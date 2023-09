[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

パプリオン ワールドではワールド ダンジョン「傲慢の塔」3階と4階が追加実装!





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■マスター ダンジョン「天空の島群島」が実装!さらに新コンテンツ「アガシオン遠征隊」も登場!



【アップデート日程】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートでは、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドにて、マスター ダンジョン「天空の島群島」を実装しました。「天空の島群島」では、全サーバーから連合活性度上位12個の連合がマシア/テルシ群島にランダムでマッチングされるダンジョンです。マシア/テルシ群島にマッチングされなかった連合に所属している場合や連合未所属の場合は、ソラス群島(一般)に入場することができます。

さらに、新システム「アガシオン精霊化」や、精霊化されたアガシオンを活用する「アガシオン遠征隊」などを実装しました。

パプリオン ワールドでは、ワールド ダンジョン「傲慢の塔」3階と4階を実装しました。

そのほか、アップデートの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪9月13日アップデート情報はこちら≫

●バーツ/ジグハルト/カイン ワールド

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6500d15f94e96a1ba3cf3c2b

●パプリオン ワールド

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6500d16094e96a1ba3cf3c2d



<全ワールド共通>

■「血盟&キャラクター サーバー移動」開催



【血盟&キャラクター移動期間】

2023年9月13日(水) 14時 ~ 2023年9月26日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

血盟を他のサーバーに移動することができる「血盟サーバー移動」と全てのサーバー間でキャラクターが移動可能となる「キャラクター サーバー移動」を本日14時より開始します。

「血盟サーバー移動」と「キャラクター サーバー移動」の利用可能回数が共有され、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドではアカウントあたり合計4回まで、「パプリオン」ワールドではアカウントあたり合計3回まで利用することができます。また、同一アカウント内で、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドと「パプリオン」ワールドで購入回数ならびに移動回数を共有します。

お知らせにて、サーバー移動のご利用方法や移動に関する注意事項などを記載していますので、ご確認ください。

≪「血盟サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15d3d202933c7e1e665

≪「キャラクター サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15c94e96a1ba3cf3c27



<バーツ/ジグハルト/カイン ワールド>

■「天空の戦闘支援」開催



【開催日時】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、毎日達成していくデイリー ミッションと2週間でクリアを目指すシーズン ミッションで構成された、新規シーズンパス「天空の島大戦闘」が登場します。デイリー ミッション、シーズン ミッションをそれぞれ達成してシーズンパスEXPを獲得し、パス レベルを上昇させることで、「上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」や「名誉の勲章」20,000個、「啓示の証」20,000個など、様々なアイテムを報酬として獲得することができます。また、1,000,000アデナを使用することでプレミアム報酬を有効化することができます。最終報酬として、「アインハザードの祝福」50,000を獲得することが可能です。

さらに、出席報酬「群島戦闘支援」を913アデナでオープンすることができます。

「群島戦闘支援」では、デイリー報酬として、「アインハザードの祝福」9,000のほか、「名誉の勲章」30,000個や、「上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」「上級覚醒のポーション(刻印)」などのアイテムを獲得することができます。

アデン大陸の各村とワールド ダンジョン「傲慢の塔」「ベオラの遺跡」、マスター ダンジョンのロビーに「占領戦支援バフの銅像(イベント)」が出現し、話しかけることで、4時間維持される「すべてのダメージ +1」「防御力 +2」「ダメージ リダクション +1」のバフを受けることができます。

≪「天空の戦闘支援」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15b94e96a1ba3cf3c25



■特別出席「ベールに包まれた群島」登場



【販売期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

2,000ダイヤでオープンすることができる特別出席「ベールに包まれた群島」が登場しました。

毎回もらえる「ハイネスの最上級獲得券選択箱(刻印)」4個のほか、「ハイネスの豪華なアーティファクト獲得券(11回)(刻印)」や「ハイネスのマスター獲得券2in1箱(刻印)」などのアイテムを受け取ることができます。

≪特別出席「ベールに包まれた群島」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15a94e96a1ba3cf3c23



■「指揮のクラス/アガシオン宝珠ステップアップ パッケージ」登場



【販売期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月20日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「ハイネスの宝珠箱(刻印)」50個に、クラスまたはアガシオンのマスター召喚11回分と最上級召喚66回分、「上級覚醒のポーション(刻印)」10個、「ハイネスの祝福された製作の証(刻印)」1個などがセットになった「指揮のクラス/アガシオン宝珠ステップアップ パッケージ」が登場しました。

それぞれ4回分購入すると100アデナで、「ハイネスのマスター クラス獲得券(11回)(刻印)」または「ハイネスのマスター アガシオン獲得券(11回)(刻印)」のいずれかを選択して獲得できる「ハイネスのマスター獲得券選択箱(刻印)」を獲得することができます。STEP2を交換すると、「ハイネスの光る製作の証(刻印)」1個を100アデナで獲得することができます。

「指揮のクラス宝珠ステップアップ パッケージI」を購入した場合、STEP4で「指揮のクラス宝珠ステップアップ パッケージII」を2000ダイヤで4回購入でき、4回購入した際は100アデナで「ハイネスの光る製作の証(刻印)」を獲得することができます。

「ハイネスの祝福された製作の証(刻印)」は集めることで「ハイネスのマスター獲得券選択箱(刻印)」5個などのアイテムと交換することができます。

「ハイネスの光る製作の証(刻印)」は「+6祝福されたエヴァの印章」や「+6祝福されたパアグリオの印章」の製作に挑戦することができ、製作に失敗した場合でも「ハイネスのマスター獲得券選択箱(刻印)」1個を獲得することができます。

「ハイネスの宝珠箱(刻印)」を使用すると、「インナドリルの宝珠保管箱(刻印)」4個とランダムなアイテムを1つ獲得できます。

「インナドリルの宝珠保管箱(刻印)」から獲得できる「インナドリルの宝珠」はタリスマン スロットに装備することでさまざまなステータスを一定時間向上することができるほか、製作の材料としても使用することができます。

「インナドリルの宝珠保管箱(刻印)」を使用して製作できるアイテムは週ごとに異なり、期間限定製作の3週目ラインナップには、「神話級アクセサリー製作図(刻印)」や「クランベル リング」「クランベル ネックレス」などのアクセサリーや、「封印された傲慢の塔8階テレポート アミュレット」などのテレポート アミュレット、「オールマイティ スペシャル選択箱(刻印)」などのアイテムが登場します。

各種製作、商品の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「指揮のクラス/アガシオン宝珠ステップアップ パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15994e96a1ba3cf3c21



■「継承者のスキル マスタリー パッケージ」登場



【販売期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月20日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

期間中、新規または復帰された継承者様限定で購入ができる「継承者のスキル マスタリー パッケージ」が登場しました。クラスとアガシオンの最上級召喚44回分や、「ハイネスの伝説級継承者の書挑戦箱(刻印)」1個、「ハイネスの希少級継承者の書選択箱(刻印)」3個などがセットになっています。

パッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「継承者のスキル マスタリー パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15894e96a1ba3cf3c1f





<パプリオン ワールド>

■出席報酬「パプリオン クーポン」開催



【開催日時】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年10月4日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

ショップの交換所にて913アデナと交換することで「アデンのコイン(イベント)」を獲得することができます。「アデンのコイン(イベント)」は使用することで出席報酬「パプリオン クーポン」をオープンすることができます。

「パプリオン クーポン」では、デイリー報酬として、「アインハザードの祝福」9,000のほか、「パプリオン クーポン:クラス」「パプリオン クーポン:アガシオン」「パプリオン クーポン:クラス カード変更」「パプリオン マスター クーポン:アガシオン」などのアイテムを獲得することができます。

≪「パプリオン クーポン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15794e96a1ba3cf3c1d



■「パプリオンの大征伐指令」開催



【開催日時】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、毎日達成していくデイリー ミッションと2週間でクリアを目指すシーズン ミッションで構成された、新規シーズンパス「パプリオンの傲慢征伐」が登場します。デイリー ミッション、シーズン ミッションをそれぞれ達成してシーズンパスEXPを獲得し、パス レベルを上昇させることで、「ピュアエリクサー(刻印)」や「成長のポーション(10%)(イベント)」や、イベントアイテム「パプリオンの傲慢征伐箱(イベント)」など、様々なアイテムを報酬として獲得することができます。また、1,000,000アデナを使用することでプレミアム報酬を有効化することができます。最終報酬として、「アインハザードの祝福」12,000を獲得することが可能です。

また、オリンピアード「異教徒のカタコム」では、終了時「パプリオンのカタコム征伐箱(イベント)」を追加で獲得することができます。「パプリオンのカタコム征伐箱(イベント)」は「祝福の聖物(イベント)」や「輝く骨董品(刻印)」を獲得できるほか、「祝福された精霊の石(イベント)」や「祝福された生命の石(イベント)」などのアイテムを一定確率で獲得することが可能です。

さらに、ワールド ボス討伐時、「レアの黄金のハーブ(イベント)」などのアイテムを獲得できる「パプリオンの侵略者の征伐箱(イベント)」を追加で獲得することができます。

≪「パプリオンの大征伐指令」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15694e96a1ba3cf3c1b





■「捻じれたウンディーネの寺院」開催



【開催日時】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月20日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、イベント ダンジョン「ウンディーネの寺院」に入場することができます。

ダンジョン内のモンスターを討伐すると「クリスタル(刻印)」や「高級クリスタル(刻印)」などを入手できる「ウンディーネの黄金袋(イベント)」や、「ヴァラカス イアリング箱(刻印)」「アンタラス イアリング箱(刻印)」「威勢のブレスレット箱(刻印)」「加護のブレスレット箱(刻印)」「パアグリオの印章箱(刻印)」「エヴァの印章箱(刻印)」の内、1つをランダムで入手することができる「隠されたアクセサリー箱(イベント)」を一定確率で獲得できます。

≪「捻じれたウンディーネの寺院」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15594e96a1ba3cf3c19



■「パプリオンのブースティング ハイウェイ」開催



【開催日時】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年10月4日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、レベル10から特定のレベルごとに、レベル60に到達するまで報酬がもらえる「パプリオンのブースティング ハイウェイ」が登場しました。

ショップの交換所にて913アデナで獲得できる「パプリオンのブースト ハイウェイ箱(レベル10)(イベント)」をオープンすることで、「サイハの息吹(イベント)」5個や「特急成長支援ポーション(30%)(イベント)」3個、「光る名誉の勲章幸運箱(刻印)」3個などを獲得できるほか、特定のレベルを達成するごとに使用できる「パプリオンのブースト ハイウェイ箱(イベント)」を獲得することができます。

「パプリオンのブースト ハイウェイ箱(イベント)」は対応したレベルになると使用することができ、「英雄級クラス挑戦券(1回)(イベント)」や、「光る名誉の勲章幸運箱(刻印)」「光る啓示の証幸運箱(刻印)」「祝福されたアインハザードの聖水(イベント)」などを獲得することができます。

≪「パプリオンのブースティング ハイウェイ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15494e96a1ba3cf3c1





■特別出席「傲慢の塔の征伐支援」登場



【販売期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

2,000ダイヤでオープンすることができる特別出席「傲慢の塔の征伐支援」が登場しました。

毎回もらえる「獅子の高級クラス獲得券(11回)(刻印)」1個のほか、「獅子の英雄級クラス挑戦券(1回)(刻印)」や「加護のブレスレット箱(刻印)」10個、「威勢のブレスレット箱(刻印)」10個などのアイテムを受け取ることができます。

≪特別出席「傲慢の塔の征伐支援」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d15394e96a1ba3cf3c15



■「獅子のアインハザード シャツ パッケージ」登場



【販売期間】

2023年9月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月27日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「アインハザード シャツ選択箱(刻印)」5個に、「祝福された生命の石(刻印)」2個、「獅子のシャツ交換証(刻印)」1個がセットになった「獅子のアインハザード シャツ パッケージ」が登場しました。

「獅子のシャツ交換証(刻印)」は集めることで、「+5腕力のアインハザード シャツ」「+5敏捷のアインハザード シャツ」「+5知識のアインハザード シャツ」と交換することができます。

各種製作やパッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「獅子のアインハザード シャツ パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6500d1513d202933c7e1e661





■ゲーム概要



最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。







【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



公式サイト: https://lineage2m.ncsoft.jp/

パープル(PURPLE)公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/lineage2M_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg





※当プレスリリースの内容は2023年9月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-16:46)