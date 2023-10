[株式会社東京ニュース通信社]

「TVガイドPERSON vol.134」10月13日(金)発売 電子版は10月下旬以降順次配信開始



話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日10月13日(金)に発売された最新号「vol.134」は、田中圭が表紙を飾った。







11月12日(日)より放送の「連続ドラマW OZU ~小津安二郎が描いた物語~」(WOWOWプライム)の第1話「出来ごころ」で主演を務める田中圭。ロングインタビューでは、作品の見どころや城定秀夫監督の作風について語っている。また、改めて芝居が好きだと思った理由や、「どの現場に入っていても楽しい」、「現場が楽しくなるもならないも自分次第」と語る彼のメンタリティーについて迫った。さらに、日本テレビ系メインキャスターを務めた「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」の振り返りや、来年のパリ五輪で期待することなど、たっぷりと話を聞いた。



また、巻末特集&裏表紙には、現在放送中のTVアニメ「お嬢と番犬くん」(TOKYO MXほか)でヤクザの若頭・宇藤啓弥役を演じる梅原裕一郎が登場。啓弥が、ヤクザの孫娘を守るために年齢を詐称して高校生活を送るというストーリーにちなみ、高校時代に戻れたらやってみたいことや、思い出などを語るインタビューを掲載している。



そのほか、10月25日(水)に新作小説「なれのはて」を発売する加藤シゲアキ、10月20日(金)スタートのドラマ「ハイエナ」(テレビ東京系)に篠原涼子とW主演の山崎育三郎、10月14日(土)よりスタートのドラマ「ゼイチョー~『払えない』にはワケがある~」(日本テレビ系)で主演を務める菊池風磨、同日より放送開始のドラマ「単身花日」(テレビ朝日系)で主演を務める重岡大毅、11月10日(金)公開の映画「正欲」に出演する磯村勇斗、現在放送中の連続テレビ小説「ブギウギ」(NHK総合ほか)や11月17日(金)公開の映画「OUT」、12月8日(金)に公開の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」に出演する水上恒司、12年ぶりに連続ドラマの主演を務める「ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」(フジテレビ系)が放送中の大沢たかおが、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。



さらに、DEAN FUJIOKAの初となる日本武道館公演「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid”」のライブリポートに加え、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはケビンスが登場。今号も充実のラインナップでお届けする。



ラインナップ





<表紙・巻頭>

田中圭

「小津安二郎生誕120年記念

連続ドラマW OZU ~小津安二郎が描いた物語~」



<PERSON INTERVIEW>

加藤シゲアキ

「なれのはて」



山崎育三郎

ドラマ「ハイエナ」



菊池風磨

ドラマ『ゼイチョー ~「払えない」にはワケがある~』



磯村勇斗

映画「正欲」



重岡大毅

ドラマ「単身花日」



水上恒司

連続テレビ小説「ブギウギ」、映画「OUT」、「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」



大沢たかお

ドラマ「ONE DAY~聖夜のから騒ぎ~」



<SPECIAL REPORT>

DEAN FUJIOKA

「DEAN FUJIOKA Live 2023 “Stars of the Lid”」



<かが屋・加賀翔 撮り下ろし連載>

ゲスト・ケビンス



<裏表紙・巻末グラビア>

梅原裕一郎

TVアニメ「お嬢と番犬くん」



購入者特典、決定!





■対象店舗A:Amazon

【特典内容】

限定表紙版

Amazonにて「【Amazon.co.jp限定】TVガイドPERSON vol.134 Amazon限定表紙版」をご購入の方に、通常版とは異なる表紙・裏表紙絵柄の「TVガイドPERSON vol.134」 をお届け!





Amazonでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/

※表紙・裏表紙以外は通常版と同じ内容となります。



■対象店舗B:TOKYO NEWS magazine&mook(honto)

【特典内容】

生写真 2枚セット



絵柄1.:ZAZY



絵柄2.:ケビンス



TOKYO NEWS magazine&mook(honto)でのご購入については下記HPをご覧ください。

https://honto.jp/netstore/pd-book_32835295.html



【注意事項】

※10月13日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。



【紙版商品情報】

「TVガイドPERSON vol.134」

●発売日:2023年10月13日(金)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価:1,100円

●発 行:東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「TVガイドPERSON vol.134」

●配信日:2023年10月下旬以降順次配信開始

●価 格:1,100円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「TVガイドPERSON vol.134」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式X(Twitter)

@TVguidePERSON<https://twitter.com/TVguidePERSON>

■公式Instagram

@tvgperson<https://www.instagram.com/tvgperson/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)