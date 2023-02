[株式会社パルコ]



2023年2月17日(金)、名古屋PARCO(愛知県名古屋市中区)西館7Fに

物販と飲食の複合店舗「LIVERARY Extra & EAT」が期間限定でオープンいたします。









名古屋を中心に東海地方のカルチャートピックを紹介・提案するWebマガジン『LIVERARY』による〈変てこなコンビニ〉をテーマとしたカルチャー・セレクトショップ「LIVERARY Extra」と、

Maison YWEやTT" a LittleKnowledge Storeなどの人気店を展開してきたMAISONETTEによる飲食店「&EAT」。全国から注目を集める2店舗が初の共同出店となる新しいショップです。



80日の期間中、愛知出身の漫画家・大橋裕之や国内外で活躍する平山昌尚ほか様々な作家たちとのコラボアイテムをはじめ、多種多様なグッズをセレクトして販売。“白黒”をテーマにしたラーメンやきしめん、アイス、チーズケーキ、いろいろなドリンクやお酒なども充実します。

好きな時にいつでも買い物や食事を楽しめる日常使いに加え、店内にDJブースを設置し、アート・音楽・食・ファッションなどのカルチャーが融合するイベントも開催。3月17日(金)以降、名古屋PARCO内の様々な場所を使ったイベントとのタイアップも企画しております。







店舗概要









LIVERARY Extra & EAT



期間:2023年2月17日(金)~5月7日(日)【全80日間】

場所:名古屋PARCO西館7F

営業時間:11:00~21:00(LO20:30)

※営業時間は予告なく変更の場合がございます。詳細は名古屋PARCO公式HPをご確認ください。



LIVERARY:https://liverary-mag.com/

LIVERARY Extra:https://www.instagram.com/liverary_extra/

MAISONETTE.Inc:https://maisonetteinc.com/

&EAT:https://www.instagram.com/and_eat/







LIVERARY Extra





変てこなコンビニ

(服・雑貨・雑誌・本・アート・その他)









愛知出身の漫画家・大橋裕之や、平山昌尚ほか全国から様々な作家、ショップのグッズをセレクト。

名古屋発のカルチャーWEBマガジン『LIVERARY』がWEBからリアルに飛び出しお店になったら…を具現

化した神出鬼没なPOP UP SHOP。全国のローカル/カルチャーを支えるショップや、オリジナリティの高

い多種多様なブランド、クリエイターやアーティストたちが手がけた品々が並びます。



これまでの参加ブランド・ショップ・アーティスト例

AUN Mute , ELVIS PRESS / ON READING ,H TOKYO , here and there ,HOME ECONOMICS EXPERIMENT , IN/SECTS ,JYUKU , KAKUOZAN LARDER , LEE KAN KYO ,LIE RECORDS , LIEB BOOKS , LIGHT , LIVERARY Extra , MAD BOXXX , MURAKADO ,NEW OLD YORK , NEWSED , NODAL , Noritake , NOTHING , PANAMA , PARA BOOK PRESS ,PARASOL , PEOPLEAP , sakumotto ,Inc. , spazio rita , TALKY , TENUSIS™ ,TISSUE PAPERS , TOO MUCH Magazine , Toyameg , tsukasa wonder mug ,TUMBLE WEED , VOILLD , vug , WHAM , YAMABOY(YAMASTORE+BOY) ,YANGGAO , YES(SUEKKO LIONS(C) ) , Yuri Hasegawa , チーム未完成 , チェルプ ,下平晃道(Murgraph) , 光と音のハオハオハオ , 幸福館 , 西川(C)友美 ,多田玲子 / GOLDEN BUTTER BOOKS , 台風飯店 ,大橋裕之 , 大福RECORDS , 田中せり , 平山昌尚 他







& EAT





白黒料理店

(和食・洋食・麺・カフェ・ワイン・クラフトビール)







ジャンクに見えて、実は健康。面白い、かわいいの先にある、丁寧な「おいしい」。

「誰かの暮らしに寄り添えるお店」として名古屋パルコで営業していた店舗(2014-18)が生まれ変わって復活します。食事もお茶もお酒も終日イートイン・テイクアウトOK。安心・安全・おいしいをあなたらしく。

楽しみながら食への興味を持つきっかけになる場所。





FOOD

○ 鶏ハム豆乳きしめん ○ 豆乳豆腐ラーメン

● 海苔醤油ラーメン ※麺のトッピング 各種

○ 白いおにぎり ● 黒いおにぎり ● からあげ



DRINK

● コーヒー(I/H) ● 薬膳クラフトコーラ

● コーヒーフロート ● 薬膳クラフトコーラフロート

● 黒米茶 ○● カフェオレ

○ ジャスミンティーラテ(I/H) ○ バナナシェイク

○ ホワイトレモン ○ ホワイトレモンソーダ

○ ホワイトレモンソーダフロート





ALCOHOL

○● ワイン(グラス/ボトル) ○● クラフトビール



DESSERT

○ アイスクリーム ● ソフトクリーム

○ チーズケーキ ● チョコレートデザート

○ コーヒーブランマンジェ ● コーヒーゼリー

○ ブランマンジェソフト

○● コーヒーゼリーソフト



※○=白、●=黒のメニューです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。









