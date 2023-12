[株式会社マッシュホールディングス]

とびきり甘くロマンティックなピンクの装飾を施した特別な空間でオリジナルスイーツやコラボ商品の販売など、ワクワクするようなコンテンツをご用意!



株式会社ウサギオンライン(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は2023年8月23日(水)にデビュー10周年を迎えました。 10周年を記念し、【USAGI ONLINEがお客様に楽しんでもらいたい 10のコト】と題し2023年1月から年間を通した企画が始動しています。当企画の集大成となる第10弾として、 『“The Dreamy Pink Christmas” presented by USAGI ONLINE』と題した期間限定のPOP UP STOREをベーカリーカフェ426 表参道にて12月8日(金)11:00から12月10日(日)19:00までの3日間限定で開催いたします。また12月7日(木)正午12:00より、【The Dreamy Pink Christmas presented by USAGI ONLINE】と題したWEBコンテンツページをUSAGI ONLINEにて公開いたします。





■コンテンツぺージURL : https://usagi-online.com/s/USG10THANV_v10/



とびきり甘くロマンティックなピンクのデパートメントをイメージした外観や内装で、クリスマスパーティーのような心躍る空間をお届けします。 1階ではホリデーシーズンを彩るオリジナルカップケーキ3種やドリンクが楽しめるカフェメニューを展開。 2階では人気ブランド〈SNIDEL(スナイデル)〉〈LILY BROWN(リリーブラウン)〉など全7ブランドと〈イラストレーター・foxy illustrations(フォクシー イラストレーションズ)〉 のコラボアイテム販売やUSAGI ONLINE限定パッケージのSNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ) [フェイススタイリスト 限定新色 EX06]のトライアルが可能なブースを設置いたします。また、“foxy illustrations”のコラボレーションアイテムをご購入されたお客様には、特別なノベルティをプレゼント。他にもインスタグラム投稿キャンペーンなど、盛り沢山のコンテンツをご用意しております。

イベント概要





【The Dreamy Pink Christmas presented by USAGI ONLINE】

期間 : 2023年12月8日(金)~2023年12月10日(日)

時間:11:00~19:00

会場 : ベーカーリーカフェ426 表参道

所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目26-18 原宿ピアザビル

※POPUP会場は、どなたでもご入場いただけます。

※混雑時は整理券を配布し、入場制限を設けさせていただく場合がございます。

カフェメニューについて











<カップケーキ>

左:USAGI marron cream

価格:918円

中:mascarpone strawberry

価格:702円

右:random strawberry custard

価格:702円









<ドリンク>

cafe latte(hot/iced)

価格:432円

tea(hot/iced)

価格: 432円

dreamy pink drink (iced)

価格:486円





※各日数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

コラボレーションアイテムについて





1. イラストレーター“foxy illustrations”コラボレーションアイテム

今年の8月に発売し大好評だった、イラストレーター・foxy illustrations×USAGI ONLINE×SNIDEL、LILY BROWNなど人気の全7ブランドから、トリプルコラボレーションアイテムを先行発売いたします。





〈SNIDEL〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】【SNIDEL×foxy illustrations】刺繍カーディガン

価格 : 10,780円

カラー : WHT、PNK、GRY

サイズ:F







〈LILY BROWN〉

商品名:【USAGI ONLINE10周年限定】

【LILY BROWN×foxy illustrations】バニー刺繍リボンシャツ

価格:13,970円

カラー:WHT、PNK

サイズ:F







商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】【00サイズあり】

【LILY BROWN×foxy illustrations】[L.B CANDY STOCK] ハートビジューデニム

価格 : 29,810円

カラー : PNK、BLU

サイズ:00、0、1







商品名:【USAGI ONLINE10周年限定】

【USAGI ONLINE10周年限定】【00サイズあり】

【LILY BROWN×foxy illustrations】バニーパッチタックデニムパンツ価格:13,970円

カラー:PNK、BLU

サイズ:00、0、1







〈FURFUR〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】

【FURFUR×foxy illustrations】ロゴスウェット

価格 : 12,650円

カラー :WHT、PNK

サイズ:F







〈SNIDEL HOME〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】

【SNIDEL HOME×foxy illustrations】バニティポーチ

価格 : 4,400円

カラー : WHT、PNK、LAV

サイズ:F







〈Bibiy.〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】

【USAGI ONLINE×Bibiy.×foxy illustrations】ISOGINCHAKU BAG

価格 : 9,400円

カラー : WHT、BLU、BLK

サイズ:F







〈MICHU COQUETTE〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】【USAGI ONLINE×MICHU COQUETTE×foxy illustrations】 Love Letter Pouch

価格 : 5,940円

カラー : CLA

サイズ:F







〈Philly chocolate〉

商品名 : 【USAGI ONLINE10周年限定】

【Philly chocolate×foxy illustrations】BUNNY RIBBON BOX

価格 : 4,320円

カラー:PNK、BLK



・・・and more





・オリジナルノベルティをプレゼント!

イラストレーター・foxy illustrationsとのコラボアイテムをご購入のお客様は、トートバッグ・ノート・スマホリングのいずれかがが当たる抽選会に参加が可能です。イラストレーター・foxy illustrationsが特別に描きおろした「バニー」イラストのプリントが施されている、特別なアイテムです。



※各日数量限定のため、なくなり次第終了といたします。





2. USAGI ONLINE限定パッケージ「SNIDEL BEAUTYフェイススタイリスト」

USAGI ONLINE限定パッケージのSNIDEL BEAUTYフェイス スタイリスト限定新色 EX06を、会場内のQRコードより数量限定でご購入いただけます。テスターもご用意しておりますので、実際にお試しいただけます。



<SNIDEL BEAUTY>

商品名:【SNIDEL BEAUTY】フェイス スタイリスト

限定新色 EX06<USAGI ONLINE限定パッケージ>

価格:6,380円

カラー:EX06 Heavenly Pink

※QRコードよりUSAGI ONLINEサイトでのご購入になります。

(商品は後日発送となりますので予めご了承ください。)



※商品は数量限定のためなくなり次第終了とさせていただきます。

※一部商品は、予約販売となる可能性があります。

※イラストレーター・foxy illustrationsとのコラボアイテムは、各商品で購入制限を設けております。

※全て税込み価格表記です。

キャンペーンについて





Instagram Present Campaign

【The Dreamy Pink Christmas presented by USAGI ONLINE】POPUP会場へご来場いただき、#usagionline_10th のハッシュタグとUSAGI ONLINE(@usagionline)公式アカウントのタグを付けて、会場での写真をシェアしてください。USAGI ONLINEでしか買えない限定アイテムを抽選で10名様にプレゼントいたします。



【応募方法】

1. InstagramにてUSAGI ONLINE(@usagionline)公式アカウントをフォロー。

2. ハッシュタグ「#usagionline_10th」とUSAGI ONLINE(@usagionline)公式アカウントのタグを付けて、会場での思い出をシェア。



【キャンペーン期間】

2023年12月8日(木)~2023年12月10日(日)23:59



【当選発表について】

応募期間終了後、厳正なる抽選のうえ当選者を決定いたします。ご当選者さまにのみ、2023年12月下旬頃 USAGI ONLINE公式Instagramアカウントより、ダイレクトメッセージをお送りいたします。

こちらのダイレクトメッセージをもって当選発表とさせていただきます。



※下記、本キャンペーン注意事項をご確認、ご同意の上ご参加をお願い致します。



【注意事項】

・抽選方法、結果などについてのお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の方にのみご連絡をいたします。あらかじめご了承ください。

・アカウントが非公開設定になっているなど、本アカウント(@usagionline)からのダイレクトメッセージを受信できない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・本キャンペーンは、株式会社ウサギオンラインが主催するキャンペーンです。

・本キャンペーンは予告なく中止または変更させていただく場合がございます。

・発送は日本国内のみとなります。

・取得した個人情報は本キャンペーンの発送にのみ使用させていただきます。

イラストレーター・foxy illustrations(フォクシー イラストレーションズ)について







イラストレーター・foxy illustrations(フォクシー イラストレーションズ)

オシャレを楽しむ、キュートでちょっぴりセクシーな女の子を描く

foxy illustrations。海外に移り住みながらイラストを独学で始める。

現在は東京を拠点に国内外の広告、ファッションブランド、雑誌等へ作品提供を行う。

【公式インスタグラム】: https://www.instagram.com/____foxy____

【公式ツイッター】: https://twitter.com/____foxy____



【USAGI ONLINEがお客様に楽しんでもらいたい 10のコト】について





USAGI ONLINE10周年を記念し、おしゃれが大好きなすべての方にお洋服やコスメ、アートなどを通して私たちが提案する“オンラインデパートメントストア” だからこそお客様に提供できる10個のサプライズ企画を、2023年1月より順次ご提供しています。

また、本企画をまとめたページ( https://usagi-online.com/s/USG10THANV_ALL/ )は、扉が開く度にワクワクする“オンラインデパートメントストア”を体感いただけるような、特別なデザインになっています。

■ まとめページURL : https://usagi-online.com/s/USG10THANV_ALL/

USAGI ONLINE(ウサギオンライン)について







USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。

また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。

サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。

【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/usagionline/

【公式X (旧Twitter)】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE

【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline



