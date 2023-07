[株式会社キョードーメディアス]





役者や音楽、プロデュースなどマルチに活動する清水一輝が企画する"一騎討ち Project"の舞台第四弾始動。

脚本・演出に、昨年、一騎討ち Projectにて東京と大阪にて上演し好評を博した舞台「忘華 ~ボケ~」を手掛け、今年「演劇ドラフト会議2023」、ミュージカル「伝説のリトルバスケットボール団」に参加するなど、今注目の新進気鋭の若手実力派作家である私オム、企画協力に、俳優として多くの舞台、ドラマに出演し、水野美紀×矢島弘一『2つの「ヒ」キゲキ』、プロペラ犬「僕だけが正常な世界」など数々の公演を自身でもプロデュースする宮下貴浩という、清水がその才能を信頼する 2人を再び迎え、閉鎖感が続く世の中、演劇が過去と同じ状況で上演できない今だからこそ心に残る作品を多くの方に届けるため 2023年 8月23日~8月29日に草月ホールにて上演することが決定いたしました。



出演者には、MANKAI STAGE『A3!』ACT2!~SPRING 2023~月岡紬役、『映画刀剣乱舞-黎明-』骨喰藤四郎役を演じるなど、舞台、ドラマ、映画など幅広く活躍中の定本楓馬、舞台『刀剣乱舞』亀甲貞宗役、『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Meteor Lights~高峯翠役など多くの作品に出演する松井勇歩、NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」、NHKBS時代劇「赤ひげ」、舞台では劇団た組。「壁蝨」など多くの舞台、映像作品に出演する真凛、NMB48で活躍し、卒業後は、舞台『陰陽師 生成り姫』や、映画『バイオレンスアクション』など舞台や映像を中心に数多くの作品に出演する太田夢莉、スーパー戦隊シリーズ第42作『快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー』に陽川咲也/パトレン2号役にて出演し、その後、ドラマ、映画、舞台で活躍する横山涼、2023年8月公開の映画『さよならエリュマントス』や、舞台『海へ』(作=赤堀雅秋、演出=鈴木裕美)など多くの舞台に出演し、自身のプロデュース公演も精力的に行っている瀬尾タクヤ、更には、舞台「黒子のバスケ」火神大我 役や、舞台「おそ松さん on STAGE~SIX MEN'S SHOW TIME~」F6 一松役を演じるなど、多くの人気作品に出演する安里勇哉、劇団「モダンスイマーズ」に所属し、パルコプロデュース『FORTUNE』(演出/ショーン・ホームズ)、フジテレビ『SUITS/スーツ2』、テレビ朝日『シッコウ!!~犬と私と執行官~』など多くの舞台、ドラマに出演する津村知与支などが出演します。



今回、上演決定にあたり、キャストからコメントが到着!



草薙恭次郎役:清水一輝

昨年の「忘華 ~ボケ~」に引き続き、今年も一騎討ちProjectとしてのプロデュース公演を開催することとなりました。今作で5作品目になります。奈良から上京してきて13年目。当初、知り合いも誰一人おらず、東京は冷たいと決めつけて否定して、地元に帰っては見栄を張ってた時期もありました。街のせいや人のせい、色々なもののせいにしてきたことも、全て自分のせいだなと思えるようになってから、なにかが変わってきたような気がします。この作品を通じて、また誰かの人生が前向きな気持ちで新たな明日を迎えれるよう、素晴らしいキャストの方々と一丸となって、精一杯お届けします。



草薙正輝役:宮下貴浩

昨年の『忘華』に続き、今作も清水一輝の企画する一騎討ちProjectに参加させていただきます。

一輝との出会いは、客演した舞台の稽古場の席がたまたま隣でした。長机にパイプ椅子二つで領土を分け合っていましたが、稽古が進むにつれて僕の領土が狭くなっていることに気付きました。僕が年上なので、なんだこいつと思い「一輝、ちょっと大国になりすぎてるよ。」と伝えました。それから数年後、再び共演する機会がありましたが、今度は領土を攻めてこなかったので国王としての成長を感じ、それと同時に領土を奪われなかった自分への成長も感じました。そして意気投合し、昨年、初めてこの企画に関わらせて頂きました。そんな一輝と、今作では兄弟役を演じます。脚本演出は信頼するパートナーでもあります私オム。最近、引っ越しをしたそうです。住所はまた正式にどこかで発表させて頂きます。素晴らしいキャストの皆様と、この作品創れること、皆様にお届けできることを大切に、心より楽しみにしております。



重富壮太役:定本楓馬

蝉灯す、に出演致します、定本楓馬です。

また素敵な方達と作品を作れることが幸せです。

今年の夏も暑くてたまらない日々が続いていますが、そんな夏が愛おしく感じてくる作品だなと思いました。この作品が皆さんの中に寄り添えるよう精一杯演じます。よろしくお願いします。



中村勇吾役:松井勇歩

「蝉灯す」は前々から演出のオムさんから何度かお聞きしていて、"勇歩の役がある"と言ってくださっていた作品でした。

そして一騎討ちProject で上演すると聞き、是非に!!と半分立候補のような形で今回出演させていただくことになりました。台本を読んで、やっぱりというか当然というかめちゃくちゃ面白い作品でした。

これはまたとんでもない作品ですよ。一輝との共演は数年ぶり。それも楽しみです。

個人的に久しぶりの関西弁芝居。お楽しみに。



高田葵役:太田夢莉

高田葵役を演じます。

葵は田舎暮らしに憧れて引越してきましたが、私は田舎から上京をしたので正反対です。

でも、東京への思いを伝える台詞は、私がまさに上京して抱いた感情でした。

“東京は疲れる‘’

都会の忙しさから離れたくなる気持ちは、私自身時々思う事もあり、凄く共感できます。葵のように、私も数十年後に自給自足の生活をしていたりするのかなと考えたこともありました。

夏ってどこか寂しい。でもその寂しさが良い。夏の儚い空気感を精一杯表現させていただきます。



岡野司役:横山涼

台本を読ませていただいてからずっと、この物語の中でこの方々と過ごすことが出来る事にとにかくわくわくがとまりません。生まれる場所や環境は誰も選ぶことは出来ませんが、そこに感謝したり、時には恨む事もきっとあると思います。

それでも自分で道を選び、生き続けなきゃいけないなと感じました。

色々とまだ大変な世の中ですが、まずはみんなで笑って楽しめるお話を皆様にお届けできれば幸いです!

何卒よろしくお願いいたします。



太田役:瀬尾タクヤ

太田役、瀬尾タクヤと申します。最近、制作会社の社長、始めました。

今回こちらの舞台には制作面だけでのお手伝いのはずでしたが、色んなご縁が重なり出演させて頂けることとなりました。演出のオムくんをはじめ、蓋を開けてみれば好きな人たちばかりで、本番がとにかく楽しみです。

「蝉灯す」のタイトルの通り、夏の終わりにぴったりの作品となってます。

どうぞお楽しみに!



藤田役:安里勇哉

今回初めての「一騎討ちproject」

でも知ってる人ばかり。なんか不思議な感覚。楽しくなること間違いないと思っております。今回の僕の役は外部からの人間。いい意味でこの小さな世界を掻き乱せられる様に頑張ります。



柳井くん役:津村知与支

今回、企画・プロデュースを手がける清水一輝さんや作演出の私オムさんと初めてご一緒させて頂ける事、とても嬉しく思っております。また、共演の方々の中には、前に現場でご一緒させて頂いた事がある方が何人もいて再会がとても楽しみでもあります♪お久しぶりの方とも初めましての方とも、皆で力を合わせて、この暑い夏を吹き飛ばす様な舞台を作れたらと思います。





★作品の世界観がわかる、告知動画公開!

こちらから→https://youtu.be/83Ygsj8sRFw







[あらすじ]

ヒグラシの鳴き声が響く、くたびれた神社。

そこに並ぶ夜店。

提灯の灯りはチカチカと無理をして灯している。

夏祭りが始まる前の、空威張りする男たちの虚しい物語…。



この田舎のせいにして出て行って、

トウキョウのせいにして戻って来て、

お前は何のせいにして死ぬんだ?



《公演概要》



一騎討ちProject 舞台「蝉灯す」



【脚本・演出】私オム



【キャスト】

清水一輝

宮下貴浩

定本楓馬

松井勇歩

真凛

太田夢莉

横山 涼

瀬尾タクヤ



安里勇哉(TOKYO流星群)



津村知与支

他



【公演期間】

2023年8月23日(水)~8月29日(火)



8/23(水)19時

8/24(木)19時

8/25(金)19時

8/26(土)13時/18時

8/27(日)13時/18時

8/28(月)19時

8/29(火)12時/17時



※ロビー開場(物販開始)は開演の 60 分前/客席開場は開演の30分前



【劇場】

◆東京会場:草月ホール 住所:〒107-0052 東京都港区赤坂 7-2-21草月会館地下1階



【チケット料金】※前売・全席指定・税込

S席9000円/A席8000円(当日券+500円)



【チケット発売日】

■FC先行(抽選)

受付期間:7/19(水) 20:00~7/23(日) 23:59

先行対象キャスト:清水一輝、定本楓馬、太田夢莉、安里勇哉

お申し込み受付は各ファンクラブにて行います。

先行特典:非売品ブロマイド

各キャストごと3種類ずつをランダム配布



■一般販売(先着)

販売期間:8/1(火)20:00~

http://confetti-web.com/semitomosu



【公式 HP】https://ikki-shimizu.com/lp/semitomosu/

【公式 Twitter】https://twitter.com/ikkiuchiproject



【お問い合わせ】semitomo2023@gmail.com



プロデュース・キャスティング協力:宮下貴浩(株式会社ルビーパレード)

企画・プロデュース:清水一輝





【協力】株式会社AGE POP



【主催】Show-K Inc.





