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