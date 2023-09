[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

『リネージュ』『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』などのPC向けオンラインゲームをサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金澤憲(キムテクホン)以下、エヌシージャパン)は、同社が運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「BitCash」の利用でゲーム内アイテムがもらえる「秋のNCSOFTフェア2023」の開催をお知らせします。





■秋のNCSOFTフェア2023



【開催期間】

2023年9月20日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年10月4日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

開催期間中に、エヌシージャパンが運営するゲームポータル「NCSOFT」でプリペイド式電子マネー「BitCash」を利用してカイモ(※)チャージを行うと、チャージ額に応じて「リネージュ」、「リネージュ2」、「タワー オブ アイオン」、「ブレイドアンドソウル」のゲーム内アイテムがもらえます。

さらに、マイビットキャッシュから10,000円分以上カイモチャージを行うと、100人に1人半額キャッシュバック特典や、豪華賞品が抽選で当たるキャンペーンにも参加できます。

この機会にぜひ、NCSOFTのPCオンラインゲームを遊んでみてください。

※カイモ:ゲーム決済、アイテム購入などで使えるゲームポータル「NCSOFT」専用電子マネーの名称



【BitCashとは】



BitCashはゲーム・動画・音楽・電子書籍などあなたの趣味にあったお好きなジャンルで、簡単に使えるプリペイド式の電子マネーです

■エヌシージャパンについて



http://www.ncjapan.co.jp/

2001年9月に設立されたNCSOFT Corporationの日本法人。

日本国内で「MMORPG」というジャンルの草分け的存在の『リネージュ』をはじめ、『リネージュ2』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』を提供中。

さらに、2019年にはスマートフォン向けMMORPG『リネージュM』のサービスを開始し、以降『雀龍門M』『リネージュ2M』『リネージュW』をリリースし、2023年8月に『ブレイドアンドソウル2』をリリースしました。



(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved



※当プレスリリースの内容は2023年9月21日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



