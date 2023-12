[海と日本プロジェクト広報事務局]

2024年1月27日(土)9時~ <イオンタウン郡山>



一般社団法人ふくしま海と緑のプロジェクトは、2024年1月27日(土)に「ブンケン隊長につづけ!はじめてごみひろい」を開催いたします。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

公式サイト:https://fukushima-umigomizero.com/activities/1685/







9月16日のいわき市を皮切りに、郡山市、福島市、会津若松市で開催してきたこのイベントも、いよいよ今回が最終回です!

「一度ごみ拾いをした人はポイ捨てしなくなる」と言われています。事実、この4月~清掃活動時にアンケートを実施した際に、初めてごみ拾いに参加した人(156人対象)の93%が「意識が変わった」と回答しました。そこで今回、出来るだけ早い年齢から「ごみ拾い」を体験し、海洋ごみに通じる「ポイ捨て抑止」の意識を高めていただくために、3歳~小学3年生を対象とした、「親子ごみ拾い体験イベント」を企画いたしました。

より特別な体験にするために、福島中央テレビ「ゴジてれChu!」の「ブンケン歩いてゴミ拾いの旅」でお馴染みの鈴木ブンケンさんをアンバサダーに起用。テレビ番組で活躍するブンケンさんとの交流も通じて、子どもたちの記憶に残るプログラムとして展開します。



団体名称:(一社)ふくしま海と緑のプロジェクト

URL:https://fukushima-umigomizero.com/

活動内容:海洋ごみ問題の啓発・削減を目的とした取り組み



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



