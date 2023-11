[株式会社マッシュホールディングス]

木梨憲武さん、東原亜希さん、上國料萌衣さんが駆けつけエルモ・クッキーモンスターとともにテープカットを実施!



株式会社マッシュスタイルラボは、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがライセンシングエージェントとして契約するセサミストリートを制作する非営利教育団体セサミワークショップと、セサミストリートのオフィシャルストアである物販・カフェ・ワークショップを複合した世界初の「セサミストリートマーケット」を2023年11月30日(木)にオープンすることを記念し、2023年11月28日(火)にオープニングセレモニーを開催いたしました。



当日は、セサミストリートの個性豊かなキャラクターたちのほか、ゲストとしてマッシュグループのWELLNESS DESIGNER(ウェルネスデザイナー)を務めている木梨憲武さんに加えて、ファッションモデルの東原亜希さん、アイドルグループ・アンジュルムの上國料萌衣さんが登壇。オープンを記念したテープカットに参加いただきました。

また、完成したばかりの施設を初めて公開するとともに、各フロアの説明や内覧を行いました。その模様をご紹介します。









実施概要





名称 : 「セサミストリートマーケット」オープニングセレモニー

日時 : 2023年11月28日(火)10:00~11:00

会場 : サンシャインシティ 専門店街アルパ1階 (〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1)

ゲスト : 木梨憲武さん、東原亜希さん、上國料萌衣さん

登壇者 : 株式会社マッシュスタイルラボ 代表取締役社長 近藤広幸 /PR 大島麻美

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 代表取締役 大竹健

NPO法人 セサミワークショップ 日本代表 長岡学



主催挨拶





株式会社マッシュスタイルラボ 代表取締役社長 近藤広幸



「11月30日(木)に世界で唯一のセサミストリートマーケットがオープンいたします。

構想から約1年、凄まじいスピードで準備をしてきました。私自身もセサミストリートのキャラクターや世界観に触れると元気が出てハッピーな気分になります。

そして、セサミストリートは作品を通してダイバーシティ・多様性という重要なテーマに触れた初めての作品だと思っています。“どんな生き方も間違いではない”“君が嬉しいと僕らも嬉しい”をテーマにセサミストリートマーケットを通して日本の皆さまに少しでも幸せを届けたいです。」





関係者挨拶





NPO法人 セサミワークショップ 日本代表 長岡学



「セサミストリートは、世界で1番長い道とよく言われます。

そこに新たに世界中の子どもたちや家族、友達や同僚と集まれる場所がまた1つできました。週末や通勤、通学の際に気軽に立ち寄って、セサミストリートならではの居心地良い空間をお楽しみください。」









株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 代表取締役 大竹健



「ソニー・クリエイティブプロダクツはセサミストリートの日本におけるエージェントを拝命しており、その関係は1989年にまで遡ります。それから何十年も世界では楽しいことも辛いことも起こりました。そして今、大変辛いことも起こっているう世の中で、セサミストリートの持つダイバーシティやインクルージョンなど様々なメッセージをここ池袋から発信できることを嬉しく思っています。」







ゲスト登壇・テープカット





店舗オープンを記念して、マッシュグループのウェルネスデザイナーを務めている木梨憲武さん、

ファッションモデルの東原亜希さん、アイドルグループ・アンジュルムの上國料萌衣さんがゲスト登壇!

セサミストリートマーケットのオープンを目前に、木梨さんは「おめでたい席にありがとうございます!」と喜色満面で「店舗の立地も良いので、最高の場所にオープンしたと思う」と太鼓判。11月30日のオープンを目前に「ここ日本から綺麗な色味が合わさったセサミストリートのキャラクターたちと一緒に、世界唯一のマーケットをスタートさせることへの喜びがあります」と手応えを語りました。しかも木梨さんには、新しいセサミストリートの仲間たちをクリエイトする意欲もあるそうで「清掃するキャラクター“セサミおじさん”というコンセプトはすでに自分の中に出来ています。何かの形でセサミストリートの世界に参加が出来たら嬉しいです」と構想を明かしました。

一方、4児の母である東原さんは「店舗内のカフェではワークショップも行われるそうで、そのような催しは子連れにはありがたいこと。私も早く子どもたちを連れ来なきゃ」と来店予告。

Z世代代表の上國料さんはセサミストリートマーケットについて「一目見た瞬間からポップでカラフルで超可愛い!と思いました」と目を輝かせ、「プライベートでも早く遊びに来たい!友人やアンジュルムのメンバーと遊びに来て写真を撮ったりして、沢山の思い出を作りたい」と声を弾ませました。



エルモ・クッキーモンスターと一緒にテープカットを実施!

そして、セサミストリートの人気キャラクター、エルモとクッキーモンスターも登場し、参加者全員でセサミストリートマーケットのオープンを記念したテープカットを実施。司会の「せーの!」の合図で一斉にテープカットし、会場は大きな拍手と歓声に包まれました。最後はセサミストリートのキャラクターたちと仲良く記念のフォトセッションを賑やかに行いました。

























施設紹介





完成したばかりの施設を初公開!マッシュスタイルラボ PRの大島よりカフェ・物販・ワークショップの3つのフロアについて紹介。

「世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストアである、ここセサミストリートマーケットはDiscover Sesame Street Worldをコンセプトに、セサミストリートを通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。カフェ、物販、ワークショップの3つの業態を中心に構成され、カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育む、”誰もが思わず笑顔になる場所”を提案します。屋外テラスとサテライトカフェも備えたトータル100坪を要する店舗になっており、お客様が気軽に入店しやすく、長居をしてしまう様な居心地よい空間を目指します。」





イベントの様子













「セサミストリートマーケット」について







ー Discover Sesame Street World ー

世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。物販・カフェ・ワークショップの3つの業態を中心に構成され、カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。



【各フロア詳細】

物販スペース

ここでしか手に入らない、ぬいぐるみやトートバッグなど定番の雑貨、人気ブランドとのジャンルレスなコラボアイテムも発売予定です。セサミストリートのルーツを紐解き、細部に至るまでこだわったきめ細かなデザインで、各キャラクターの魅力を最大限に引き出したアイテムを販売します。



カフェスペース

セサミストリートのカラフルなキャラクターたちをモチーフにした、見た目にも楽しいドリンクやフードを取り揃えます。食へのこだわりがある大人はもちろん、子どもたちにとっても新しい食材との出会いとなり、食わず嫌いや苦手食材を克服する場になるようなメニューを目指しています。

また、アレルギーなどを気にせず、多くの人に食事を楽しんでいただけるよう、一部の商品はプラントベースでできており、安心安全に召し上がっていただけます。



ワークショップスペース

大人から子どもまで、ここでしか体験できない新感覚のワークショップを不定期開催。店舗内のみならず屋外へも飛び出し、体験内容に合わせて様々な場所で実施予定です。楽しみながら感性を磨き、好奇心を高めることで新たな才能や可能性に気づく、”好き”を増やせる場所を目指しています。(2024年始動予定)



店舗概要

■店舗名 :SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)

■場所 :〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階

■アイテム構成:約200点(ぬいぐるみ、バッグ、食物販、タンブラー、タオルなど)

■面積 :約100坪



池袋のランドマーク「サンシャインシティ」について

池袋のシンボルである超高層ビル「サンシャイン60」を中核とした大型複合施設。ショッピングモール、テーマパーク、水族館、展望台、博物館、展示ホール、プラネタリウム、ホテル、オフィスなど多種多様な施設があります。コロナ禍前では平日に約8万人、休日は約10万人が訪れ、年間来街者数は約3000 万人と、集客に定評のある人気が衰えない施設です。

URL:https://sunshinecity.jp/



カルチャーとSDGsの先駆地「池袋」について

豊島区にある「池袋駅」は一日平均乗降者数が約260万人*を超える巨大な鉄道ターミナルで、新宿・渋谷と並ぶ東京3大副都心の一つ。多様性を活かした国際アート・カルチャー都市づくりを積極的に推進しているエリアで、持続発展都市に向けた再開発や取り組みを行い、2020 年には東京都で初めて「SDGs未来都市」「自治体SDGsモデル事業」の両方に選定されています。

*豊島区. “池袋の交通のあり方を考える”. 国土交通省. 2020-03. https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001343314.pdf(参照2023-03-15)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



■「株式会社マッシュスタイルラボ」について

「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL:https://www.ms-lab.com/



■「セサミストリート」について

セサミストリートは、50年以上にわたって子どもたちを楽しませ、良質な教育を届けてきた子ども向けテレビ番組です。番組クリエーターは1969年当時、新しいテクノロジーであるテレビを通して就学前の子どもを教育するという革新的なアイデアを思いつきました。調査研究を重ねたカリキュラム、画期的で多様な出演者、そして楽しくて魅力的なセサミストリートのマペットたちは、世界中の人々に感銘を与えることに成功しました。これまでに1,000以上の研究が行われ、米国および世界中でセサミストリートのポジティブな影響が示されています。識字能力や計算能力などの就学に向けた準備だけでなく、健康的な習慣、自己表現と自己規制、共感、友情など年齢に応じたコンテンツも提供しています。セサミストリートは150以上の国と地域の子どもたちに届けられ、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどの象徴的なキャラクターは何世代にもわたる世界中のファンに愛されています。



■「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、150以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。



Sesame Street.(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2023 Sesame Workshop.(R) All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-10:16)