スキル ケア「二刀流」のほか新たな神話級クラス「ラグナ」の追加イベント「アンタラス バックアタック」やマスター ダンジョン「天空の島群島」などアップデートの詳細情報を公開!





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■8月23日(水)に実施が決まった大型アップデート「天空占領戦」の詳細情報を公開!



【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202308_update

【概要】

本日、アップデート「天空占領戦」の特設サイトに情報を公開しました。

8月23日(水)には、スキル ケア「二刀流」の実施、新たな神話級クラス「ラグナ」の追加、インナドリル領地に3つの新たな地域を実装するほか、4種の「クロニクル クーポン」が登場予定です。

「クロニクル クーポン」では、「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールド向けに、合成履歴の最大等級の合成に再チャレンジできる「クロニクル クーポン:クラス」「クロニクル クーポン:アガシオン」や、アガシオン融合の失敗履歴に基づき失敗した等級と同じ等級のアガシオン融合に再挑戦できる「クロニクル クーポン:アガシオン融合」、合成の失敗回数によって獲得確率が上昇する「クロニクル マスター クーポン:アガシオン」が登場予定です。「パプリオン」ワールド向けの「パプリオン クーポン」の情報は9月8日(金)に公開します。

また、9月1日(金)には、豪華な報酬を獲得できるイベント「アンタラス バックアタック」も開催予定です。

「アンタラス バックアタック」は制限時間60分の間に、安全地域の専用ダンジョンに出現する「アンタラス」の元へ集まった継承者が一斉に攻撃し、討伐を目指すイベントです。「アンタラス」を討伐するとイベント商人「マルドゥーク」が出現し、901アデナで豪華な報酬と交換することができます。

さらに、9月13日(水)には新たなマスター ダンジョン「天空の島群島」を実装します。「天空の島群島」では連合ごとにランダムでマッチングされたダンジョンとなっており、2つの勢力に分かれて戦う「天空の島占領戦」も行われます。

アップデートの詳細は、8月18日に放送したリネージュ2M公式生放送や、「天空占領戦」特設サイトをご確認ください。



≪「リネージュ 2M 公式生放送 アップデート情報初解禁特番!」のアーカイブはこちら≫

https://www.youtube.com/watch?v=7QvAx2JDumE



■ゲーム概要



最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。





【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト: https://lineage2m.ncsoft.jp/

パープル(PURPLE)公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/lineage2M_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg





※当プレスリリースの内容は2023年8月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



