大阪開催:2023年12月16日(土)17:30~19:00、東京開催:2023年12月20日(水)19:30~21:00



IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] (運営会社:デジタルハリウッド株式会社、本社/本校:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:吉村毅、学長:杉山知之)では、この夏、最前線で活躍する国内外のCGクリエイターから、各分野のプロフェッショナルにご登壇いただき、”好きなことを追求する”をテーマにした、「Chase your dream!夢を叶えたCGのプロフェッショナルたち」と題したイベントを今夏よりシリーズで開催しています。

6回目の今回は、レイアウトアーティストの若杉 遼氏が来日します。東京本校では「レイアウトアーティストとしての働き方や目指し方」、大阪本校では「海外でCGアーティストとして働くということ」を開催いたします。









「Chase your dream!夢を叶えたCGのプロフェッショナルたち」の第1弾は、8月に、Polygon PicturesのCGスーパーバイザーで、デジタルハリウッド(専門スクール)の卒業生である長崎高士(ながさき たかし)氏にご登壇いただき、TVアニメ『大雪海のカイナ』のメイキングセミナーを開催いたしました。第2弾は、同じく8月に、Pixar Animation Studioの現役アニメーターで、同じくデジタルハリウッドの卒業生である原島朋幸(はらしま ともゆき)氏にご登壇いただき、ここまでCGの様々な視点からイベントを行ってまいりました。第3弾は10月に、今年で50周年を迎えた老舗映像制作プロダクション、株式会社白組より、高橋正紀(たかはし まさき)氏にご登壇いただき、「白組VFXの過去と現在。そして未来の人材へ。」をテーマにメイキングを交えながらお話しいただきました。

第4弾は、国内を超え、海外からサンフランシスコのIndustrial Light& Magic社よりデジタルハリウッドの卒業生でスター・ウォーズ新3部作、アベンジャーズをはじめとするマーベルシネマティックユニバース、トランスフォーマー、パシフィックリム等60作品以上のハリウッド映画に参加されている、世界で活躍するクリエイターのLead/Senior Generalist山田義也(やまだよしや)氏が11月に登壇しました。

第5弾は、同じく11月に、ロサンゼルスのWetaFX社よりSenior Effects Technical Director の渡辺 潤氏をお招きし、「ハリウッドVFX最新動向・CG海外就職セミナー」を開催いたしました。





■「Chase your dream!-夢を叶えたプロフェッショナルたち-」





CG業界で働くプロフェッショナルをお呼びし、技術や作品での裏話をはじめ、採用や今後の業界についてお話しいただく、業界で活躍する人材を輩出し続ける、デジタルハリウッドならではのイベントです。

本イベントは全4回開催で予定していましたが、好評につき開催の延長が決定し、今回、12月に6回目を開催する運びとなりました。

スパイダーマン:スパイダーバース、スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバースなどの世界的な作品に参加され、レイアウトアーティストとして活躍する若杉遼氏が、2019年開催の『Meet your future!世界を目指すあなたへ』から4年ぶりにデジタルハリウッドに登壇いたします。





■開催概要





<大阪開催>

海外でCGアーティストとして働くということ





日時:2023年12月16日(土)17:30~19:00(開場17:15)

開催形式:オフラインのみ

会場:デジタルハリウッド大阪本校

〒1530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目12番4号コフレ梅田4階

参加費:無料(要予約)

定員:15名 ※小規模開催の為、お席に限りがございます。

主催:デジタルハリウッド大阪本校

<東京開催>

レイアウトアーティストとしての働き方や目指し方





日時:2023年12月20日(水)19:30~21:00(開場19:15)

開催形式:オフラインのみ

会場:デジタルハリウッド東京本校

〒101-0062東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア 3F駿河台ホール

参加費:無料(要予約)

定員:150名

主催:デジタルハリウッド東京本校

*大阪、東京ともにオンライン開催はございません。





■登壇者紹介





レイアウトアーティスト/ウォルトディズニーアニメーションスタジオ

若杉 遼/Wakasugi Ryo氏





2012年にサンフランシスコの美術大学Academy of Art Universityを卒業後、Pixar Animation Studios にてCGアニメーターとしてキャリアをスタート。

現在は ウォルトディズニーアニメーションスタジオでレイアウトアーティストとして所属。

映画スタジオでアニメーターとして仕事する傍ら、3DCGアニメーションに特化したオンラインスクール 「Animation Aid」の創設者として、運営の他、講師として教えている。

これまで参加した作品は『アングリーバード』(2016)、『コウノトリ大作戦!』(2016) 『スマーフ スマーフェットと秘密の大冒険』 (2017)『スモールフット』(2018)『スパイダーマン: スパイダーバース』(2019)などがある。





■コースのご紹介:本科CG/VFX専攻







3DCG、VFX、あらゆる映像制作に必要な技術を1年かけて基礎から応用まで幅広く学ぶカリキュラムです。その制作に必要な技術を、オリジナル作品制作を通じて実務レベルまで引き上げます。週末を中心に通えるクラスです。学び方が2通りありますので、ご自身に合った学び方で通っていただけます。



開講校舎:東京本校、大阪本校、STUDIO新宿・吉祥寺・立川

開講時期:2024年4月

期間:1年間

対象者:未経験から入学可。3DCG・映像業界への就業をしたい方。



<学び方A>

開講校舎:東京本校・大阪本校・STUDIO新宿・STUDIO吉祥寺・STUDIO立川

担任による月2回の授業をメインに個別トレーニングを利用した独自の学び方。

ゼミ制度や特別講義を設置し、専門ソフトまで学習します。





<学び方B>

開講校舎:東京本校・大阪本校

担任による毎週の授業をメインに平日夜には本格的なデッサンやテクスチャの制作などを学び、専門ソフトまで学習します。

※校舎ごとに受講の形が異なる場合がございます。それぞれの校舎までお問い合わせください。



【本科CG/VFX専攻コースの詳細カリキュラムはコチラ】

【本科CG/VFX専攻 特設サイト】

【キャリアカウンセラーによる説明会はこちら】

★期間限定/本科コース対象 リスキリング制度 受講料最大70%の補助!★







リスキリングと労働移動の円滑化を一体的に進める観点から、在職者が自らのキャリアについて民間の専門家に相談できる「キャリア相談対応」、それを踏まえてリスキリング講座を受講させる「リスキリング提供」、それらを踏まえた「転職支援」までを一体的に実施する体制を整備します。

引用元:https://careerup.reskilling.go.jp/





※ご希望の方が多い場合予定よりも早く補助金が尽きてしまう可能性がございますのでご興味をお持ちの方は是非お早めに説明会へご参加ください。





(リスキリングとは・・・リスキリングとは、主に企業の従業員が、成長分野の仕事へ就労移行するために新たな分野や職務にて新しいスキルを習得することを指します。

世界中で急速にDXやGXの動きが進む中で業構造の変化や人材不足、人的資本経営へのシフトや自律的なキャリア形成など、ビジネス環境が変化したことによりリスキリングの注目度が高まっています。)





<対象コース> ※CG関連コースのみ記載

本科CG/VFX専攻/専科3DCGデザイナー専攻/本科XR(クロスリアリティ)専攻/CGGYM アニメモデリング講座/CGGYM マスターパック 就職・転職プラン





詳細はこちらから:https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/blog/20231010.html





■デジタルハリウッド(専門スクール)について

1994年10月、デジタルハリウッド株式会社の設立と同時に東京・御茶ノ水に本校として開校。後に大阪・梅田にも開校。主に社会人を対象に、Web・デザイン・3DCG・VFX・映像・グラフィック等のプロを養成し、各産業界への就転職や独立を目指す通学の専門スクール。





■デジタルハリウッドSTUDIOについて

https://school.dhw.co.jp/p/studio/





『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、"今までにないラーニングスタジオ"をコンセプトに、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ」為の専用学習システム(デジタルハリウッドSTUDIO専用LMS:Any)を軸に、受講生が自身の理解度を詳しく確認できる独自の評価システム、また受講目的に応じた問題解決ができる対面式サポートや、様々な繋がりが持てる環境を揃えています。

また、出店地域に特化した形でデジタルハリウッドSTUDIOを開設いただけるよう、デジタルハリウッド設立より29年の間に生まれた多くの実績を基に築きあげた教育ノウハウとメソッドをパッケージングし、全国各地の業務提携企業にライセンス方式で提供しております。

*デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。



【CG系コース開講校舎】

東京本校:https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/

STUDIO新宿:https://school.dhw.co.jp/school/shinjuku/

STUDIO吉祥寺:https://school.dhw.co.jp/school/kichijoji/

STUDIO立川:https://school.dhw.co.jp/school/tachikawa/

大阪本校:https://school.dhw.co.jp/school/osaka/



