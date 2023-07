[エイチーム]

株式会社エイチームのグループ会社であるQiita株式会社(本社:名古屋市中村区、代表取締役社長:柴田健介)は、Podcast番組『エンジニアストーリー by Qiita』の最新エピソードを2023年7月7日(金)に公開いたしました。

今回より3回にわたって、株式会社NTTデータ数理システム顧問でモノグサ株式会社 コンテンツアーキテクトのけんちょん氏をゲストに迎えてお届けします。



「エンジニアストーリー by Qiita」とは?





『エンジニアストーリー by Qiita』は、「エンジニアを最高に幸せにする」というQiitaのミッションに基づき、エンジニアの皆さまに役立つヒントを発信していく番組です。

毎回、日本で活躍するエンジニアの方々をゲストに迎え、Qiitaプロダクトマネージャーの清野隼史との対談形式でキャリアやモチベーションに関するお話をしていただきます。



7月7日(金)より公開した最新エピソードから3回にわたり、ゲストに株式会社NTTデータ数理システム顧問でモノグサ株式会社 コンテンツアーキテクトのけんちょん氏を迎え、「エンジニアのキャリアチェンジ、道具としてのアルゴリズム、プログラミングと学生支援」をテーマにお話いただきます。



『エンジニアストーリー by Qiita』は、近年高まるエンジニア向けPodcastのニーズに応え、Podcast制作会社であるPitPa社と連携しながら、エンジニアのキャリア形成に有益な情報を発信してまいります。



『エンジニアストーリー by Qiita』は各Podcastアプリでお聞きいただけます。

https://pitpa.jp/playlist/engineerstory



出演者情報(敬称略)





【番組ホスト】



清野 隼史 / Qiita株式会社

内定者アルバイトを経て、2019年4月にIncrements株式会社(現 Qiita株式会社)へ新卒入社。Qiita Jobs開発チーム、Qiita開発チームでプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月「Qiita」のプロダクトマネージャーに就任。

Twitter:https://twitter.com/getty104

Qiita:https://qiita.com/getty104





【出演ゲスト】



けんちょん / 株式会社NTTデータ数理システム顧問、モノグサ株式会社 コンテンツアーキテクト

1988 年生まれ。2014 年東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。修士(情報理工学)。現在、株式会社NTT データ数理システム顧問、モノグサ株式会社コンテンツアーキテクト。数学や情報科学の諸分野の啓蒙活動に従事。著書に『問題解決力を鍛える!アルゴリズムとデータ構造』講談社 (2020) がある。数理最適化や機械学習を活用した数理コンサルティング業務の経験も多数。趣味は競技プログラミング、虫食算作り、国内旅行など。

Twitter:https://twitter.com/drken1215

Qiita:https://qiita.com/drken



番組概要







スポンサー企業の募集について





『エンジニアストーリー by Qiita』はスポンサー企業を募集しています。

ご興味のある方は https://qiita.com/ads よりお気軽にお問合せください。

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。



「Qiita」について





エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/



Qiita株式会社について





「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/



