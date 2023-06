[サッポロホールディングス ]

3名のサイン入りグラスセットが当たるキャンペーンも実施。この夏、黒ラベルが音楽フェスをさらに盛り上げます!





サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ生ビール黒ラベル」のスペシャルメッセージ企画「黒ラベルFES」を6月23日から、黒ラベルの会員サイトである「CLUB黒ラベル」で公開します。



この企画は、BRAHMAN / OAU(ブラフマン/オーエーユー)のTOSHI-LOWさん、04 Limited Sazabys(フォーリミテッドサザビーズ)のGENさん、My Hair is Badの椎木知仁さんという、音楽フェスを知り尽くした3名のアーティストが、音楽フェスの魅力や音楽と向き合う際の想い、ご自身の夢を実現するまでの葛藤などを語ったスペシャルメッセージ企画です。「ずっと夢は続いている」「夢を追うには覚悟が必要」「できるよりもやりたいを大切に」など、それぞれの立場から発せられるメッセージは、どの言葉も迷いが無く、心にまっすぐ届くものばかりです。全国主要駅を中心に駅構内の広告展開なども実施しますので、是非ご注目ください。(注1)



また、メッセージ企画の公開に合わせて、この3名のサイン入りグラスセットが抽選で50名様に当たるTwitterフォロー&リツイートキャンペーンを、6月23日から実施します。

黒ラベルはこの夏、複数の音楽フェスで提供品質にこだわり抜いたパーフェクト黒ラベル(注2)を提供します。非日常の空間で音楽と完璧を目指した生ビール体験を、ぜひお楽しみください。(注3)

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、今後ともさまざまなお客様接点において、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

(注1)広告が展開される駅、駅員の方へのお問い合わせはご遠慮ください。

(注2)パーフェクト黒ラベル:https://www.sapporobeer.jp/beer/perfect/

(注3)黒ラベルFESに関する情報は随時HPに更新します https://www.sapporobeer.jp/beer/kurolabelfes/





■「黒ラベルFES」スペシャルメッセージ企画概要

1.企画名称

「黒ラベルFES」スペシャルメッセージ企画



2.特設サイト

https://c-kurolabel.jp/kurolabelfes2023/ (CLUB黒ラベル内)



3.内容

TOSHI-LOWさん、GENさん、椎木知仁さんの3名に、音楽フェスの魅力や音楽と向き合う際の想い、ご自身の夢を実現するまでの葛藤などを語っていただいた、夢を追いつづける大人に向けたスペシャルメッセージ企画。



4.公開期間

2023年6月23日10:00~2023年7月21日17:00



5.出演者

・TOSHI-LOWさん(BRAHMAN / OAU)

・GENさん(04 Limited Sazabys)

・椎木知仁さん(My Hair is Bad)







■「黒ラベルFES」 Twitterフォロー&リツイートキャンペーン概要

1.キャンペーン名称

「黒ラベルFES」Twitterフォロー&リツイートキャンペーン



2.キャンペーンサイト

https://www.sapporobeer.jp/campaign/beer/20230623/



3.応募期間

2023年6月23日10:00~2023年7月10日12:00



4.応募方法

キャンペーン期間中にサッポロビール公式Twitterアカウント(@SapporoBeer)から投稿されるキャンペーン投稿をフォロー&リツイートすると、抽選で50名様に「黒ラベルFES」スペシャルインタビュー企画出演のアーティスト3名のサイン入りグラスセットが当たります。



5.賞品

「黒ラベルFES」出演アーティストサイン入りグラスセット 50名様

※当選後にサッポロ生ビール黒ラベルの会員サイトである「CLUB黒ラベル」への登録が必要です。



※画像はイメージです。

※サインは直筆ではなく印字です。



6.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Twitterアカウントをお持ちで、サッポロビール公式アカウント(@SapporoBeer)フォローしている方



7.抽選

厳正な抽選の上、当選者を決定し、ご当選者のみにサッポロビールTwitter公式アカウントよりダイレクトメッセージにて当選連絡を差し上げます。当選のご連絡は2023年7月中旬の予定です。ご当選された場合、賞品送付先の登録等に際し、「CLUB黒ラベル」にご登録いただきます。※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。



8.賞品のお届け

2023年8月上旬以降を予定※やむを得ない事情により、発送が若干遅れる場合があります。



9.問い合わせ先

CLUB黒ラベル事務局

0120-300-116(フリーダイヤル)

10:00~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

※本キャンペーンに関する受付期間:2023年8月31日まで





<参考>

〇出演者プロフィール

【TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)】



茨城県出身。1974年生まれ。BRAHMAN(Vo.)、OAU(Vo./bouzouki/Gt.)、the LOWATUS(Vo./Gt.)のメンバーとして活動するかたわら、数多くのアーティストとの共演を重ねる。BRAHMANで鬼気迫るパフォーマンスを見せる一方、OAUなどで見られる温かみのある歌声やその人柄は多くの人に親しまれている。音楽活動以外にも、東日本大震災の復興支援活動をきっかけにNPO法人幡ヶ谷再生大学復興再生部を立ち上げ、現在もさまざまな災害への支援を続けているほか、長男のために作り続けた弁当エピソードを書籍化した「鬼弁~強面パンクロッカーの弁当奮闘記~」を発表。現在までに3万部の売上を記録している。





【GEN(04 Limited Sazabys)】



2008年名古屋で結成した4ピースロックバンド、04 Limited Sazabys(フォーリミテッドサザビーズ)のベース&ボーカル。少年のようなハイトーンボイスから繰り出される疾走感溢れる楽曲が観る者の心を掴む。2015年にメジャー進出、 2016年よりバンド主催の野外フェス「YON FES」を地元・愛知県で初開催するなど精力的に活動を行う。2022年10月には4年ぶりとなるFull Album『Harvest』をリリースし、同月より全国ツアーを開催。2023年11月11日&12日には日本武道館ワンマン2Days公演を行う。





【椎木知仁(My Hair is Bad)】



新潟県上越市出身3ピースロックバンド、My Hair is Badのギター/ボーカル。そのすべての楽曲の作詞/作曲を手掛ける。日常そのまま切り取ったかのような生々しい歌詞は大きな支持を集めている。2016年5月にEMI Recordsよりメジャーデビュー。ライブハウスでのライブも定期的に行いながら、日本武道館・大阪城ホール・横浜アリーナ・新潟朱鷺メッセ・さいたまスーパーアリーナ・代々木第一体育館でのアリーナ公演も開催するなど、今日本で最も「ライブバンド」の名を体現する稀有の存在。2022年4月1日にはメジャーデビュー後の全作品の音楽ストリーミング配信のサービスを始め大きな話題となった。2022年4月13日に5thフルアルバム「angels」をリリース(オリコン最高位3位)。2022年10月には配信シングル「瞳にめざめて」をリリース。





〇サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/beer/index.html





【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール(株)お客様センター

TEL 0120-207-800



