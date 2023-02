[株式会社資生堂]





資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、LAVENDER RINGのオンラインイベント「LAVENDER RING DAY SUMMER」内での人気コンテンツ、「わたし、あの時シャッターを押しました<わた押し>展 その2」に寄せられた応募写真の一部を、2023年2月1日(水)から2月28日(火)まで展示いたします。

「すべてのがんサバイバーを、笑顔にする」をミッションに掲げるLAVENDER RINGのフォトコンテスト「わたし、あの時シャッターを押しました<わた押し>」。「同じ景色でも、病気になってからは見え方が違う」をコンセプトに、がんサバイバーの皆さんが、がんになってから撮影した写真を、心あたたまる素敵なエピソードとともに、「SHISEIDO THE STORE」1階中央の階段スペースおよび4階「SHISEIDO THE TABLES」にて展示いたします。

https://lavender-ring.com/action/wataoshi/





《LAVENDER RING》

株式会社資生堂、株式会社電通の社員有志、特定非営利活動法人キャンサーネットジャパンの3社の社員が運営するがんサバイバーのためのプロジェクト。

LAVENDER RINGは、がんになってもいきいきと生活できる社会の実現に向けて、がんサバイバーと共生できる社会を作ることを目標としています。

ラベンダー色をシンボルに、がんを知り、がんサバイバーをサポートする人のネットワークが輪になって増えていく姿をイメージし、その象徴になっていくことを目指します。

https://lavender-ring.com/



《資生堂銀座本店 SHISEIDO THE STORE》

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、銀座を訪れる国内外のお客さまに対し、資生堂が培ってきた美のソリューションを 総合的に提案する唯一の施設です。化粧品販売に留まらず、エステティックやヘアメイクアップなどの美容サービスとフォトスタジオでの撮影サービス、個室で の美容レッスン、カフェ機能をもったコミュニティスペース、美容セミナー等のコンテンツを用意しています。それぞれの分野の美容 のスペシャリストが、さまざまなライフスタイル、オケージョンに寄り添った美容ソリューションを提案し、一人ひとりの最高の美しさを実現します。



■店名:SHISEIDO THE STORE

■所在地:東京都中央区銀座7-8-10

■電話番号:03-3571-7735(店舗代表)

■営業時間 :11:00~20:00

■定休日:不定休

■WEB SITE: https://thestore.shiseido.co.jp/?rt_pr=trm62

■SNS SITE: https://twitter.com/SHISEIDO_sts

https://www.instagram.com/shiseidothestore/



