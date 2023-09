[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ最新作、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、イベント「奇縁商団で太初の存在を見つけよう」「赤く染まった半月湖」や、VTuberポー・ファランの第7回放送、「高嶺のトモを見つけて!キャンペーン」の開催が決定したことをお知らせします。



■「奇縁商団で太初の存在を見つけよう」開催!



【開催期間】

2023年9月6日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、伝説ソウルを獲得できるチャンスがあるイベント「奇縁商団で太初の存在を見つけよう」を開催します。

奇縁商団は、[ 商店 > 秘玉商店 > 奇縁商団 ]で利用でき、表示されたカードを押すと定められた確率に基づき4個のアイテムが出現し、アイテムは1回1万金貨で130回まで更新することができます。

イベント期間中、奇縁商団で特殊カードが表示されると、「名もなき者のソウルの破片(刻印)」5個が出現するチャンスがありますが、場合によっては「名もなき者のソウルの破片(刻印)」25個を一度に獲得できる可能性もあります。

1週間、奇縁商団を通して「名もなき者」の獲得に挑戦してみましょう!

≪「奇縁商団で太初の存在を見つけよう」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=64f770bc42106016b65988d2



■「赤く染まった半月湖」開催!



【開催期間】

2023年9月6日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年9月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、金貨と「秋の半月湖コイン(イベント)」を獲得できるイベントダンジョン「赤く染まった半月湖」が登場します。

イベントダンジョン「赤く染まった半月湖」はレベル30以上のキャラクターが毎日1時間利用可能なダンジョンで、火属性と光属性の条件を満たしたソウルを装着すると、攻撃力増加の専用バフ効果が発動します。

≪保有しているソウルの属性の確認≫

[ メニュー > ブレイド&ソウル > ソウル ]より、保有中のソウルとその属性を確認できます。

≪属性別の相反関係≫

イベントダンジョン「赤く染まった半月湖」には、水属性のモンスターが登場します。

水属性のモンスターは火属性のソウルの属性攻撃でより高いダメージを与えることができます。

全8種類の属性のうち、対立する二つの属性は相反する関係にあります。

相反関係の属性ソウルを発動させると、追加で与えるダメージが増加します。

≪「秋の半月湖コイン(イベント)」を獲得しよう≫

イベントダンジョン「赤く染まった半月湖」のモンスターを倒すと、「秋の半月湖コイン(イベント)」を獲得できます。

「秋の半月湖コイン(イベント)」は、「武器強化の巻物(刻印)」や「秘訣(刻印)」などを製作で作ることができます。

≪「赤く染まった半月湖」の詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=64f770a9d3df0b60361b0c61



■「高嶺のトモを見つけて!キャンペーン」開催!



【開催期間】

2023年9月6日(水) ~ 2023年9月12日(火)23時59分まで

【概要】

崖や、覚醒の回廊など、軽功を使用しないと辿り着けない場所にいる、トモを見つけてください。

指定のハッシュタグをつけ、トモのスクリーンショット画像を投稿すると、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。

<参加方法>

1.ブレイドアンドソウル2公式Xアカウント( https://twitter.com/BnS2_JP )をフォロー

2.ハッシュタグ「#トモ見つけた」をつけ、トモを見つけた場面のスクリーンショット画像をご自身のXアカウントに投稿

≪「高嶺のトモを見つけて!キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://twitter.com/BnS2_JP/status/1699256513842553247

≪ブレイドアンドソウル2公式X(Twitter)アカウントはこちら≫

https://twitter.com/BnS2_JP



■VTuberポー・ファランによるYouTubeライブ第7回配信は9月7日(木)20時より開始!



【放送日時】

2023年9月7日(木) 20時00分 ~ (予定)

【概要】

「ブレイドアンドソウル」でおなじみのキャラクター「ポー・ファラン」がVTuberとなってブレソ2の世界を紹介していく、YouTubeライブの第7回目となる配信が、9月7日(木)20時より放送予定です。

今回の放送は、引き続き「ブレイドアンドソウル2」でパーティダンジョンをプレイするほか、トモ探しを体験する予定です。

ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください!

≪YouTubeチャンネルはこちら≫

https://www.youtube.com/@VTuber-pohwaran

≪VTuberポー・ファランX(旧Twitter)アカウントはこちら≫

https://twitter.com/VTuberpohwaran



■ゲーム概要



『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。



【タイトル情報】





タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト:https://bns2.plaync.com/ja-jp/index

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BnS2_JP

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discord:https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

公式LINE:https://lin.ee/6h7hvJj

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/



※当プレスリリースの内容は2023年9月6日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



