[株式会社マッシュホールディングス]

普遍的かつ様々なスタイルに寄り添うエッセンシャルなリング、バングル、ピアスの3型をラインアップ。素材はシルバー925を使用し、国内の熟練したジュエリー職人の手仕事により1点1点制作しています。



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するブランド「SOFTHYPHEN(ソフトハイフン)」は、初となるジュエリーライン“SOFTHYPHEN SILVER WEAR(ソフトハイフン シルバーウェア)”を12月8日(金)より直営店であるSOFTHYPHEN “THE HOUSE”(ソフトハイフン “ザ・ハウス”)、オンラインストア、その他取り扱い店舗にて発売いたします。







普遍的かつ様々なスタイルに寄り添うエッセンシャルなデザインを追求したファーストコレクションでは、

時代やスタイルに左右されないクラシックなデザインとして長年愛されている表面が丸みを帯びた甲丸(こうまる)型を全てのアイテムに採用し、原型から起こしたオリジナルのリング、バングル、ピアスを制作いたしました。

デザインディテールを削ぎ落としたミニマルなデザインだからこそ、0.01ミリ単位までその形状、幅、厚みに至るまでこだわり、上品でさりげない佇まいがありながらも存在感を放つアイテムに仕上げています。

(全てのアイテムの内側にブランドロゴの刻印あり)



素材は全てシルバー925を使用し、国内の熟練したジュエリー職人の手仕事により1点1点制作されています。

なお、直線で構成された重厚感のあるジュエリーボックス、内袋が付属されているためホリデーシーズンに向けてギフトにもおすすめです。











ITEM LINE UP





SOFTHYPHEN SILVER WEAR

HIGH DOME RING ¥30,800(TAX IN)

HIGH DOME BANGLE ¥42,900(TAX IN)

HIGH DOME EARRINGS(ピアスタイプ) ¥33,000(TAX IN)



Silver : Silver925+Rhodium-plated

Gold : Silver925+K18gold-plated

Made in JAPAN / UNISEX



RELEASE





・SOFTHYPHEN “THE HOUSE”

東京都港区北青山3-12-14 2F

03-6418-1460



・ONLINE STORE

https://www.softhyphen.tokyo



SOFTHYPHEN(ソフトハイフン)について





DESIGNER

YUICHI YOSHII / 吉井雄一



CONCEPT

ポストモダンクロージングと呼ぶミニマルでベーシックなデザインをベースに、メンズとウィメンズのカテゴライズをなくしたユニセックスなアイテムを展開。コレクションは春夏・秋冬のようなシーズン分けをせず、ブランドとしての普遍的なデザインのアイテムをリリース。



Official Web https://www.softhyphen.tokyo

Instagram https://www.instagram.com/softhyphen



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-16:46)