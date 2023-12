[ロングランプランニング株式会社]

合同会社otonapro/青空メロディーズ 企画制作、女子野球チーム【青空メロディーズ】第一回戦 舞台『青空メロディーズ~We are baseball girls!!~』が2024年2月1日(木)~2月4日(日)に大塚萬劇場(東京都豊島区北大塚2-32-22)にて上演されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて12月26日(火)22:00より先行発売開始です。





カンフェティにて12月26日(火)22:00よりチケット先行発売開始





公式ティザーサイト











女子野球チーム【青空メロディーズ】第一回戦

舞台『青空メロディーズ~We are baseball girls!!~』舞台開催!!



ゲストにはWBC日本代表/オリックス・バッファローズ所属宮城大弥選手の妹、「宮城弥生」の出演が決定!!



「女子野球チーム×演劇」

女優・アイドルによる女子野球チームを発足し、公開練習・公開試合イベントを行いながら、実際にそのチームを描いた舞台・映画を上演していく新企画。

オーディションでは10名のキャストが選出され、チーム名は『青空メロディーズ』に決定した。

メンバーにはTV「ワースポ×MLB」キャスターの菊池柚花や、様々なコンテンツや、ゲーム、アニメ等のテーマ曲を歌唱してきた松岡ななせがいる。

2024年2月に第一回目の公演の開催が決定し詳細が発表され、ゲストにはWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に注目を集めたオリックス宮城大弥選手の妹、「宮城 弥生」の出演が決定。

先行チケットは12月26日(火)22:00からカンフェティより販売される。



公演概要





女子野球チーム【青空メロディーズ】第一回戦

舞台『青空メロディーズ~We are baseball girls!!~』

試合日程:2024年2月1日(木)~2月4日(日)

球場:大塚 萬劇場



《試合内容》

"青空高校vsイソノ高校"第一回戦



《物語》

幼き頃から野球が大好きな少女「大空柚花」は青空高校女子野球部へ入部する。しかし2年生部員は0人で、3年生引退と共に柚花1人になってしまった。

部員不足で廃部が囁かれるが、柚花の野球への熱い想いを汲んだ顧問「椿先生」が校長に掛け合い、秋の大会までに部員を9人集めることが出来れば部を存続させていい事となる。

すると、柚花と同じクラスの「風見ななせ」が有名なプロ野球選手の娘だという噂を嗅ぎ付ける。しかし、ななせは野球が嫌いで柚花からの勧誘の言葉には見向きもしなかった。

その後、ありとあらゆる手を使って新入部員を勧誘し何とか9人の部員を集めることに成功する。

早速、柚花の因縁の相手「磯野姉妹」率いる強豪イソノ高校との練習試合が決まるが、大差で敗退。寄せ集めのメンバーはバラバラになり、柚花はまた1人となってしまう。それでも諦めない柚花は1人でも練習を続け、再び部員集めに励む。

ある日、柚花がいつも通り1人で練習をしていると、風見ななせが現れる。

「私がエースになってあげる。」

"青春スポ根女子野球物語"

青空メロディーズ始動!!



-----------------------------------

野球好きの女の子10人が集まって本気で野球に取り組む新プロジェクトスタート♪

〈演劇×女子野球〉

専用メガホンでの応援タイムもあり!!

演劇の常識を覆す新たなエンターテイメント!!

女子野球チーム【青空メロディーズ】開幕♪

-----------------------------------



《出場選手名/役名》

◻青空高校

菊池柚花/大空柚花

松岡ななせ/風見ななせ

川崎優菜/赤星優菜

木保英里香/月影英里香

朝霧陽冬美/雪村陽冬美

大澤萌々/東雲萌々

斉藤まなか/日野まなか

菊地しずく/雨宮しずく

福田彩加/五十嵐彩加

野々山さくら/天道さくら

加藤光大/椿先生



◾イソノ高校

宮城弥生/磯野苺子

他



《脚本・演出》

加藤光大



《球場》

大塚萬劇場(東京都豊島区北大塚2-32-22)

JR山手線大塚駅北口・徒歩5分



《試合日程》

2024年2月1日(木)~4日(日)全7試合

1.第一試合

2月1日(木)19:00~

2.第二試合

2月2日(金)14:00~

3.第三試合

2月2日(金)19:00~

4.第四試合

2月3日(土)13:30~

5.第五試合

2月3日(土)18:30~

6.第六試合

2月4日(日)13:00~

7.第七試合

2月4日(日)17:00~



《チケット販売》

◇先行販売

[販売期間]

12月26日(火) 22:00~12月28日(木) 21:00

※先着順

http://confetti-web.com/aomelo01

♫先行販売限定特典♫

青空メロディーズ集合写真をプレゼント!

(全席対象)



◆一般販売

2024年1月6日(土) 10:00~

※先着順



《チケット種類》

・全席指定席/当日券500円増し

1.バックネット裏最前席:10,000円

2.バットネット裏S(2~3列目):8,500円

3.内野指定席SS(4~5列目):7,500円

4.外野指定席A(6列目以降):6,500円

5.外野指定席B(6列目以降):5,500円



-バックネット裏・内野指定席予約特典-

1.非売品2L版ブロマイド1枚

2.オリジナルステッカー2種

-外野指定席A予約特典-

1.非売品2L版ブロマイド1枚

※特典ブロマイドは予約フォームで選択する応援選手のブロマイドとなります(全7種)



《企画・制作》

合同会社otonapro

青空メロディーズ



《Special Thanks》

株式会社イソノ運動具店



