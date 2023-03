[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月20日ー28日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査 220、インターネット調査 322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ロボット芝刈り機は何ですか?



芝生の多年草のグランド カバーには、適切な管理方法が必要です。 従来の草刈り方法は、時間と手間がかかります。ロボット芝刈り機はますます高度化されており、高度なセンサーが搭載されており、人間とのやり取りがほとんどなくなりました。それらはセルフドッキングすることができ、雨センサーを含むことさえできます。ロボット芝刈り機は、2005 年末までに使用された家庭用ロボットの 2 番目に大きなカテゴリを表しています。



質問:世界のロボット芝刈り機市場の規模はどれくらいですか?予測期間の末に推定収益成長率は何ですか?



ロボット芝刈り機市場は、2022 年に 25 億米ドルと評価され、2035 年までに 54 億米ドルに達すると予測されています。また、この市場は、2023‐2035 年に、CAGR 16.2% で成長しています。



質問:世界のロボット芝刈り機市場の成長を推進している要因は何ですか?



ロボット芝刈り機市場の成長を促進している要因は次のとおりです。



世界的に急速な都市化 - 統計によると、2022 年時点で世界中の都市化の程度は 57% であり、世界銀行の報告によると、44 億人の住民が都市に住んでいます。この傾向は続くと予想され、都市人口は 2050 年までに現在の規模の 2 倍以上になり、その時点で 10 人中 7 人近くが都市に住むことになります。北米は都市化が最も進んでいる地域で、人口の 5 分の 4 以上が都市部に住んでいます。都市化が進むと、住宅やその他のインフラストラクチャの開発が進み、芝生も増えます。

AI(人工知能)やロボティクスの需要が高まる - レポートによると、人工知能ロボット市場は 2022 年時点で 83 億米ドルに達しており、CAGR 39.5% で拡大する 2032 年までに 412 億に達すると推定されています。

手作業を代替する自動化技術の展開の拡大 - 職場でのロボットの使用の増加により、賃金は約 0.4% 低下しました。調査によると、2030 年までに高度な技術スキルを使用する時間が米国で 50%、欧州で 41% 増加すると推定されています。肉体労働に代わる高度な IT およびプログラミング スキルの必要性は、2016 年から 2030 年の間に 90% も増加すると推定されています。

緑地に対する意識の高まり- 研究によると、都市の緑地は、心身の健康を増進することにより、市民の幸福に貢献すると考えられています。世界 90 都市の高解像度衛星画像から都市緑地スコア (UGS) を測定することにより、60 の先進国の 179,168 km2 と 230百万人をカバーしています。また、都市の緑地の量と GDP は、国の幸福度と相関関係があると結論付けられています。

スポーツイベント向けのロボット芝刈り機の需要の高まり- 調査によると、世界中に 32,000 のゴルフ コースがあり、その面積は約 25,600 km2 であると推定されています。 1 つのゴルフ コースの面積は 30 ~ 60 ヘクタールです。ゴルフ フェアウェイの芝の評価は、さまざまなストレス固有の草刈り高さ 1.90 cm に対する耐性に基づいています。同様に、ホッケーでは、草の高さが高くなるとボールの転がりに影響を与え、ゲームの速度を妨げる可能性があるため、草刈りが大きな役割を果たします。 標準の刈高は 1.5cm です。クリケット場の芝刈りの高さは 3 ~ 5 cm (アウト ヤード) です。 野球の場合、刈る高さは 1 ~ 2.5 インチです。







質問: 世界のロボット芝刈り機市場の成長を制限する課題は何ですかか?



市場を制限するいくつかの課題は次のとおりです。



投資の初期費用が高い

厳しい排出基準と安全規制

貿易障壁および制限的な慣行と政策の存在



質問:世界のロボット芝刈り機市場の分類は何ですか?



ロボット芝刈り機市場は次のように分類されます。



範囲別(低域、中域、高域)



範囲に基づいて、中距離ロボット芝刈り機は、住宅用と商業用の展開が組み合わされているため、最大の収益を得ることが期待されています。米国では、中規模の芝生エリア向けの芝刈り機が、今後 10 年間で 13.92% (値ベース) の CAGR で最高の成長率を示すと予想されます。中距離の革新的なロボット芝刈り機は、住宅団地だけでなく、ゴルフ、クリケット、ホッケー、野球などのスポーツ イベント用の芝生もカバーするように設計されています。



流通チャネル別(小売およびオンライン)



流通カテゴリでは、小売チャネルが市場を支配し、現在の 10 年間で 11.8% の CAGR で成長しました。顧客体験や満足度の向上などの要因により、小売店を通じた売上高が増加しています。顧客は、製品の適切な試用と使用方法に関する実践的な指示の後、利用可能なさまざまな製品から特定の用途に応じて選択することができます。米国などの国々の大手ベンダーは、組織化された流通ネットワークを通じて製品や付属品を販売し、最大数の消費者にリーチしています。



エンドユーザー別(商業用および住宅用)住宅セグメントはエンドユーザー カテゴリーでリードしており、予測期間中に約 12.5% の CAGR で成長しています。都市密度の上昇と緑化の必要性により、家の所有者は芝生を維持するようになっています。統計によると、2020 年には 228.73百万人のアメリカ人が芝生と園芸用品を所有していました。パンデミックの発生により、ロックダウンと社会的距離を保つためのプロトコルが導入され、人々は家の手入れをするようになりました。テクノロジーに基づいた正確な芝刈りによる芝生の手入れは、ロボット芝刈り機の需要を押し上げました。ロボット芝刈り機は、時間と運用コストを節約し、通常の芝刈り機と比較して便利です。





質問:世界のロボット芝刈り機市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



世界のロボット芝刈り機市場の主なプレイヤーは、DEERE & COMPANY, Robert Bosch GmbH, Hitachi, Ltd., Honda Motor Company, Ltd., Husqvarna Group, Zucchetti Centro Sistemi S.p.a., Stiga S.p.A., LG Electronics, Inc., The Kobi Company, and MTD Products.などです。



この分野における最近の開発の一部は、下記の通りです。-





Deere & Company は、シリコンバレーに本拠を置く農業技術の新興企業である Bear Flag Robotics を 250百万米ドルで買収しました。この契約は、農場での自動化と自律性の開発と提供を加速し、農家が最高の結果を達成し、課題を解決するのを支援するために、高度な技術を備えたよりスマートな機械を作成するという John Deere の長期戦略をサポートします。

Husqvarna は、Husqvarna Automower(R) NERA と呼ばれる、家庭菜園向けの最初の仮想境界ロボット芝刈り機の発売を計画しています。Husqvarna の衛星ナビゲーション システムにより、ロボット芝刈り機は仮想境界内で作業できるようになり、従来の境界ワイヤーを必要とせずに、正確に刈り取ることが容易になります。 2 ~ 3 cm の精度で動作し、起伏の多い地形や最大 50% の傾斜の斜面にも対応できます。別のアクセサリとして販売されている Husqvarna EPOS プラグイン キットによって補完されます。Husqvarna Automower(R) NERA には、2200 m2 から 5000 m2 までの芝生に対応する 3 つの異なるモデルがあります。



質問:世界のロボット芝刈り機市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?





ヨーロッパ地域は、地域の都市化の増加、住宅活動の増加、スポーツ場の維持と維持により、2019年にロボット芝刈り機の最大の市場であるリードを占めています。ヨーロッパのロボット芝刈り機の市場規模は、2021 年に約 620百万米ドルに達し、2031 年までに 13 億米ドルに達すると推定されており、2021 年から 2031 年の間に 12.6% の CAGR を示しています。市域の40%以上を私有地や農園などが占めています。 ストックホルム、ダブリン、アテネ、ブリュッセルなどの都市では、都市緑地の割合が高くなっています。さらに、自走式芝刈り機は、ヨーロッパのエンドユーザーの間で大きな需要があります。スポーツはヨーロッパ地域で重要な役割を果たしており、サッカー、クリケット、ラグビーが主要なジャンルです。調査によると、ヨーロッパのスポーツ イベント セグメントからの収益は 2023 年に 65.5億米ドルと推定され、年間成長率は 3.40% であり、2030 年までに 83 億米ドルに達すると予測されており、スポーツ分野の管理が必要になっています。さらに、新しい住宅の建設の増加と造園サービスの需要も、結果として世界のロボット芝刈り機市場を推進します。

北米地域は、11.04%の CAGR で拡大し、世界市場への 2 番目に高い貢献者である 2 番目に大きな収益シェアを獲得すると予想されます。レポートによると、米国のロボット芝刈り機市場は 2021 年に約 351.14百万米ドルと評価され、2031 年には約 10 億米ドルに達し、CAGR 13.2% で成長すると推定されています。それとは別に、全アメリカ人の 81% が芝生を持っており、79% という圧倒的多数の人が、家を借りたり購入したりする際に芝生が重要な機能であると述べています。この人々の見通しと彼らの高い可処分所得も、ロボット芝刈り機の市場を推進する重要な要因です。アジア太平洋地域は、ロボット芝刈り機市場で、価値で 17.79%、量で 17.22% の CAGR を登録すると予想されます。中国、インド、日本での都市化の進展は、これらの国々の住宅インフラの成長につながっています。 さらに、スポーツ イベント用の広大なスタジアムの成長も、市場を後押しする重要な要因です。レポートによると、日本の芝刈り機市場は 2022 年に 497.19百万米ドルと評価され、2027 年までに 681.54 百万米ドルに達し、5.4% の CAGR で成長すると予想されています。







当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



