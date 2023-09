[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

VTuberポー・ファランの第8回ライブ配信も決定!





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ最新作、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、イベント「奇縁の秘玉からくり重箱」「魂の奇縁商団」「武芸の奇縁商団」の開催や、VTuberポー・ファランの第8回配信が決定したことをお知らせします。



■「奇縁の秘玉からくり重箱」開催!



【開催期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

本日よりイベント「奇縁の秘玉からくり重箱」を開催します。

「奇縁の秘玉からくり重箱」はイベント期間中、[商店 > ホーム]または[商店 > 金貨&証(商店) > 消耗品 ]で、1アカウントあたり1回の交換が可能です。

8時間ごとに開封が可能で、開封すると「秘玉」などのアイテムとともに、次の段階の「奇縁の秘玉からくり重箱」が支給されます。

なお、20段階目の「奇縁の秘玉からくり重箱」を開封すると、「英雄ソウル選択箱(1回)」を獲得できます。

≪「奇縁の秘玉からくり重箱」詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6500bffb9fd5ed57cd2f831a



■「魂の奇縁商団」開催!



【開催期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、秘玉を消費してソウルや守護霊を獲得できるイベント「魂の奇縁商団」を開催します。

「魂の奇縁商団」は、[ 商店 > 秘玉商店 > 魂の奇縁商団 ]で利用でき、表示されたカードを押すと定められた確率に基づき4個のアイテムが出現、アイテムは1回1万金貨で100回まで更新することができます。

イベント期間中、奇縁商団で特殊カードが表示されると、「ソウル召喚チケット(イベント)」30個や「守護霊召喚チケット(イベント)」30個が出現するチャンスがあります。

2週間行われる「魂の奇縁商団」で、ソウルや守護霊の獲得に挑戦してみましょう!

≪「魂の奇縁商団」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6500bfed6c917069fde55441



■「武芸の奇縁商団」開催!



【開催期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、武功の強化や進化に役立つ材料が獲得できるイベント「武芸の奇縁商団」を開催します。

「武芸の奇縁商団」は、[ 商店 > 秘玉商店 > 武芸の奇縁商団 ]で利用でき、表示されたカードを押すと定められた確率に基づき4個のアイテムが出現、アイテムは1回1万金貨で100回まで更新することができます。

なお、「武芸の奇縁商団」で特殊カードが表示されると、武功強化に役立つ「秘訣(刻印)」500個や武功の進化に役立つ「突破の精魂の破片(刻印)」60個が出現する可能性があります。

また、低確率にて「[剣]御剣穿通(刻印)」や「[邪術刀]黒炎龍(刻印)」といった英雄アクティブ武功書のアイテムも、ごく稀に出現する可能性もあります。

2週間行われる「武芸の奇縁商団」で、キャラクターの武功を成長させてください!

≪「武芸の奇縁商団」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=6500bfdd9fd5ed57cd2f8319



■VTuberポー・ファランによるYouTubeライブ第8回配信は9月13日(水)20時より開始!



【放送日時】

2023年9月13日(水) 20時00 分 ~ (予定)

【概要】

「ブレイドアンドソウル」でおなじみのキャラクター「ポー・ファラン」がVTuberとなってブレソ2の世界を紹介していく、YouTubeライブの第8回目となる配信が、9月13日(水)20時より放送予定です。

今回の放送は、引き続き「ブレイドアンドソウル2」をプレイする予定です。

ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください!

≪YouTubeチャンネルはこちら≫

https://www.youtube.com/@VTuber-pohwaran

≪VTuberポー・ファランX(旧Twitter)アカウントはこちら≫

https://twitter.com/VTuberpohwaran





■ゲーム概要



『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。



【タイトル情報】





タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト:https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BnS2_JP

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discord:https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

公式LINE:https://lin.ee/6h7hvJj

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/



※当プレスリリースの内容は2023年9月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



