NEW YEAR'S SPECIAL ITEM―1年間の感謝を込めた特別価格19,800円(税込)のワンピース&カーディガンセットー



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は1年間の感謝の気持ちを込めた特別なニットワンピースを、2024年1月1日(月)0:00よりオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて発売、店舗では各ショップの初売り日から全国発売いたします。









今年1年間の、ご愛顧の感謝を込めたCELFORD特別企画!

定番コルセットディテールワンピースとカーディガンのセットがスペシャルプライスで登場。

どんなシーンにも使いやすい3カラーをご用意しました。

セットはもちろん、別々に着回せばコーディネートの幅もぐっと広がります。

来年も皆様にとって素敵な1年になりますように。



商品ラインアップ





IVR

清潔感とワンランク上の凛とした表情の「アイボリー」









〈Item〉

Set up(IVR) ¥19,800

Coat ¥38,500

Bag ¥19,800

Boots ¥23,100







PINK BEIGE

女性らしさを残しつつも、甘くなりすぎない大人な「ピンクベージュ」









〈Item〉

Set up(PINK BEIGE) ¥19,800







BLACK

洗練されたクールな印象を解き放つ「ブラック」









〈Item〉

Set up(BLACK) ¥19,800

Coat ¥38,500

Bag ¥20,900

Boots ¥25,300



(全て税込価格表記)



販売について





■オンライン発売日:2024年1月1日(月) 0:00

・CELFORDオフィシャルオンラインストア( https://celford.com/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )



■全国発売:各ショップの初売り日

・CELFORD全国店舗( https://celford.com/Page/storelocation.aspx )



店舗によって営業時間・営業日が変更になる場合がございます。

詳細は各館のホームページなどでご確認くださいますようお願い申し上げます。



CELFORD(セルフォード)について











2018年春にデビュー。コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国3店舗、計27店舗展開しています。(12月26日時点店舗数)

<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/









<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。



