株式会社エイチーム(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:林高生、東証プライム:証券コード 3662)のグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:中内之公)は、2023年8月サービス開始予定のオリジナルNFTゲーム『Crypt Busters』の特別配信を2023年7月2日(日)に開催することを記念して、2023年6月26日(月)より、『Crypt Busters』公式TwitterアカウントでAmazonギフトカードプレゼントキャンペーンを開催します。









7月2日(日)19:30より公式Discordで特別生配信開催!





2023年7月2日(日)19:30より、新作NFTゲーム『Crypt Busters』の公式Discordで特別生配信を開催します。

8月にサービス開始を控えた『Crypt Busters』のゲーム性や仕組みについて、プロデューサーの藤本Pがお話しします。さらに、『Crypt Busters』のユーティリティトークンである「Blood Quartz」(BQT)を発行するBOBG PTE. LTD.の増山健吾代表をゲストに迎え、チャットで質問を受け付けながらホワイトペーパーの内容を解説します。





NFTゲームをプレイしたことがない方へ

『Crypt Busters』はゲーム会社が作るNFTゲームです。これまでのゲームとの違いのひとつは、「ゲームの中で獲得したアイテムがゲームの外で使えるものに変換できること」。『Crypt Busters』運営チームは、多くの方に手軽にブロックチェーン技術を使った体験の楽しさをお届けできるゲームを目指しています!

NFTゲームをプレイしたことがない方、Web3領域のゲームに興味がある方、プレイするか悩んでいる方も、お気軽に公式Discordにご参加ください。

公式Discordサーバー: https://discord.com/invite/WFjgpmczxe









【配信開催日時】 2023年7月2日(日)19:30~

【開催場所】 『Crypt Busters』公式Discord (https://discord.com/invite/WFjgpmczxe)

【出演者】

『Crypt Busters』プロデューサー 藤本P

BOBG PTE. LTD. 増山健吾代表





配信を記念してAmazonギフトカード5,000円分を10名様にプレゼント!





配信を記念して公式Twitterでプレゼントキャンペーンを開催します。

『Crypt Busters』公式アカウント(@Crypt_Busters)をフォローし、対象ツイートを「いいね」「リツイート」して応募してください。

抽選で10名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。

対象ツイートに記載された「詳細」URLから規約をご確認の上ご応募ください。





開催期間: 2023年7月2日(日) 23:59まで

公式Twitter: https://twitter.com/Crypt_Busters









※本キャンペーンは株式会社エイチームエンターテインメントによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはCrypt Bustersキャンペーン事務局【campaign@support.a-tm.co.jp】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。





『Crypt Busters』について





『Crypt Busters』は、NFTの「兵士」と「戦闘車両」を使ってプレイする、ローグライクの要素を取り入れたサバイバルアクションゲームです。舞台は荒廃した終末の地球。人類はウイルスに感染した生物「クリーチャー」との生存をかけた戦いを繰り広げており、プレイヤーは兵士と戦闘車両を編成し、クリーチャーの討伐に挑みます。





【ゲームのご紹介】

・ゲームプレイによってユーティリティトークン「BQT」が獲得できる

・大量の敵を一掃してコアを回収!さらに爽快なゲーム体験

・オートプレイ対応で簡単に・効率よく遊べる

※『Crypt Busters』のユーティリティトークンである「Blood Quartz」(BQT)はBOBG PTE. LTD.から発行されます。





【私たちが届けたい「ゲーム×Web3体験」】

開発においてこだわったのは、”ゲーム体験そのものの楽しさとWeb3ならではの体験の融合”と”世界中のお客さまに一緒に楽しんでいただける場の創出”です。

『Crypt Busters』は、手軽に遊べるサバイバルゲームとして、クセになるような爽快感を追求しました。そして、NFTの収集・育成体験と、敵を倒すことでトークンが収集できる仕組みが加わっています。

「大量の敵を一掃する気持ちよさ」と、一掃した敵から回収したアイテムがトークンになる体験を組み合わせ、Web3ならではの体験の楽しさをわかりやすくゲームに落とし込むことをコンセプトとしています。このゲームが世界中の皆さまに手軽に楽しんでいただけたらうれしいです。





【プレセールについて】

サービス開始前にNFTのプレセール(MATICでの事前販売)を予定しています。プレセールの参加には優先購入権(AL)が必要です。優先購入権(AL)は『Crypt Busters』の公式Twitterや公式Discordでご案内するキャンペーン(※本キャンペーンとは異なります)の報酬として獲得することができます。

兵士NFTは12体ずつのパック販売となります。NFTのレアリティとパラメータはランダムです。プレセールでは一定確率でサービス開始後のセールでは購入できない「黄金の兵士NFT」が限定出現します。セールの日程は後日発表予定です。





現在実施中のキャンペーンについては以下でご確認ください。

公式Twitter: https://twitter.com/Crypt_Busters

公式Discordサーバー: https://discord.com/invite/WFjgpmczxe





プレセール限定の黄金の兵士NFTについてはホワイトペーパーのこちらの項目で紹介しています。

https://www.crypt-busters.com/ja/whitepaper/572/











サービス名: Crypt Busters

公開時期: 2023年8月(予定)

対応チェーン: Polygon

対応PCブラウザ: Google Chrome、Firefox、Brave、Microsoft Edge(予定)

対応スマートフォンOS: Android 5.1 以上(予定、PCブラウザにて初回認証が必要)

対応言語: 英語(予定)

公式サイト: https://www.crypt-busters.com/

プロモーションビデオ: https://youtu.be/msrn8R1-ivg

Game Development: Ateam Entertainment Inc.

Token Issue: BOBG PTE. LTD.





BOBG PTE. LTD.について





BOBG PTE. LTD.は、シンガポールを拠点とし、トークン発行とそのグロースに関してグローバル水準の豊富な知見をもつ会社です。

世界No1ブロックチェーンゲームのトラックレコードを持つ『My Crypto Heroes』の開発/運営メンバーにより構成されており、現時点で複数ブロックチェーンゲームのトークン発行/管理/運用、取引所上場、エコノミクス設計サポートの実績があります。

URL: https://www.bobg.xyz/





株式会社エイチームエンターテインメントについて





「人と人とのつながり」をテーマに、世界中の人々に向けて多様なジャンルのゲームや便利なツールアプリを企画・開発・運営しています。

株式会社エイチームエンターテインメントは、株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ会社です。





会社名:株式会社エイチームエンターテインメント(Ateam Entertainment Inc.)

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者:代表取締役社長 中内之公

設立:2021年4月22日

URL:https://www.ateam-entertainment.com/





株式会社エイチームについて





株式会社エイチームは「ライフスタイルサポート事業」「エンターテインメント事業」「EC事業」の3つの軸で事業を展開する総合IT企業です。





「Creativity × Techで、世の中をもっと便利に、もっと楽しくすること」という”Ateam Purpose”の実現を目指し、多様な事業創出により社会へのさらなる価値提供を続けてまいります。





会社名:株式会社エイチーム(Ateam Inc.)

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者:代表取締役社長 林高生

設立:2000年2月29日

URL:https://www.a-tm.co.jp/





※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



