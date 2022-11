[株式会社資生堂]



化粧品選びに迷ったときは“美容のプロに相談”しながらお買い物







資生堂公式オンラインショップ「ワタシプラス」では、お客さまの購入履歴やオンラインショップの商品情報と連携したWebカウンセリングサービス「Online Beauty by ワタシプラス(※)」の提供を2022年11月28日(月)より開始します。

https://www.shiseido.co.jp/sp/cms/onlineshop/campaign/i/onlinebeauty/?rt_pr=trm38

【対応時間】10:00~18:00(祝日、年末年始、夏季休暇を除く月~金曜日)

【所要時間】各枠30分

※無料。24時間予約受付。最短2時間後の予約が可能。



サービス開始の背景

コロナ禍以降、時間や場所を選ばずに、化粧品のカウンセリングや購入を行いたいという生活者ニーズが高まる中、オンライン会議システムを活用した化粧品のWebカウンセリングサービスが急速に普及しています。

そこで、資生堂ワタシプラスでは、オンラインでの購入時に感じやすい「購入前の不安」や「気になること」をより気軽に相談できる環境と、お客さまのお悩みやお手持ちの化粧品に合わせた提案を行うことで、お客さまに寄り添ったパーソナライズサービスの提供を新たに開発しました。



「Online Beauty by ワタシプラス」の特長

●LINE公式アカウントとの連携で、よりスムーズなサービス提供を実現

資生堂のメンバーシップサービス「Beauty Key」の会員IDと「資生堂 ワタシプラス」のLINE公式アカウントのIDを連携いただくことで、カウンセリングの予約から商品購入までの一連の流れをLINEでスムーズに完結できるようになりました。カウンセリング中に紹介した商品は個別にLINEメッセージが届くため、気になる商品はLINEから即、商品詳細ページの閲覧や購入が可能です。



●購買履歴と連携したパーソナライズ提案の実現

お客さまの購入履歴(オンラインショップ・店頭含む)と連携することで、お手持ちの化粧品に合わせた美容提案を行うことが可能になりました。

また、オンラインショップの商品情報と連携することで、リアルタイムで在庫の有無がわかるため、よりお客さまの要望に沿った商品提案が可能になりました。

※なお、Webカウンセリングのシステムは、株式会社サイバーエージェントが提供するオンライン接客サービス「リモてなし」を活用しております。





サービス概要

「Online Beauty by ワタシプラス」では、資生堂パーソナルビューティーパートナーとオンライン上で美容相談(無料)ができるカウンセリングサービスで、「スキンケア」、「ベースメイクアップ」、「ポイントメイクアップ」の 3コースを用意しています。

お客さまのLINEアプリ内メニューから、「Online Beauty by ワタシプラス」にアクセスすると、カウンセリングを受けたいコース・日時を30分枠で予約することができます。カウンセリング当日は、資生堂パーソナルビューティーパートナーと1対1でカウンセリングを受けることができ、お客さまの肌悩み・ご要望に応じた商品、美容方法を分かりやすくご提案します。カウンセリング後は、LINEのアフターフォローメッセージから簡単に公式オンラインショップにて商品を購入することも可能です。







「Online Beauty by ワタシプラス」の3つのポイント

●自分にぴったりの化粧品がみつかる!

美容のプロが肌を見ながら、お客さまあなたにぴったりな化粧品をお探しします!



●自分の家が美容相談室に!

専用アプリのダウンロードが不要で、好きなタイミングでリラックスしてパーソナルな提案が受けられます。小さなお子さまがいる方にもおすすめです。



●無料でいろいろ聞けて便利で、楽しい!

新製品の情報や、購入した商品の使い方はもちろん、美容のプロとの会話が楽しめます。

ワタシプラスで取扱いのある様々なブランドの商品についてまとめて相談できます。

「気になる商品について、どんな商品か聞いてみたい!」「私にはどっちの商品がいいだろう?」「季節のお手入れ方法が聞きたい!」など、気軽に相談できます。







※ご利用の際は資生堂の新しいメンバーシップサービス「Beauty Key」への会員登録(登録無料)が必要です。

「Beauty Key」の詳細はこちら

https://www.shiseido.co.jp/beautykey/overview/?rt_pr=trm38





<参考>

資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」

「ワタシプラス」は、インターネットを通じて「美しさのプラスになるサービス」を提供する総合美容サイトとして、2012年4月よりスタートしました。お客さまの美容に関するご要望にお応えするため、オンラインショップやお店ナビといった、化粧品購入の機会を広げるサービスのほか、お客さま自身が自分に合ったスキンケアアイテムや、メイク方法を見つけることができるビューティーチェック等の美容情報を数多く発信しています。

ワタシプラス: https://www.shiseido.co.jp/wp/index.html?rt_pr=trm38



▼「ワタシプラス」で購入時のサービス

●送料無料

1品からでも送料無料!最短翌日の午前中にお届けします。

●資生堂パーラープレゼント

ご購入金額に応じて、資生堂パーラーの豊富なラインナップからセレクトしたスイーツをプレゼント。

※スイーツは購入時期によって内容が異なります。

※オンラインショップで1回のご購入金額が、7,700円(税込)で1個、1回のお買い物について最大1個までプレゼントします。

●支払い方法

楽天ペイ/d払い/auかんたん決済/Amazon Pay/LINE Pay/メルペイ/PayPayでの支払いは、手数料無料。

●ポイントプログラム

購入に応じて、お買い物に使えるポイントが貯まります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-18:16)