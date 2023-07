[吉本興業株式会社]





この度、綾部祐二と又吉直樹によるコンビ・ピースが、6年ぶりのトークライブを開催することが決定いたしました。

2016年にアメリカへの挑戦を決め、この度渡米後初の帰国となる綾部祐二と、芥川賞受賞作『火花』から今春発売『月と散文』まで、お笑い芸人・作家として多方面で活躍を見せる又吉直樹。6年ぶりにピースがメディアの前に登場し、渡米前からトークライブを開催していたラフォーレ原宿に凱旋いたします。

舞台の上で久しぶりに再会する綾部祐二と又吉直樹は、一体どのようなトークを繰り広げるのでしょうか。ぜひ会場にて、二人の空気感と本とアメリカを愛する至極のトークをお楽しみください。







〈本人コメント〉



綾部祐二







渡米して以来6年ぶりに初めて日本に帰ります!

そして又吉先生とライブやります。

日本と先生、色々と変わったのかなぁ?

今から楽しみです。

See you soon!



又吉直樹





一張羅を身にまとい、自信に満ちた

誇らしげな表情で舞台の袖から登場する

YUJI AYABEの姿が目に浮かびます。

楽しみです!



〈開催概要〉



◆公演名 :「ピーストークライブ ~本とアメリカ~」

◆開催日時 :2023年10月15日(日) 15:30開場/16:00開演/18:30終演予定

◆会場 :ラフォーレミュージアム原宿(東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6F)

◆出演者 :ピース(綾部祐二・又吉直樹)

◆チケット情報 :前売4,000円/当日4,500円

◆チケット販売スケジュール :先行発売7月20日(木)11:30~7月27日(木)11:00

一般発売8月1日(木)10:00



※FANY Ticket:https://yoshimoto.funity.jp/

【チケットに関するお問合せ】 FANYチケット問合せダイヤル TEL:0570-550-100(10:00~19:00/年中無休)



