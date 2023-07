[株式会社キョードーメディアス]

単独ライブでは4年ぶりにギャグギャグディスコ解禁!ちゅうえいトーク2023も実施!





お笑い芸人流れ星☆が単独ライブツアー「我道」を7月29日岐阜より、全国8カ所にて開催する。



今年の単独ライブでは、流れ星☆の単独ライブのオープニングで恒例になっているギャグのコール&レスポンスを行うギャグギャグディスコを解禁!声出しOKとなったので、会場のお客さんもちゅうえいのギャグを叫ぶことができる。

さらに、ちゅうえいトーク2023を実施!ちゅうえいトークは会場のお客さんがちゅうえいと話せるアトラクションみたいな漫才(?)。各会場の観客とのやりとりによって漫才の内容が変動するため、その場でしか体験できない、子供から大人まで楽しめるライブ内容となっている。



今回、ツアーのグッズ詳細、「流れ星☆ 単独ライブ 新輝一天」のDVD発売が発表された。

流れ星☆の単独ライブではお馴染みのTシャツ、マフラータオル、ガチャガチャのほか、新たにアクリルスタンドを販売する。

そして、ツアー初日の7月29日(土)に「流れ星☆ 単独ライブ 新輝一天」のDVD発売も決定。

昨年全国8カ所にて開催されたツアーより、台風の中で行われた大千秋楽、東京・山野ホール公演を収録。ツアー会場での購入特典として、DVD1枚につきチェキ1枚をプレゼント。



ツアー開幕に向けて、ちゅうえいとたきうえよりコメントが到着!!



【ちゅうえい】

今年もみんな大好き流れ星単独ライブツアーの季節がやってきたよ!

流れ星ライブ名物!見るだけじゃなく、声出したり、話しかけたりなど他のお笑いライブとは違う体験をしにきてね~ガンダム♪



【たきうえ】

今年の流れ星☆の単独ツアーのネタは、近年稀にみる出来で非常にバランスの取れた爽やかさのある、ボジョレーヌーボーの様な仕上がりです!



<グッズ詳細>









また、キキララとのコラボグッズや、文具などの人気商品も販売する。

購入特典として、グッズを5,500円(税込)以上(※ガチャガチャ除く)ご購入いただくと、終演後に行う握手会に参加できる。



<公演概要>





流れ星☆単独ライブツアー 2023 我道



■公演スケジュール

<岐阜>2023年7月29日(土) 開場15:00 / 開演16:00

高山市民文化会館 小ホール Supported by オクヒダバギー

【問】サンデーフォークプロモーション052-320-9100

<神奈川>2023年8月5日(土) 開場15:00 / 開演16:00

横浜市教育会館

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<茨城>2023年8月13日(日) 開場14:00 / 開演15:00

ひたちなか市文化会館・小ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<北海道>2023年8月19日(土) 開場15:00 / 開演16:00

共済ホール

【問】WESS info@wess.co.jp

<愛知>2023年9月15日(金)開場17:30 / 開演18:30

東別院ホール Supported by オクヒダバギー

【問】サンデーフォークプロモーション052-320-9100

<大阪>2023年9月16日(土)開場15:00 / 開演16:00

ナレッジシアター

【問】キョードーインフォメーション 0570-200-888

<群馬>2023年9月18日(月・祝)開場14:00 / 開演15:00

高崎市文化会館・大ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077

<東京>2023年9月23日(土)開場15:00 / 開演16:00

山野ホール

【問】ホットスタッフプロモーション050-5211-6077



■チケット好評発売中 ※未就学児童入場不可

・プレミアムシート¥11,000(SOLD OUT)

・大人¥4,200

・学生(小学生~大学生)¥2,800

・親子(大人+学生)¥6,200

・当日券¥5,200



■公式HP https://www.bsfuji.tv/nagareboshi/

主催:BSフジ 企画制作:浅井企画



<DVD概要>









タイトル: 流れ星☆ 単独ライブ 新輝一天

品番: BFBA-00070

JANコード: 4582184180786

発売日: 2023年7月29日(土)

価格: 3,000円(本体)+税

収録分数: 本編約96分



<収録内容>

ギャグギャグディスコ~ちゅうえい de ドン ver.

結婚相談所

たきうえプレゼンツ~ちゅうえいおもてなしキャンプ~ 1.オープニング

リポーターになりたい

たきうえプレゼンツ~ちゅうえいおもてなしキャンプ~ 2.イワナ釣り

二人しかわからない漫才

たきうえプレゼンツ~ちゅうえいおもてなしキャンプ~ 3.滝壺ダイブ

ボディビル

たきうえプレゼンツ~ちゅうえいおもてなしキャンプ~ 4.テントサウナ

ケンカをしない

たきうえプレゼンツ~ちゅうえいおもてなしキャンプ~ 5.バーベキュー

シンクロ漫才

エンディング





